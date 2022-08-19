В Газпроме ответили на игривое предложение Siemens «поддержать одинокую турбину»

Газпром ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей пользователям в Twitter (запрещен в России) создать плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока», предложив добавить в него песню легендарной британской рок-группы Judas Priest – Breaking the Law («Нарушая закон»).

«Почему бы вам не взять этот трек», – передает РИА «Новости» комментарий компании.

В треке есть такие строчки, как «Когда я дрейфовал из города в город...» или «Вот вам и счастливое будущее, я даже не могу сдвинуться с мертвой точки! Все данные мне обещания нарушены – и в душе кипит злость».

Ранее немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии. Начать решили с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police.

Пользователи Сети мгновенно отреагировали собственными предложениями, среди которых песня британского гитариста Мика Джонса «Мне остаться или уйти?», I want to break free («Я хочу вырваться на свободу») группы Queen, Life's a Gas («Жизнь это газ») – рок-группы T REX.

Сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.