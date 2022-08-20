В Турции разозлились на упреки США из-за России

Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это была моя первая поездка в Украину после начала войны. В ходе наших встреч с господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Конечно, главной темой наших переговоров была война, которая идет уже около полугода. Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», – передает РИА «Новости» его слова.

Эрдоган добавил, что в ходе трехсторонней встречи были обсуждены шаги, которые можно предпринять для активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна.

Также турецкий лидер заявил, что планирует обсудить с российским коллегой ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.

«Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», – сказал он.

Также Эрдоган подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Путиным по вопросам Сирии.

«Я говорю: «Давайте закрепим этот процесс», проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью», – сказал глава Турции.

По его словам, Минобороны Турции и разведка находятся в контакте с Россией по шагам, предпринимаемым в Сирии.

«На данный момент наши силы безопасности, разведка и Министерство национальной обороны находятся в контакте с Россией по поводу каждого шага, который мы предпринимаем в Сирии. Мы находимся в постоянном контакте с ними», – заключил Эрдоган.

17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.

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