Убийца Дугиной представилась гражданкой Казахстана для аренды гаража в Москве

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк представлялась Юлией и показывала паспорт гражданина Казахстана, сообщают Telegram-каналы.

Вовк арендовала гараж в четырех километрах от квартиры на проспекте Вернадского, там она прожила более месяца, сообщает Telegram-канал 112.

Владелец гаража пояснил, что женщина набрала его по телефону сразу после публикации объявления, практически в полночь, она заявила, что хочет срочно арендовать помещение.

К этому моменту, уточняет канал, женщина была в стране уже неделю.

В ходе встречи она показала паспорт гражданина Казахстана и заявила, что гараж нужен ее дяде. При этом договоренность об аренде была лишь на неделю, но оплата была внесена на месяц.

При этом коробки и огнетушители, которые зафиксированы на видео СК, остались от старых арендаторов. Хозяин помещения предположил, что автомобиль в гараж вряд ли помещали.

Последний раз владелец связывался с Вовк 19 августа. Он спросил, будет ли она съезжать или продлевать аренду. Девушка ответила, что ответит через день. Позже выяснилось, что украинка оставила пропуск и ключи охраннику гаражного кооператива, не предупредив владельца.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.