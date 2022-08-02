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В Роспотребназоре порекомендовали носить маски в транспорте
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Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом гражданам из уязвимых категорий.
«Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре также призвали внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от коронавируса в условиях роста заболеваемости, который связан с распространением новых подвариантов «омикрона».
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне сейчас в России нет.
Напомним, в России за сутки госпитализировали 1,9 тыс. человек с коронавирусом.
Минобороны Украины заявило о «совместных операциях» с Польшей
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Украинская сторона проводит «совместные операции» с Польшей, заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, не уточнив, о чем идет речь.
Скибицкий заявил, что сотрудничество Украины и Польши «находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда». По его словам, речь идет об «очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с партнерами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
В сфере военной разведки Киев «практически все, от информации до оборудования», получает от США и Великобритании, сказал Скибицкий. Он не раскрыл роль Великобритании, но заявил, что Украина получает «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени».
Напомним, в конце июля украинский парламент принял проект закона об особых гарантиях для польских граждан. Проект предлагает предоставлять гражданам Польши на Украине такие же права на трудоустройство и образование, какие есть у граждан самой Украины.
В конце мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Он также говорил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, включая США. В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Медведев: Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского президента Джо Байдена о том, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, заявил: «Оно нам вообще надо?».
Медведев напомнил в Telegram о том, как «чуть больше месяца назад» указывал, что «для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности», которые без России «решить невозможно», и что США «приползут с этой темой». «Ну вот. Приползли», – заявил он.
По словам Медведева, Байден «скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы» и что «нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году».
«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты, – заявил Медведев. – Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».
Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Названа дата прибытия Пелоси на Тайвань
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник, сообщают тайваньские СМИ.
Пелоси прибудет 2 августа на Тайвань, она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а в среду уже покинет остров, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ETtoday.
Отмечается, что политик прибудет во главе делегации примерно из 20 человек, она приземлится около 22.30 по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В среду она посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), там у нее намечены встречи с руководством острова, включая руководителя администрации Цай Инвэнь.
В субботу появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.
Спецборт с Пелоси прибыл в Сингапур.
Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.
США сочли ответное предложение России по заключенным «несерьезным»
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Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
Премьер Испании назвал незаконным признание независимости Косова
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Провозглашение в одностороннем порядке независимости Косова от Сербии в 2008 году было нарушением международного права, заявил премьер Испании Педро Санчес во время визита в Албанию.
«Думаем, что одностороннее провозглашение независимости, это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всем уважении, которое испытываем к албанскому народу. Это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании», – цитирует Санчеса портал Kosovo online, передает РИА «Новости».
Глава правительства Испании совершает турне по Балканам, где уже посетил Сербию, Черногорию и прибыл в Албанию. В Тиране после встречи с премьером Эди Рамой они провели совместную пресс-конференцию.
Ранее в Кремле пообещали поддержку Сербии в ситуации вокруг Косова.
Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».
Правительство Косова сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стало причиной напряженности, кто заинтересован в очередной эскалации конфликта на Балканах и что это значит для России.
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Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
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В России оценили вероятность «битвы авианосцев» Китая и США
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«Китай понимает, что их авианосцы значительно слабее американских. Но войны в этом регионе, кажется, уже не избежать. Это вопрос времени», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее американские и китайские авианосцы вышли в Тайваньский пролив на фоне возможного визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства. При этом ответ Пекина, конечно, последует. И он будет необычно жестким», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.
«В качестве варианта можно ожидать военных учений в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам. Аналогичная ситуация была в середине 1990-х. Но это будет уже после того, как Пелоси покинет Тайбэй», – уверен собеседник.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Эксперт также говорит о неизбежности серьезной эскалации в регионе. «Вопрос решится в течение трех-четырех лет. При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», – пояснил он.
«Во-первых, китайские корабли конструктивно проще устроены, поскольку создавались на базе советских авианесущих крейсеров проекта 1143.5, как и наш «Адмирал Кузнецов». Во-вторых, у них нет катапульт, они несут меньше самолетов, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения у них и вовсе отсутствуют. В-третьих, у китайцев значительно меньше опыта в вопросе эксплуатации таких кораблей», – перечислил Кашин.
Пекин будет использовать иные возможности в противостоянии с США, говорит собеседник. «Речь идет о береговой авиации, противокорабельных ракетах берегового базирования, технической разведке, а также о способности ведения подводной войны. Китай не считает, что их авианосец должен биться с американцем», – пояснил он.
Что же касается классических авианосных ударных группировок (АУГ), в Тайваньском проливе они не действуют, замечает эксперт. «В прошлом в периоды обострения группировки заходили в пролив, но сейчас этого никто делать не станет. Тайваньский пролив небольшой, поэтому он насквозь простреливается береговыми ракетными комплексами. Запускать туда такие крупные корабли – самоубийство», – заключил Кашин.
Во вторник стало известно о том, что два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщила тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья.
В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считает издание.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров Нэнси Пелоси.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. Кроме того, в пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море.
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Киев заявил, что США могли предотвратить любой удар HIMARS
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При использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель», заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он. Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».
В понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам. В частности, из HIMARS был нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.
В Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР
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«Россия сама погасила все долги СССР и получила взамен всю зарубежную советскую собственность. Поэтому мы никому ничего не должны и отдавать не будем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее один из украинских дипломатов потребовал у Москвы вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.
«Москва оплатила все внешние долги за весь бывший Союз, в том числе – и за Украину. Мы не требовали никаких прямых компенсаций с бывших союзных республик, но договорились, что вся зарубежная собственность СССР отходит России. Причем объем собственности был большой, но все равно совершенно несопоставимый с суммой долгов», – пояснил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. По словам собеседника, долг СССР далеко превышал 100 млрд долларов, кроме того, Россия выплатила проценты за то, что погасила в начале нулевых годов долги раньше срока.
«Часть российских политиков предлагала направлять средства, которые предназначались на проценты за досрочное погашение, на развитие страны, а сам долг отдавать по старому графику. Но Путин ответил, что мы не можем перекладывать этот финансовый груз на будущие поколения россиян. Кстати, Киев в итоге так и не выполнил свою часть соглашения по поводу предоставления недвижимости. На этом фоне слова Пристайко звучат особенно странно», – отметил сенатор.
«Заявление Пристайко – попросту пустое. Оно рассчитано на ту часть россиян, которые не в курсе ситуации. Москва если и будет на него отвечать, то только в рамках какого-либо судебного процесса, который, допустим, инициирует Киев. Возможно, Пристайко выступил с таким требованием лишь затем, чтобы привлечь внимание лично к себе, мелькнуть в прессе. Ведь неизвестно, послом какой страны он окажется в ближайшем будущем», – добавил парламентарий.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – заявил ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Правда, дипломат признал, что в 1993 году Москва взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. Посол напомнил, что правительство Украины с этим согласилось, однако парламент так и не ратифицировал соглашение.
Как напомнил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва сама погасила все долги, тогда как Киев до сих пор не выполнил свою часть обязательств по передаче РФ своих зарубежных активов.
В прошлом месяце сообщалось, что Киев рассматривает возможность подачи в Великобритании иска о «конфискации» 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России. Стоимость объектов может достигать 100 млн фунтов стерлингов.
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Одесситы ответили на предложение Зеленского снести памятник Екатерине Второй
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«Когда Одесса вернется в состав России, мы, несомненно, восстановим этот памятник», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
«Согласие Зеленского снести памятник российской императрице – очередное преступление. Власти всеми доступными силами и средствами бьют по мирным жителям, инфраструктуре и культурной идентичности одесситов», – считает Анатолий Вассерман.
«Сложно сказать, что может означать возможный снос памятника для людей, живущих сегодня в Одессе. Они находятся в состоянии «стокгольмского синдрома». Одесситы сегодня – это по сути заложники террористов. И они вынуждены мыслить ровно так, как им предписывают террористы», – отметил он. «Но когда Одесса вернется в Россию, памятник мы, несомненно, восстановим», – добавил собеседник.
В свою очередь политолог Иван Лизан отметил, что «предложение Зеленского для одесского горсовета – это фактически приказ, лишь формально обличенный в рекомендацию, от выполнения которой невозможно отказаться».
«Если одесский горсовет возразит Зеленскому и заявит, что памятник Екатерине – это объект исторической ценности, а также откажется его сносить, то властей города обвинят в сепаратизме и русофилии», – рассказал он.
«Президент Зеленский и действующий губернатор Одесской области Максим Марченко – самый настоящий нацист и выходец из батальона «Айдар» – просто закошмарят всех членов одесского горсовета. На них сразу же заведут уголовные дела, обвинят в «коллаборационизме» и назначат годы тюремного заключения с конфискацией имущества», – полагает собеседник.
«Для меня, как для одессита, снос памятника Екатерине II – событие, конечно, неприятное, но я не считаю его смертельным. На текущий момент куда важнее сохранить людей и защитить их вместе с семьями от уголовных преследований», – отметил он.
«Если дело все-таки дойдет до демонтажа, то, я надеюсь, памятник аккуратно снимут, сохранят на складах и он там дождется наших танков. А вот когда в городе сменится власть, тогда можно будет и памятник вернуть, и нормальные названия улицам вернуть, и осудить тех, кто годами кошмарил жителей города», – заключил Лизан.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
Так, в ответ на петиции о сносе памятника и его замене на монумент в честь актера Билли Херрингтона Зеленский «обратился в Одесский городской совет». Он попросил «рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией».
В ответах на обе петиции Зеленский указал, что вопрос относится к полномочиям местной власти. Кроме того, Зеленский заявил о «важности защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», передает ТАСС.
Напомним, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
При этом в 2020 году в России активно обсуждался вопрос покупки Одессы. В частности, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что российские олигархи могли бы скинуться на покупку Одессы. Депутат Госдумы Константин Затулин сказал, что поддерживает идею покупки Одессы, однако не верит в то, что это возможно. В то же время одесский историк Александр Васильев отмечал, что договариваться о покупке Одессы стоило бы не с украинскими властями, а с американскими.
Поводом для дискуссии стала акция украинских националистов, проведенная в центре Одессы в ноябре 2020 года. Манифестанты потребовали снести статую императрицы Екатерины II, размещенную на одноименной Екатерининской площади. Точнее, речь идет о монументе всем основателям города – князьям Григорию Потемкину и Платону Зубову, архитектору Францу де Воллану, а также первому руководителю строительства города и порта Осипу де Рибасу.
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Стало известно о расколе в рядах СБУ
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В Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов», рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.
Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря «Меджлиса крымскотатарского народа» (признан экстремистской и запрещен в России) Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.
«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворота в Киеве 2014 года), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее российские силовики неоднократно сообщали о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против крымских татар, рапорт о принуждении крымских татар к отказу от митинга против беспредела украинской полиции.
«Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ», – отметил представитель российских силовых структур.
Накануне Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы «узнали некоторые вещи, которые не красят Службу безопасности». При этом Чубаров сказал, что настолько мгновенно российские военные захватили офисы СБУ, что им в руки попали «документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений СБУ в Херсонской области».
Сам Чубаров неоднократно избирался депутатом Верховной рады Украины, получал от киевского режима награды, в том числе от экс-главы МВД Арсена Авакова – пистолет «Форт 17-05».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Кроме того, Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что необходимо готовиться к большим кадровым чисткам, которые произойдут в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах.
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Китай нашел способ «остудить напряженность» в Совбезе ООН
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Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического жеста в борьбе с глобальным потеплением, при этом китайская сторона раздаст членам СБ веера, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Постпред продемонстрировал собравшимся традиционный китайский веер, передает РИА «Новости».
«Надеюсь, с этим веером мы сами понизим глобальную температуру, а также остудим напряженность и эмоциональное общение межу членами СБ», – сказал Чжан Цзюнь.
«Мы также предложили использовать менее активно кондиционер в комнате СБ. Это маленький, но символичный шаг в правильном направлении. Если в зале будет слишком тепло, мы рекомендуем господам не надевать их галстуки», – добавил он.
Ранее генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас заявил, что климатические изменения в мире приведут к росту числа вооруженных конфликтов. По его словам, нынешнее глобальное потепление является сильнейшим за 200 тыс. лет, это связано с интенсивным сжиганием топлива.
Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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В Болгарии оценили пророссийские настроения граждан
Соотношение людей с пророссийскими и проевропейскими взглядами в Болгарии примерно одинаковое, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического агентства Alpha Research.
«Соотношение людей с проевропейской ориентацией и тех, кто поддерживает политику Кремля, почти одинаковое», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.
Отмечается, что пророссийской позиции, как правило, придерживаются люди левых взглядов, «радикальные избиратели и сторонники патриотических формирований».
Представители электоратов центристских и правых партий в свою очередь считают, что Болгария должна придерживаться евроатлантического курса.
Напомним, первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, стали Польша и Болгария.
Блинкен: США применит ядерное оружие при чрезвычайных обстоятельствах
Американская сторона рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан никогда.
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