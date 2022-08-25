Столтенберг счел вызовом для НАТО действия России в Северной Атлантике

Россия способна чинить препятствия силам НАТО в Северной Атлантике, альянс считает это стратегическим вызовом. С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье, опубликованной канадской газетой «Глоб энд мейл».

Столтенберг отметил, что в последние годы Россия «значительно увеличила» военную активность в арктическом регионе.

«Способность России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике является стратегическим вызовом для Североатлантического альянса», – передает ТАСС мнение генсека НАТО.

По его словам, сотрудничество России и Китая в Арктике в рамках стратегического партнерства двух стран бросает вызов ценностям и интересам НАТО.

«Ранее в текущем году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства, что бросает вызов нашим ценностям и интересам», – отметил генсек альянса.

Согласно утверждению Столтенберга, Китай «расширяет свое присутствие» в регионе, называя себя «приарктическим государством». Также, отметил генсек НАТО, Пекин планирует создать «Полярный шелковый путь», который соединит Китай и Европу через Арктику.

«Он (Китай) оперативно укрепляет свои военно-морские силы, планирует построить самый большой в мире ледокол. Китай также инвестирует десятки миллиардов долларов в энергетику, инфраструктурные и исследовательские проекты в регионе», – указал глава Североатлантического альянса.

На фоне увеличения роли Арктики в политике Москвы и Пекина НАТО «наращивает свое присутствие» на Крайнем Севере, а страны альянса проводят учения и инвестируют в средства противовоздушной обороны и морскую технику. По словам генсека НАТО, альянс готов «действовать в любых условиях и защищать каждый дюйм территории союзников от угроз».

Столтенберг отметил также, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит позиции альянса на Крайнем Севере.

«С вступлением Финляндии и Швеции в альянс семь из восьми арктических стран станут членами НАТО. Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере, а также возможности по усилению наших балтийских союзников», – считает Столтенберг.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Калининградская область России станет уязвимой в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии.