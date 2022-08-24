Хуснуллин оценил объем выполненных дорожных работ в России

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» полномасштабные работы развернуты в 84 субъектах, уже уложено почти 75 млн кв. метров дорожного покрытия, это почти 60% от запланированного на этот год объема, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Результат очень хороший, стараемся по дорогам всегда идти с опережением, потому что погодные условия могут значительно сокращать строительный сезон», – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства России.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, в России введено в эксплуатацию уже более 1,2 тыс. региональных объектов из плана 2022 года. Их общая протяженность составляет свыше 2,5 тыс. км.

Дорожные мероприятия из основного плана работ уже завершены в Белгородской области и в Республике Ингушетия, на финишной прямой – Пензенская область, Краснодарский край и Ненецкий автономный округ.

Так, Белгородская область уже четвертый год подряд становится первым субъектом в стране, где досрочно завершаются мероприятия по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе в нормативное состояние приведено 97 объектов, из которых 83 участка муниципальных дорог, 14 – региональных.

Также досрочно завершила весь объем мероприятий Ингушетия. В нормативное состояние приведено 41,1 км региональных трасс и улично-дорожной сети агломерации. Работы проведены на 14 объектах.

В Татарстане в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние 91,3 км трасс и магистралей в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях, а также региональной сети. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артема Чукина, в республике выполнение работ в рамках нацпроекта достигло 83%.

В Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» специалисты уложили более 75% асфальтобетонного покрытия от общего объема текущего года. Так, уже выполнена укладка свыше 2 млн кв. м верхних слоев дорожной одежды.

Всего в этом году по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние более 16 тыс. км трасс и улично-дорожной сети городских агломераций.