ФСБ задержала планировавшего теракт на Балтфлоте сторонника «Азова»

В Калининграде задержан сторонник «Азова» (запрещенная в РФ организация), который хотел устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта Храброво, сообщает ЦОС ФСБ.

«В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец... организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво, – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать.

Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.

«Задержанный дал признательные показания... Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 («незаконное изготовление оружия») УК РФ», – говорится в сообщении.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.