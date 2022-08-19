В США родители начали скупать пуленепробиваемые рюкзаки для детей

К новому учебному году в США родители закупаются не только канцелярскими принадлежностями и одеждой, но и специальными пуленепробиваемыми рюкзаками, чтобы уберечь детей от массовой стрельбы.

Производители в Штатах несколько лет назад придумали пуленепробиваемые школьные рюкзаки. В ранцах есть специальные отделения, в которые помещаются защитные пластины разных размеров, передает «ФедералПресс».

Переводчик и блогер Андрей Бочаров рассказал, что родители активно скупают такие рюкзаки каждый год. В этот раз спрос на них особенно высокий, в специальных магазинах их практически не достать.

Родители закупаются бронерюкзаками на фоне регулярных покушений на школы.

Ранее сообщалось, что полиция округа Мэдисон в американском штате Северная Каролина усилит уровень безопасности в местных школах, поставив в них полуавтоматические винтовки AR-15, а также боеприпасы и инструменты для вскрытия дверей.

Напомним, в мае в результате стрельбы в начальной школе в Ювалде погибли 18 детей и трое взрослых, включая нападавшего.