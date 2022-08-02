В Кремле выразили надежду на возобновление иранской ядерной сделки

По ядерной сделке с Ираном есть новые реалии, связанные с недружественными шагами Запада, но Россия надеется на скорейшее возобновление договора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, там продолжается еще работа. Есть несколько вопросов на повестке дня. Кроме того, существуют определенные новые реалии, связанные с недружественными шагами стран коллективного Запада против Российской Федерации, которые косвенно проецируются на некоторые положения возможной сделки. Это тоже еще предстоит доработать. Но мы, разумеется, хотели бы, чтобы эта сделка была возобновлена как можно скорее», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что возвращение Ирана в ядерную сделку позволит Тегерану вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций.

До этого пятницу Нуланд заявила, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цена на этот ресурс поползет вверх.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.

Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

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