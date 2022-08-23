Эксперт: Убийце Дарьи Дугиной спецслужбы изменят внешность и имя

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23 августа, вторник | Последнее обновление — 19:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Запад планирует вброс о «диверсии» России против перевозящего зерно судна
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Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство.
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В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей.
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Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт: Убийце Дарьи Дугиной спецслужбы изменят внешность и имя
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Скорее всего, Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналиста Дарьи Дугиной, не вернулась на Украину, а осталась в Евросоюзе, чтобы получить статус беженца, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее персонал венской гостиницы Ibis Wien Hauptbahnhof сообщил, что одна из гостий похожа на Вовк.
«При планировании теракта одним из главных элементов служит отработка путей отхода террористов. Заранее разрабатываются различные варианты. Если срывается один сценарий отступления, то для подстраховки обычно есть другие запасные варианты. У террориста всегда есть четкий план действий: где он меняет машину, где меняет парик, где документы, где останавливается на ночевку и так далее», – рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
Собеседник объяснил также, почему украинка Наталья Вовк, которую в России обвиняют в убийстве политолога Дарьи Дугиной, решила не возвращаться на родину, а скрыться в Австрии. «Судя по версии, которая разрабатывалась для прикрытия перемещений Вовк, планировалось выдать ее за беженку в Европу. Именно поэтому из Эстонии она не поехала обратно на Украину. Те, кто за ней стоит, не ожидали, что ее личность так быстро раскроют, поэтому сейчас Вовк продолжает действовать по разработанному плану по инерции», – предположил собеседник.
Ворожцов сомневается, что теперь, после разоблачения ее личности, командование в Киеве решит устранить Вовк, превратив ее в «сакральную жертву». «Скорее всего, спецслужбы задействуют стандартную процедуру защиты своего сотрудника – то есть женщине выдадут новые документы, сделают пластическую операцию и станет она какой-нибудь Олесей Подоляк», – предположил генерал.
Во вторник сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА «Новости» что похожая на Вовк женщина останавливалась на ночь, впрочем, постояльца под таким именем в клиентской базе не нашли. Кроме того, работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк (Mini Cooper), была ранее припаркована возле отеля, однако во вторник автомобиля там уже не обнаружилось. Судя по этим данным, Вовк направилась в Австрию.
Напомним, политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье. По предварительной версии, мина была прикреплена ко дну автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе с отцом – философом Александром Дугиным.
По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся затем в Эстонии. Вовк, как ожидается, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области
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В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Взято под контроль 36 кв. километров территории Херсонской области.
Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», – отметил Конашенков.
«Успешно развивается наступление на Донецком направлении.
Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.
Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.
В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона «ОПФОР».
В районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города», – перечислил представитель Минобороны.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники.
В результате больших потерь в районе населенного пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: 12 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артемовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка ДНР, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах.
Уничтожены: семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области и Соледар ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах населенных пунктов Харьков и Чугуев Харьковской области, Марково и Подгорное ДНР», – сообщил Конашенков.
«Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Горняк ДНР, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск ДНР, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР», – отчитались в Минобороны.
Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники», – подвели итог в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка.
Газета ВЗГЛЯД в начале августа отмечала, что перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог.
Американский полковник заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины
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Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он назвал иллюзией материалы о «скорой победе Киева», которые регулярно выходят в американских СМИ. «В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, – это иллюзия, которой не существует в реальности», – передает слова офицера РИА «Новости».
Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РСЗО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине. «Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», – заключил он.
Ранее британские СМИ сообщали, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.
Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал совместное фото с общественным деятелем Александром Дугиным в Москве.
По словам Арестовича, на том мероприятии и рядом с Дугиным он находился, «как сотрудник украинского Главного управления разведки», сообщил «Московский комсомолец».
Ранее в соцсетях были продемонстрированы фото 2005 года, где вместе за одним столом сидят Александр Дугин, лидер партии «Братство*» Дмитрий Корчинский и его на тот момент заместитель Алексей Арестович.
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной раскрыл место службы дочери
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Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
«Она служила не в «Азове» (украинский националистический батальон, запрещен в России и признан террористической организацией)*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», – сказал отец подозреваемой РИА «Новости».
Он пояснил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. «Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», – добавил он. При этом отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной утверждает, что в боях в Донбассе его дочь участия якобы не принимала.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
В Совфеде возмутились комментарием Госдепа США об убийстве Дарьи Дугиной
Госдеп США «разразился вымученным комментарием» после разоблачения украинской убийцы Дарьи Дугиной, поощрив украинцев на теракты против россиян и став соучастником, выразил мнение вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать, осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется, нет – там же ВСУ работает), «Украина все отрицает», а «россияне должны сделать определенные выводы (????)» – написал он в своем Telegram-канале.
Косачев назвал комментарий Госдепа образцом словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма, отметив, что по сути такое заявление является своего рода индульгенцией на теракты украинцев против россиян.
«И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками. Чего уж тут ожидать от давно утратившей совесть и суверенитет Эстонии», – заключил он.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, однако допустил двусмысленную формулировку. Так, на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы».
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи, а также наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Политолог: Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане
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«Казахстанское руководство должно отреагировать и направить ноту протеста послу Украины, ведь Казахстан – член ЕАЭС и дружественная России страна. Но разжигать публичный скандал не нужно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Ранее МИД России отреагировал на призывы украинского посла в Нур-Султане Врублевского к уничтожению русских.
«Само собой, что Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане. Но Казахстан трогать не нужно. Заявление сделал представитель Украины. В отношении тех стран, с которыми Россия работает в дружественном режиме, следует воздержаться от публичных заявлений и действовать по дипломатическим каналам. Например, указать МИДу Казахстана на то, что они оставили без ответа выходку украинского посла, и написать соответствующее заявление президенту Касым-Жомарту Токаеву по своим каналам», – считает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
«Русофобские высказывания украинского посла в Нур-Султане не должны оставаться без каких-либо последствий с нашей стороны – как в принципе и любые инсинуации нацистского свойства. Понятно, что казахстанское руководство на самом деле должно отреагировать и направить ноту протеста послу, поскольку Казахстан – член Евразийского экономического союза и дружественная страна по отношению к России», – подчеркнул собеседник. –
«Но разжигать публично это не нужно, чтобы не поддаваться на провокацию украинских дипломатов. Если сейчас начнем нагибать Казахстан, значит, провокация украинского посла удалась».
По мнению Лепехина, в России возникла потребность в создании специальных структур, которые бы анализировали информационное и политическое поле на предмет русофобских и нацистских высказываний для выработки соответствующих мер реагирования. «Украинские дипломаты специально разжигают русофобию разного рода провокациями и инсинуациями, пользуясь любыми случаями для того, чтобы сказать в адрес России что-нибудь оскорбительное или лживое. По каждому такому публичному украинскому деятелю необходимо работать нашим специалистам в области сканирования информации. Тут же давать рекомендации для разработки мер реагирования, – считает политолог. – Все информационное и политическое пространство нужно тщательно отслеживать, чтобы на каждый шаг русофобов на Украине, в Эстонии или Латвии реагировать самым жестким образом».
В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».
Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деградации украинской дипломатии.
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Зеленский пообещал нанести «мощные удары» по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города».
ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа, передает ФАН его заявление.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте», после которой Киев «откажется от переговоров с Россией», нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит об этом.
Кох сравнил убийство дочери Дугина с убийством Немцова
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Проживающий в Германии бывший вице-премьер России Альфред Кох сравнил убийство российской журналистки Дарьи Дугиной с убийством политика Бориса Немцова.
«…Вчера убили тридцатилетнюю женщину. Она не имела никакой власти. Она не занимала никаких должностей. Она не командовала армией. У нее в подчинении не было никаких министерств. Она даже не руководила никаким более-менее популярным медиа. Она просто говорила. […] И за это ее убили», – написал Кох на своей странице в соцсети Facebook** (продукт компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я всегда считал, что демократия – это когда людей не убивают за слова. Как минимум. А диктатура – когда убивают. Вот как, например, убили Борю Немцова. Он не имел никакой власти. Он не занимал никаких должностей. Он не командовал армией. У него не было в подчинении никаких министерств. Он даже не руководил никаким более-менее популярным медиа. Он просто говорил. И за это его убили», – заявил бывший политик.
«Расскажи мне, Илья [Пономарев], почему я должен радоваться смерти Дарьи Дугиной, если я скорблю по Борису? Только лишь потому, что она говорила то, что мне не нравится, а Немцов говорил то, с чем я согласен? И все?» – выразил возмущение Кох. – «То есть убивать человека за слова – можно? Достаточно того, чтобы они тебе не нравились? Тогда в чем проблема с убийством Немцова?»
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Эксперт: После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
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«Россия фактически заняла плацдарм на правом берегу Ингульца. Теперь у наших войск есть возможность развивать наступление на Николаев», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Министерство обороны России объявило о начале наступления в Николаевской области.
«Николаев – очень важная точка на линии боевых действий. Там сейчас сосредоточены большие силы украинской армии. Населенные пункты Александровка и Благодатное, которые уже заняли российские войска, находятся севернее Николаева, недалеко от Снигиревки, которую ВС России контролируют с конца марта. Вообще, Снигиревский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Николаев важен и потому, что именно оттуда уже неоднократно совершались атаки на Херсон, Антоновский мост и Энергодар. Более того, Украину надо в срочном порядке отрезать от морских портов. И взятие под контроль Николаева поможет нам в этом», – рассуждает эксперт.
Политолог также указала на удачное расположение союзных войск после взятия под контроль 12 квадратных километров территории Николаевской области. «Союзные войска заняли плацдарм на правом берегу реки Ингулец. И теперь оттуда можно уверенно развивать наступление в сторону Николаева. Более того, после Благодатного нет крупных населенных пунктов», – пояснила она.
«После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу. Кроме того, этот город находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем. И контроль над ним позволит также обезопасить всю группировку Крыма от постоянных обстрелов», – заключила Шеслер.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
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Эксперт: Отмены суда над «азовцами» Киев требует по просьбе Лондона
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«Зеленский может «пылить» своими угрозами по поводу «азовцев», но Москва и раньше на них не реагировала, и тем более не будет теперь, когда ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной, показала, кто совершил этот ужасный теракт», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее появились данные о том, что покушение на журналиста Дарью Дугину устроила участница запрещенной в России террористической организации «Азов».
«Надо на международном уровне ставить вопрос о том, что киевские власти поощряют терроризм. Покушение на Дугину могло быть спланировано или СБУ, или главным управлением разведки ВСУ», – считает бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов.
По его мнению, Москве нет надобности вести переговоры с Украиной по вопросам, интересующим Киев, за исключением лишь нескольких пунктов. «Наши предложения лежат у Зеленского на столе после серии турецких встреч. Лежат без движения. Контакты с ним идут по нескольким линиям, из которых две самые главные – это обмен пленных и зерновая сделка. Мы достигнем всех целей СВО, которые были заявлены, и даже будем их расширять. Только в этот момент киевские власти, очевидно, и зашевелятся», – предположил Баширов.
Вероятно, стоит подождать наступления зимы, когда сильно обострятся экономические проблемы как на Украине, так и в Евросоюзе, допускает эксперт. «Украинская экономика падает, и падает серьезно. Сегодня появился аналитический отчет, из которого ясно, что за месяцы СВО Украина потеряла более 113 млрд долларов. Масштаб этой катастрофы для Киева будет понятен в середине зимы. При этом Европа уже не сможет помогать. На сегодня режим Зеленского требует 5 млрд долларов в месяц, а ему дают 1,5 млрд, которых хватает только на «поддержание штанов». С наступлением зимы, когда у самой Европы появится 150 тысяч своих проблем, когда обострятся угрозы падения правительств многих стран Евросоюза, ему станет не до Украины. Такая ситуация подтолкнет киевские власти к переговорам», – предрекает эксперт.
По мнению эксперта, ультиматумы киевского руководства с требованием отменить суд над «азовцами» выглядят особенно лицемерно на фоне сообщений о том, что убийца Дугиной служила именно в этом полку.
«Что касается конкретно отказа от проведения трибунала над «азовцами», чего требует Зеленский, то я уверен: устами Зеленского этого на самом деле требуют его британские кураторы. В числе тех, кто пойдет под трибунал в ДНР, есть силовики, представляющие британскую корону. На суде будут представлены доказательства чудовищных преступлений в отношении гражданских лиц на территории ДНР и ЛНР. И этого, конечно, совершенно не хочется допускать Лондону», – сказал Баширов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой, сообщила в понедельник газета ВЗГЛЯД. Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – цитирует РЕН ТВ Зеленского.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры с Украиной не имеют никакого смысла.
Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк оказалась бойцом полка «Азов», сообщила «Лента.ру». Ранее в Сети появилось фото удостоверения, из которого следует, что Вовк служила в «Азове».
Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец – известный философ Александр Дугин.
Ранее в ФСБ заявили о раскрытии покушения на Дугину. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала Вовк. ФСБ опубликовала видеозапись с подозреваемой.
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В Чехии обвинили США в провоцировании России на спецоперацию на Украине
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Соединенные Штаты проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum.
Дипломат признался, что его удивило отсутствие реакции Вашингтона на выступление российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
«Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», – передает РИА «Новости» слова Кавана.
Экс-глава чешского МИД напомнил, что президент США Джо Байден еще в декабре прошлого года пообещал принять Украину в альянс. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале года отверг этот сценарий.
«К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше... С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало», – считает дипломат.
Каван также указал на приверженность Соединенных Штатов политике двойных стандартов, приведя в пример Карибский кризис 1962 года, когда Белый дом резко отреагировал на размещение советского ракетного оружия на Кубе.
«Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», – уточнил собеседник.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Западе не смогли создать условий, чтобы преодолеть недопонимание между Россией и НАТО после окончания холодной войны.
На Украине предложили воровать российский газ для продажи в Европу
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Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС, заявил экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков.
Парламентарий высказал мнение, что голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов. «Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», – передает РИА «Новости» слова Разумкова.
Он выразил мнение, что Киев должен «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с Россией. «И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который Москва финансирует свою армию? Напомню, что конфискация российского имущества – это наша законная обязанность», – добавил Разумков.
При этом он предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и странами Европы. По мнению депутата, Украине следует конфисковать голубое топливо и самостоятельно продавать его первоначальным покупателям, а деньги направлять на закупки оружия для ВСУ.
Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
Шарий назвал темы, которыми Киев может отвлечь внимание от убийства Дугиной
Призыв ООН расследовать факты, стоящие за гибелью Дарьи Дугиной, прокомментировал украинский блогер Анатолий Шарий, предположив, что Киев может сменить тему убийства журналистки обстрелом АЭС или «покушением на Зеленского».
«Проблема у Киева. Ночью будет обстрел АЭС или «покушение на Зеленского»? Им срочно надо перебить тему», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ООН призывает установить все факты убийства российского журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной.
Напомним, что Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
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Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывания посла Украины о русских
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Совет Ассамблеи народа Казахстана счел недопустимыми высказывания посла Украины Петра Врублевского о русских.
«Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», – передает ТАСС заявление совета.
В нем отмечается также, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
«Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа», – указали в Ассамблее.
В ассоциации подчеркнули, что «для народа чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях».
«Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», – говорится в обращении.
Объединение также просит казахстанскую прокуратуру провести проверку факта распространения этого материала с заявлением посла Украины в соцсетях и в соответствии с законом привлечь к ответственности лиц, причастных к его изготовлению и опубликованию.
Более того, ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД республики объявить посла Украины персоной нон грата.
«Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата», – заявлено в публикации главы ассоциации Владимира Божко в Facebook* (запрещен в России).
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».
Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деградации украинской дипломатии.
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