Детский омбудсмен Львова-Белова открыла форум «Подростки 360» в Приморье

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла II межрегиональный форум «Подростки 360» в Приморском крае, организатором выступает Центр развития социальных проектов, форум проводится при поддержке Министерства просвещения и правительства региона.

Мария Львова-Белова представила участникам форума стратегическую программу «Подростки России», в которую уже включились 14 пилотных регионов. Она направлена на то, чтобы создать в России развитую систему поддержки подростков, объединив усилия государства, ученых, специалистов-практиков и некоммерческого сектора, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

«Мы видим главную задачу в том, чтобы как можно шире распространить накопленные знания о подростках, культуру поддержки и бережного отношения к ним. Нам вместе предстоит создать общероссийскую систему навигации, которая поможет миллионам подростков безопасно пройти эту зону турбулентности», – сказала Львова-Белова.

Она также отметила, что нужно создавать условия для общения без гаджетов и содействовать трудовой занятости, которую назвала одним из главных запросов старшеклассников.

Отрабатывать процесс трудоустройства подростков планируется в пилотных регионах программы, о чем Львова-Белова договорилась с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым. Важно, с одной стороны, упростить прием на работу несовершеннолетних, а с другой – защитить их от возможных нарушений со стороны работодателей. Уполномоченный также отметила, что виды работы, которые зачастую предлагают подросткам, «далеки от современных тенденций». «Важно расширять спектр вакансий, чтобы они могли не только сейчас работать, но и получать опыт, который в дальнейшем станет для них профессией», – сказала она.

Львова-Белова напомнила, что в рамках программы создается федеральная сеть подростковых центров как точек притяжения. «Они будут одновременно и клубами, и кризисными центрами, где можно получить психологическую и иную помощь. До конца года мы планируем объединить не менее 50 таких пространств», – пояснила уполномоченный.

Среди других направлений программы она отметила формирование профессионального сообщества по работе с подростками, подготовку и переподготовку специалистов, а также разработку методических программ для системного решения определенных задач, таких как: профилактика буллинга, суицидального поведения, зависимостей, противоправного поведения, восстановление детско-родительских отношений, экстренная помощь в социально опасном положении, социализация и реабилитация детей и подростков, переживших боевые действия.

«Одна из задач нашего форума – как раз в том, чтобы выявить подобные болевые точки, познакомиться с опытом тех, кто с ними успешно справляется, и создать работающие механизмы в масштабе всей страны», – сказала омбудсмен.

Уполномоченный представила оператора программы «Подростки России» – Федеральный центр развития программ социализации подростков, недавно созданный в структуре Минпросвещения. Его возглавил Валерий Майоров, имеющий практический опыт работы со сложным поведением подростков в некоммерческих организациях. Центр будет оказывать пилотным регионам методическую и образовательную поддержку и помогать в привлечении ресурсов через конкурсный механизм. Вновь создаваемые центры смогут, победив в конкурсе, получить оснащение и оборудование на сумму до 1,5 млн рублей.