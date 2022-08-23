Эксперт: Убийце Дарьи Дугиной спецслужбы изменят внешность и имя

Скорее всего, Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналиста Дарьи Дугиной, не вернулась на Украину, а осталась в Евросоюзе, чтобы получить статус беженца, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее персонал венской гостиницы Ibis Wien Hauptbahnhof сообщил, что одна из гостий похожа на Вовк.

«При планировании теракта одним из главных элементов служит отработка путей отхода террористов. Заранее разрабатываются различные варианты. Если срывается один сценарий отступления, то для подстраховки обычно есть другие запасные варианты. У террориста всегда есть четкий план действий: где он меняет машину, где меняет парик, где документы, где останавливается на ночевку и так далее», – рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

Собеседник объяснил также, почему украинка Наталья Вовк, которую в России обвиняют в убийстве политолога Дарьи Дугиной, решила не возвращаться на родину, а скрыться в Австрии. «Судя по версии, которая разрабатывалась для прикрытия перемещений Вовк, планировалось выдать ее за беженку в Европу. Именно поэтому из Эстонии она не поехала обратно на Украину. Те, кто за ней стоит, не ожидали, что ее личность так быстро раскроют, поэтому сейчас Вовк продолжает действовать по разработанному плану по инерции», – предположил собеседник.

Ворожцов сомневается, что теперь, после разоблачения ее личности, командование в Киеве решит устранить Вовк, превратив ее в «сакральную жертву». «Скорее всего, спецслужбы задействуют стандартную процедуру защиты своего сотрудника – то есть женщине выдадут новые документы, сделают пластическую операцию и станет она какой-нибудь Олесей Подоляк», – предположил генерал.

Во вторник сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА «Новости» что похожая на Вовк женщина останавливалась на ночь, впрочем, постояльца под таким именем в клиентской базе не нашли. Кроме того, работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк (Mini Cooper), была ранее припаркована возле отеля, однако во вторник автомобиля там уже не обнаружилось. Судя по этим данным, Вовк направилась в Австрию.

Напомним, политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье. По предварительной версии, мина была прикреплена ко дну автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе с отцом – философом Александром Дугиным.

По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся затем в Эстонии. Вовк, как ожидается, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.