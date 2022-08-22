Медведь пробежался по улицам сибирского города

По городу Стрежевой на севере Томской области пробежался медведь, власти города предполагают, что животное могло вернуться в лес после посещения города.

Следы медведя нашли в районе дач за четвертым микрорайоном и дач по улице Колтогорская, передает РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города.

«Утром охотники обследовали всю территорию в районе дач в 4-м микрорайоне. Медведь не обнаружен, предположительно, ушел в лес. В городе безопасно», – сообщила администрация Стрежевого.

В СМИ распространили видеозапись с бегающим в центре города бурым медведем. Животное прошлось по городу в ночное время суток.

Автор ролика Сергей Артамонов пояснил «Газете.Ru», что когда снимал медведя, не хотел его пугать

«Медведь просто спокойно бежал. Я так и не понял, откуда он именно выбежал. Он просто выбежал, грубо говоря, из центра города, то есть бежал по главной улице, а потом свернул и бежал в сторону дач, у нас есть дачи рядом с городом, он туда убежал в итоге», – поделился он.

Он пояснил, что в подобных ситуациях животное могут застрелить охотники.

В ноябре 2021 года бурый медведь вышел в город Артем Приморского края и напал на женщину.