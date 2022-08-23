В НАСА решили столкнуть астероид с орбиты при помощи зонда

Осужденный к смертной казни в ДНР британец раскритиковал YouTube

Эйден Эслин, пленный британец, осужденный в ДНР к смертной казни, рассказал в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию о том, почему был запрещен его канал в YouTube и почему власти Украины заинтересованы в продолжении военного конфликта.

«Когда я попал в плен, я увидел, что люди всегда видят ситуацию только с одной стороны, как и я до этого. Однако я нахожусь здесь уже четыре месяца, я все увидел, я увидел обстрелы», – сказал он в видео, опубликованном на YouTube.

Эслин рассказал, что его YouTube-канал был его платформой, чтобы рассказывать о своем пережитом опыте. «Это была платформа, где я мог общаться с внешним миром», – сказал британский пленный.

Однако YouTube-канал британца был удален. «Меня это расстроило, потому что это работа, которую я проделал. То есть все, что я говорил, просто было запрещено цензурой. (…) Они запретили мой канал, потому что то, о чем я говорил, было тем, что я думаю. Это грустно, потому что мои видео были не постановочные», – продолжил наемник.

По его словам, он говорил и рассказывал о том, что видел и пережил сам.

«Теперь я чувствую, что мой голос стал жертвой цензуры, потому что людям не нужно знать правду», – сказал он.

Эслин рассказал, что был в Мариуполе и на фронте с самого первого дня. «Я видел, как Украина готовилась к этому конфликту на протяжении последних восьми лет. До этого там не было ничего, никаких средств обороны не было, ничего не было, никакой подготовки или чего-либо еще», – поделился задержанный британец.

Он считает, что поэтому и был запрещен его канал. «А правда в том, что Украина хотела, чтобы эта война продолжалась. Они все делали, чтобы она продолжалась, потому что они на этом конфликте зарабатывают», – сказал Эслин.

Британец заявил, что его «голос был запрещен по политическим мотивам».

Напомним, видеохостинг YouTube удалил аккаунт британского наемника Эйдена Эслина. 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.