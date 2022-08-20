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20 августа, суббота | Последнее обновление — 19:20 | vz.ru
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В Турции разозлились на упреки США из-за России
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Читатели Haber7 назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу по поводу закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
«Бандитская страна! Сенатор – террорист», – считает один из читателей.
При этом многие пользователи, в свою очередь, возмутились подобными упреками со стороны Вашингтона и пригрозили выгнать американские войска из страны, передает РИА «Новости».
«Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции – санкции», – посетовал комментатор.
«Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать», – подчеркнул Толга.
«Собака лает, а караван идет – гласит тюркская пословица», – напомнил Ахмет.
«Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит, что-то затеваете? Турция назло им должна приобрести больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты», – считает Недим.
«Если вас выгонят с Инджирлик (авиабаза в Турции, используемая в том числе американскими ВВС – прим. ВЗГЛЯД.), ваша власть в этом регионе закончится. Об этом вы наверняка тоже подумали», – сделали вывод пользователи.
Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес заявил, что новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций.
До этого издание Finantial Times сообщило, что страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества.
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
Зеленский заявил о планах Турции взять «шефство» над Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области.
«Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Накануне Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины. В четверг представители Анкары и Киева в присутствии Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана подписали соответствующий меморандум.
В офисе генсека ООН высказались о сроках полного прекращения огня на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждал усилия по урегулированию на Украине, однако до конкретных переговоров по остановке боевых действий еще далеко, заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак.
По его словам, на переговорах, в частности, обсуждались миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и миссия по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке.
«Сказать что-то большее про усилия по прекращению боевых действий нельзя. Очевидно, что на сегодняшний день боевые действия продолжаются», – цитирует ТАСС Хака.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Также стало известно, что Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины.
Напомним, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это была моя первая поездка в Украину после начала войны. В ходе наших встреч с господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Конечно, главной темой наших переговоров была война, которая идет уже около полугода. Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», – передает РИА «Новости» его слова.
Эрдоган добавил, что в ходе трехсторонней встречи были обсуждены шаги, которые можно предпринять для активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна.
Также турецкий лидер заявил, что планирует обсудить с российским коллегой ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.
«Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», – сказал он.
Также Эрдоган подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Путиным по вопросам Сирии.
«Я говорю: «Давайте закрепим этот процесс», проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью», – сказал глава Турции.
По его словам, Минобороны Турции и разведка находятся в контакте с Россией по шагам, предпринимаемым в Сирии.
«На данный момент наши силы безопасности, разведка и Министерство национальной обороны находятся в контакте с Россией по поводу каждого шага, который мы предпринимаем в Сирии. Мы находимся в постоянном контакте с ними», – заключил Эрдоган.
17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему роль генсека ООН в текущих событиях для России скорее выгодна, если не сказать больше.
Эрдоган обсудил с Зеленским пути завершения конфликта на Украине
На трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине, пишет Reuters.
«Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш согласны, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за переговорным столом», – приводит РИА «Новости» слова президента Турции Реджепа Эрдогана.
«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Президент Турции призвал международное сообщество прилагать больше усилий для урегулирования кризиса на Украине. Со своей стороны он добавил, что Анкара готова оказать содействие России и Украине в возобновлении стамбульского процесса переговоров между сторонами конфликта.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Также стало известно, что Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины.
Напомним, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией
Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.
Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.
Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
Эрдоган собрался инициировать встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил из Львова телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.
«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», – сообщил корреспондент телеканала из Львова, передает РИА «Новости».
Тем временем телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине.
«Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом «Нет конкретного вопроса для решения лидеров». Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию. Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить «дорожную карту». Затем делегации могут начать работу по воплощению этой «дорожной карты» в жизнь». Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша», – отметил телеканал.
Путин ранее заявлял, что возможность встречи с Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
В Кремле также говорили, что президент России не отказывается от встречи с Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву.
Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины
Представители Анкары и Киева подписали меморандум, предусматривающий участие Турции в восстановлении инфраструктуры Украины, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», – говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), сообщает ТАСС.
Документ был подписан в присутствии президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что во Львове начались трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции
Швеция и Финляндия до сих пор не удовлетворили запросы Турции по экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, процесс членства этих стран в НАТО будет заторможен в случае невыполнения обязательств, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
«Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем «да» членству. В противном случае процесс будет заторможен. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции... Экстрадированный ими человек не имеет отношения к террористическим преступлениям», – передает РИА «Новости» слова министра.
Ранее правительство Швеции приняло решение экстрадировать из королевства человека, чье имя значится в списке людей, депортации которых требует Турция.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Эрдоган выразил желание обсудить с Путиным обмен пленных между Москвой и Киевом
Президент Турции Тайип Эрдоган после контактов во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что хотел бы обсудить с Путиным вопрос обмена пленных между Москвой и Киевом.
«Всех, кто следит за событиями, интересует, что произошло с процессом обмена пленными. Конечно, на встрече мы обсудили тему обмена военнопленных и те инициативы, которые есть у нас в связи с этим. И в этом контексте мы с господином Путиным, российской стороной продолжим оценку всех итогов нынешней встречи», – сказал он на пресс-конференции во Львове, сообщает ТАСС.
Ожидалось, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Турция согласилась заняться восстановлением инфраструктуры Украины
Президент Турции Тайип Эрдоган на трехсторонних переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша сообщил, что его страна займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины, сообщает телеканал ТРТ.
«Мы договорились с нашим стратегическим партнером Украиной о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям. Надеюсь, что наши переговоры помогут обеспечению в нашем регионе мира и стабильности, равно как и глобальному миру», – передает ТАСС его слова.
Эрдоган добавил, что в ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины, согласно которому Турция займемся восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры.
17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему роль генсека ООН в текущих событиях для России скорее выгодна, если не сказать больше.
Стартовали переговоры генсека ООН Гутерриша, Зеленского и Эрдогана
Во Львове начались трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
В центре внимания переговоров остается реализация зерновой сделки и перспективы урегулирования на Украине, передает ТАСС.
До этого во Львове прошли переговоры Эрдогана и Зеленского. Заявлений после переговоров не последовало.
В ходе встречи обсуждалась зерновая сделка. По данным турецких телеканалов, Эрдоган намерен после всех переговоров предложить распространить зерновую сделку на процесс урегулирования на Украине.
Отмечается, что он может предложить восстановить переговоры между Россией и Украиной, обеспечить временное прекращение огня и выступить посредником по обмену пленными.
Напомним, в четверг состоялись переговоры Зеленского и Гутерриша. Украинский лидер заявил, что обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Эрдоган прибыл во Львов на переговоры с Зеленским и Гутерришем
Кортеж президента Турции Тайипа Эрдогана прибыл во Львов из аэропорта польского города Жешув, где ранее приземлился его самолет, сообщает телеканал «Хабертюрк».
Сообщается, что в старинном замке Потоцких во Львове вначале пройдет встреча Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, на которой планируется обсудить реализацию зерновой сделки, перспективы украинского урегулирования и двустороннее сотрудничество, передает РИА «Новости».
После этого во Львове начнутся переговоры в трехстороннем формате с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, которые будет посвящены Украине.
В свою очередь в офисе украинского лидера заявили, что Зеленский также уже прибыл во Львов.
По информации офиса, во Львове Зеленский заслушал доклад местных властей по организации эвакуации людей из районов, где идут боевые действия, а также посетил раненых военнослужащих.
Напомним, ожидается, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Министры обороны Украины и Турции провели переговоры
Главы военных ведомств Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников в ходе встречи во Львове обсудили вопросы региональной безопасности, сообщили в турецком ведомстве.
«Сопровождающий (турецкого) президента (Тайипа) Эрдогана в ходе его визита на Украину министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».
Ожидается, что Эрдоган в ходе визита во Львов якобы предложит украинскому президенту Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Центр в Стамбуле разрешил трем судам проход в украинские порты
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил отбытие трех судов в украинские порты, говорится в заявлении СКЦ.
«Судно I Maria отправилось сегодня из Черноморска в Стамбул с 27982 тоннами кукурузы. Совместный координационный центр санкционировал в четверг отбытие трех судов: MV Canga Star и MV Pretty Lady в Черноморск и MV BELLIS в Одессу. Центр также завершил в четверг инспекции шести судов: Aviva, Ascanios, Sea Eagle и Zhe Hai 505 отправятся [в украинские порты], а судна Osprey S и Bonita отбудут [из украинских портов]», – приводит текст сообщения ТАСС.
Представители СКЦ 19 августа проведут досмотр восьми судов. Общий объем произведенного экспорта зерна и продовольствия в рамках стамбульских договоренностей достиг 625049 тонн.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В Кремле заявляли, что продуктовая сделка – это пример того, как можно договариваться. В рамках продуктовой сделке у Киева появились ежедневные обязанности.
Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.
Самолет-разведчик Турции пролетел над буровыми Eni и Total на шельфе Кипра
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Турецкий самолет-разведчик в четверг пролетел над тем районом газового месторождения на кипрском шельфе, где итальянская и французская энергетические компании Eni и Total ведут буровые работы, сообщают кипрские СМИ.
Сначала телеканал «Мега» информировал о том, что самолет пролетел над северной частью шестого блока исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр, где в настоящий момент находится буровая платформа компании Tungsten Explorer, осуществляющая работы по поручению Eni и Total. При этом, как отмечено на сайте газеты «Сайпрус мейл», СМИ Греции стали сообщать, что высота полета этого воздушного судна якобы составила менее 1,4 тыс. метров над землей, передает ТАСС.
Однако Кипрское информационное агентство эту информацию существенно скорректировало, приведя слова «хорошо информированного источника», который дал понять, что самолет летел значительно выше того коридора, который был установлен властями Кипра как зона, не предназначенная для пролета.
«Этот самолет подал в Евроконтроль план полета, которому он и следовал. При этом он не нарушал выданный нашей стороной NOTAM (уведомление для пилотов самолетов, содержащее оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию) на пять морских миль (в радиусе) и на высоту в 3 тыс. метров. Он пролетел на высоте 29 тыс. метров», – привело агентство слова своего источника. Он добавил, что это был военно-разведывательный самолет.
5 августа Кипрская телерадиовещательная корпорация (RIK) информировала о том, что Eni и Total, совместно занимающиеся разведкой природного газа на кипрском шельфе, обнаружили крупные запасы голубого топлива в шестом блоке кипрской ИЭЗ.
Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны. Под предлогом справедливого распределения газовых ресурсов между греками-киприотами и турками-киприотами Анкара неоднократно осуществляла в пределах этой зоны геологоразведочное бурение и сейсмические исследования. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, обвинявшей Анкару в «пиратстве», и становились причиной введения Евросоюзом антитурецких санкций.
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