В Москве представили ключевые проекты развития столицы за последние десять лет

Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов развития столицы «Город для каждого» открылась в Центральном выставочном зале «Манеж». На выставке представлены уже реализованные проекты за последнее десятилетие, а также те, которые только запланированы.

«Мы открыли в «Манеже» выставку «Город для каждого» – для каждого москвича, для каждого гостя нашей столицы. Очень сложно охватить масштаб работ, который проводится в Москве в последнее десятилетие, даже если ты живешь в этом городе. Мы постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все самые масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать в столице. Это крупнейшая программа транспортного строительства Москвы, метростроение, строительство железных дорог и превращение их в городской транспорт, строительство новых автомобильных дорог и реконструкция существующих, строительство развязок, тоннелей, пешеходных переходов», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия выставки.

Экспозиция общей площадью около 1,6 тыс. кв. метров занимает два этажа выставочного зала «Манеж» и поделена на 13 тематических зон, передает «Вечерняя Москва».

Один из стендов посвящен развитию транспортной инфраструктуры. Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что с 2010 года в городе четко реализуется транспортная стратегия. «Согласно ей, до 2023 года будет построено 1300 км дорог, более 400 искусственных сооружений и 235 пешеходных переходов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача: завершить формирование транспортного каркаса в 2023 году. На макете можно посмотреть, в каком году какие транспортные объекты были введены в эксплуатацию», – рассказал Загрутдинов.

На одном макете представлена часть первого в России тоннеля винчестерного типа на пересечении ул. Народного Ополчения и ул. Берзарина. Тоннель был открыт в составе участка Северо-Западной хорды – от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова – 12 сентября 2016 года. Из-за плотной застройки тоннель в классическом виде строить было нельзя. «Применение винчестерной технологии позволило «отодвинуть» проезжую часть от прилегающих домов на 14 метров», – пояснил Загрутдинов.

«Обратите внимание – укладчик асфальта, отечественный», – продемонстрировал глава департамента еще один макет.

Следующие площадки демонстрируют крупные городские проекты и КРТ, цифровизацию строительной отрасли, реорганизацию промзон и общественные пространства.

На отдельном стенде представлена инфраструктура здравоохранения и образования. Посетители могут уже сейчас увидеть, как будут выглядеть новые больницы и поликлиники, которые сейчас только строят в столице.

Кроме того, можно оценить программу реновации жилищного фонда с помощью интерактивной карты.

«За эти пять лет проведена огромная работа: подготовлены проекты планировок, проведены с жителями публичные слушания, утверждено финансирование программы, стандарты отделки и благоустройства, определены этапы и сроки переселения. С момента старта программы уже введено в эксплуатацию 2,6 млн квадратных метров – более 200 новостроек. Дальше будет еще интереснее – к 2026 году мы выйдем на пик строительства жилья. Кроме этого, на втором и третьем этапе реализации программы реновации планируется к строительству и социальная инфраструктура», – рассказал Загрутдинов.

Замыкают экспозицию стенды «Жилая среда»; «10 лет Новой Москве» и стенд, посвященный строительству спортивных объектов и объектов культуры.