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Кремль отреагировал на «мегафонную дипломатию» в вопросе обмена заключенными
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ход переговоров Москвы и Вашингтона по обмену заключенными, так как «мегафонная дипломатия» не приведет к результату.
«Нет, мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по теме должны быть дискретными», – передает ТАСС слова Пескова, отказавшегося комментировать заявления со стороны США о якобы несерьезности российских предложений. «Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведет к результату», – добавил он.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
Медведев: Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского президента Джо Байдена о том, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, заявил: «Оно нам вообще надо?».
Медведев напомнил в Telegram о том, как «чуть больше месяца назад» указывал, что «для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности», которые без России «решить невозможно», и что США «приползут с этой темой». «Ну вот. Приползли», – заявил он.
По словам Медведева, Байден «скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы» и что «нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году».
«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты, – заявил Медведев. – Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».
Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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США сочли ответное предложение России по заключенным «несерьезным»
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Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
В России оценили вероятность «битвы авианосцев» Китая и США
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«Китай понимает, что их авианосцы значительно слабее американских. Но войны в этом регионе, кажется, уже не избежать. Это вопрос времени», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее американские и китайские авианосцы вышли в Тайваньский пролив на фоне возможного визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства. При этом ответ Пекина, конечно, последует. И он будет необычно жестким», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.
«В качестве варианта можно ожидать военных учений в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам. Аналогичная ситуация была в середине 1990-х. Но это будет уже после того, как Пелоси покинет Тайбэй», – уверен собеседник.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Эксперт также говорит о неизбежности серьезной эскалации в регионе. «Вопрос решится в течение трех-четырех лет. При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», – пояснил он.
«Во-первых, китайские корабли конструктивно проще устроены, поскольку создавались на базе советских авианесущих крейсеров проекта 1143.5, как и наш «Адмирал Кузнецов». Во-вторых, у них нет катапульт, они несут меньше самолетов, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения у них и вовсе отсутствуют. В-третьих, у китайцев значительно меньше опыта в вопросе эксплуатации таких кораблей», – перечислил Кашин.
Пекин будет использовать иные возможности в противостоянии с США, говорит собеседник. «Речь идет о береговой авиации, противокорабельных ракетах берегового базирования, технической разведке, а также о способности ведения подводной войны. Китай не считает, что их авианосец должен биться с американцем», – пояснил он.
Что же касается классических авианосных ударных группировок (АУГ), в Тайваньском проливе они не действуют, замечает эксперт. «В прошлом в периоды обострения группировки заходили в пролив, но сейчас этого никто делать не станет. Тайваньский пролив небольшой, поэтому он насквозь простреливается береговыми ракетными комплексами. Запускать туда такие крупные корабли – самоубийство», – заключил Кашин.
Во вторник стало известно о том, что два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщила тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья.
В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считает издание.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров Нэнси Пелоси.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. Кроме того, в пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море.
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Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями
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США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.
Напомним, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Инспекционную деятельность по ДСНВ приостановлена по взаимному согласию сторон из-за ограничений по пандемии.
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Блинкен: США применит ядерное оружие при чрезвычайных обстоятельствах
Американская сторона рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан никогда.
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В Совфеде объяснили «обиды шантрапы» из Белого дома на ход переговоров с Москвой
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«Сначала США рассказали всему миру о своих планах по обмену, а потом обижаются, что у них ничего не выходит. Мегафонная дипломатия здесь бесполезна», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Вашингтон назвал встречное предложение Москвы по обмену заключенными «несерьезным».
«Мы неоднократно говорили, что подобного рода мероприятия не предполагают мегафонной дипломатии. Американцы захотели поменять людей, объявили об этом на весь мир, а уже потом стали разговаривать с нами. Так дела не делаются», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Собеседник напомнил, «как в идеале должны вестись подобные обмены заключенными». «Обычно представители стран сначала договариваются, консультируются, все взвешивают, а после этого делают заявления. В Вашингтоне сейчас у власти «шантрапа», поэтому они и допускают подобные вещи. А потом они же обижаются, что у них ничего не получается. Если США действительно хотят кого-то обменять, то стоит сначала все обговорить по отдельным каналам», – пояснил он.
«Когда они на днях уничтожили одного из главарей запрещенной у нас «Аль-Каиды*» в Кабуле, они же никому не рассказывали о своих планах. Они понимают, что иначе их замысел провалится. А тут в Белом доме почему-то решили, что мы будем ликовать от идеи Госдепа по обмену заключенными. Так вести переговоры нельзя. И это не вопрос взаимных обид или претензий. Это устоявшаяся практика», – заключил Климов.
Ранее стало известно о том, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
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Россия опровергла утверждение Блинкена о военной базе на Запорожской АЭС
Утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, не соответствует действительности, заявила российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО.
В заявлении говорится, что Москва «полностью отвергает подобные обвинения». Россия не раз указывала, что действия российских военных «никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции». Подчеркивается, что на АЭС нет вооруженных формирований России за исключением охраны, передает РИА «Новости».
При этом Россия указала, что Украина совершила ряд провокаций с использованием беспилотников, в том числе поставленных государствами НАТО, с целью нарушить нормальное функционирование станции и запугать персонал. Киев стремится подорвать безопасность АЭС и создать угрозу ядерной катастрофы, заявили в делегации. Отмечается, что такие «шаги делаются Киевом при полной поддержке США и других западных государств».
В заявлении сказано, что АЭС «взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями».
В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится на освобожденной Россией территории. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
Кроме того, делегация прокомментировала слова президента США Джо Байдена «о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ». Россия «хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является «красивыми словами», ведь «именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности».
Указывается, что «как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков». По мнению российской стороны, США «пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать, чего они все-таки хотят – далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры».
Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».
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Блинкен увидел со стороны России «вызов» нераспространению ядерного оружия
Россия «по-своему» создает вызов режиму нераспространения ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что «различные части режима нераспространения сталкиваются с новыми вызовами». По его словам, «в сфере нераспространения» такие «вызовы» создают не только Иран и Северная Корея, но и «по-своему Россия». Блинкен не уточнил, какие конкретно «вызовы» он имеет в виду, передает РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».
В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
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Путин заявил о недопустимости ядерной войны
Никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», – приводит слова президента ТАСС.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркивал, что такое оружие у России страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, но опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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Минобороны: Администрация Байдена несет уголовную ответственность за бойню в Еленовке
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Заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в СМИ говорят о прямом участии администрации президента США Джо Байдена в ударах по освобожденным территориям, в том числе по колонии в ДНР в Еленовке, заявили в Минобороны России.
«Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня Himars», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Скибицкий, отметило министерство, в интервью признался, что разведки Украины и США согласуют цели, и США могут остановить любые атаки, если они недовольны целью.
«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей», – подчеркнули в Минобороны.
Нет сомнений, что удары Himars по по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и по следственному изолятору в Еленовке были спланированы украинским руководством и одобрены Вашингтоном, указали в министерстве.
«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», – заключили в ведомстве.
Скибицкий в интервью признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
Напомним, из Himars ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате удара погибли 50 и пострадали 73 военнопленных украинца.
США разработали план по возврату к ядерной сделке с Ираном
США вместе с союзниками подготовили план по полному возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), чтобы не дать Ирану получить доступ к ядерному оружию, следует из заявления президента США Джо Байдена.
«В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», – передает ТАСС со ссылкой на слова президента.
Также США заявили, что Китай должен участвовать в обсуждении новой системы по контролю за вооружением.
«Китай также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и член ядерной пятерки», – следует из заявления.
Ранее помощник президента России сообщал, что Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
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МИД пригрозил США разрывом дипотношений
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Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию «страной-спонсором терроризма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», – сказала Захарова на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Также Захарова добавила, что «мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем».
Напомним, Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран-спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
В Кремле назвали условие переговоров России и США по СНВ-3
Переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Контакты могут быть только на основе взаимного уважения, учета озабоченностей друг друга и готовности слышать озабоченности друг друга», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он добавил, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением.
«Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остается мало. Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия с самого начала выступала за скорое начало переговоров.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».
В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
Болтон предрек Украине проблемы из-за характера Байдена
Нерешительность президента Соединенных Штатов Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы Киеву во время российской спецоперации, выразил мнение в статье для 19FortyFive экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
По его словам, американский лидер неоднократно демонстрировал слабость в отношениях с Китаем и Россией, чем подорвал авторитет Соединенных Штатов и лишь навлек новые угрозы и вызовы. «Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности, Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», – передает РИА «Новости» его слова.
Болтон заметил, что Москва и Пекин извлекают «опасные уроки» из действий Байдена. «Как по существу, так и в дипломатическом мастерстве его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна», – отмечено в статье.
По словам экс-советника Трампа, у Белого дома есть склонность уступать под давлением. Так, он привел в пример вопросы обмена заключенными с Москвой, возвращения Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года и визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, это «обнадеживает противников и вызывает тревогу у друзей США».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Джо Байден уверенно идет к званию худшего президента в истории США и предположила, какие рекорды ему осталось установить для достижения этого звания.
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В ООН заявили о росте ядерной угрозы до уровня разгара холодной войны
Опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны <…>. Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот», – цитирует ТАСС Гутерриша.
Ранее Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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