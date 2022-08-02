В России за сутки госпитализировали 1,9 тыс. человек с коронавирусом

В Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР

«Россия сама погасила все долги СССР и получила взамен всю зарубежную советскую собственность. Поэтому мы никому ничего не должны и отдавать не будем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее один из украинских дипломатов потребовал у Москвы вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.

«Москва оплатила все внешние долги за весь бывший Союз, в том числе – и за Украину. Мы не требовали никаких прямых компенсаций с бывших союзных республик, но договорились, что вся зарубежная собственность СССР отходит России. Причем объем собственности был большой, но все равно совершенно несопоставимый с суммой долгов», – пояснил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. По словам собеседника, долг СССР далеко превышал 100 млрд долларов, кроме того, Россия выплатила проценты за то, что погасила в начале нулевых годов долги раньше срока.

«Часть российских политиков предлагала направлять средства, которые предназначались на проценты за досрочное погашение, на развитие страны, а сам долг отдавать по старому графику. Но Путин ответил, что мы не можем перекладывать этот финансовый груз на будущие поколения россиян. Кстати, Киев в итоге так и не выполнил свою часть соглашения по поводу предоставления недвижимости. На этом фоне слова Пристайко звучат особенно странно», – отметил сенатор.

«Заявление Пристайко – попросту пустое. Оно рассчитано на ту часть россиян, которые не в курсе ситуации. Москва если и будет на него отвечать, то только в рамках какого-либо судебного процесса, который, допустим, инициирует Киев. Возможно, Пристайко выступил с таким требованием лишь затем, чтобы привлечь внимание лично к себе, мелькнуть в прессе. Ведь неизвестно, послом какой страны он окажется в ближайшем будущем», – добавил парламентарий.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – заявил ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Правда, дипломат признал, что в 1993 году Москва взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. Посол напомнил, что правительство Украины с этим согласилось, однако парламент так и не ратифицировал соглашение.

Как напомнил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва сама погасила все долги, тогда как Киев до сих пор не выполнил свою часть обязательств по передаче РФ своих зарубежных активов.

В прошлом месяце сообщалось, что Киев рассматривает возможность подачи в Великобритании иска о «конфискации» 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России. Стоимость объектов может достигать 100 млн фунтов стерлингов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД