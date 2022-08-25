Россия объяснила страх США перед трибуналом над нацистами из «Азова»

При попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ

В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек. Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в дальнейших боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении», – отметил Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины», – сообщил Конашенков.

«За сутки поражены: семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки ДНР, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполя Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах.

Уничтожено: пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Ильинка, Красная Гора ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Широкое Днепропетровской области, Снигиревка Николаевской области, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены: реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган» в районе Дзержинска ДНР, взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.

Кроме того, подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР и Бармашово Николаевской области, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое ДНР.

Также в районе населенного пункта Каменка Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня», – отчитались в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотных летательных аппарата, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны объявили о наступлении союзных войск в Николаевской области.