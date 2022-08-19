Siemens Energy пошутила по поводу «одинокой» турбины «Северного потока»

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19 августа, пятница | Последнее обновление — 10:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Работавшего на СБУ предателя поймали в Краснодаре
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов.
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Siemens Energy пошутила по поводу «одинокой» турбины «Северного потока»
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Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии.
«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», – передает РИА «Новости» сообщение компании в Twitter (запрещен в России).
Так, Siemens Energy предложила начать с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police и призвала читательскую аудиторию продолжить плейлист своими предложениями.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока – 2»
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Германия может пойти на «позорный» запуск «Северного потока – 2» осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, выразил мнение главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky.
По информации эксперта, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем, пишет РИА «Новости».
«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и ей, возможно, придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток – 2», – предположил Кованда.
По мнению аналитика, трудности, с которыми может столкнуться Германия, сыграют на руку Москве.
«Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как «энергопереход». Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», – отметил экономист.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» Ростеха) модернизировал испытательную базу спецлаборатории по испытанию оружия и боевой экипировки, законсервированную после распада СССР, сообщили в пресс-службе института.
«ЦНИИточмаш провел модернизацию испытательной базы. Сегодня испытательная база включает в себя: комплекс натурных и стендовых испытаний, комплекс климатических и механических испытаний, а также баллистический испытательно-измерительный комплекс», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там также отметили, что имеющееся оснащение и оборудование позволяют проводить полномасштабные испытания боевой экипировки военнослужащих, стрелковых комплексов (оружие-патрон-прицел), малокалиберного пушечного вооружения, противопехотных средств ближнего боя, а также других боеприпасов и вооружений.
Напомним, в 2020 году ЦНИИточмаш восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.
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Киев обиделся на Deutsche Welle за «пророссийские материалы»
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Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это.
«Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW», – написал Николенко в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
В качестве примеров Николенко привел публикации, где говорилось, что «один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», а также что «запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента России Владимира) Путина».
Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. Так, в июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тыс. касок. А теперь уже бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью «немецкое оружие для Украины уже в пути».
В России объяснили призыв немцев запустить «Северный поток – 2»
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«Похоже, Германия сумеет до начала ноября выполнить европейский норматив по заполненности подземных хранилищ. Только это не дает гарантий успешного прохождения отопительного сезона. Отсюда и тревога у немцев», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Германии призвали правительство запустить «Северный поток – 2», сделав это «назло Владимиру Путину».
«Пока правительство Германии исходит из того, что они не будут запускать в работу «Северный поток – 2», надеясь пополнить запасы газа из других источников», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Берлин активно готовится к началу отопительного сезона, заполняя подземные хранилища. На данный момент ПХГ заполнены на 75%. И до 1 ноября они должны увеличить этот показатель до европейского норматива в 80%. Но этот норматив – сомнительный показатель. Если поставки российского газа останутся на нынешнем уровне, то немецких запасов не хватит для безболезненного прохождения зимы», – заметил он.
«Кроме того, немцам приходится тратить колоссальные деньги для достижения этого результата. На заполнение хранилищ будет потрачено приблизительно 50 млрд долларов. Обычно эти расходы варьировались в районе 5 млрд долларов. Это вызывает рост тарифов на ЖКХ, а также прочих товаров и услуг. В Германии уже ввели специальный дополнительный сбор на электроэнергию», – говорит эксперт.
«Ситуация просто абсурдная. Берлин не запускает газопровод и держит высокие цены на энергию в попытках ударить по России. Но ущерб для Европы гораздо выше», – рассуждает Юшков.
Как заметил собеседник, ситуацию не улучшит и использование СПГ-терминалов. «Немцы планируют ввести в эксплуатацию два СПГ-терминала, но объемы СПГ на мировом рынке не увеличиваются. Германии придется вступить в борьбу с импортерами в Европе и Азии, поэтому с экономической точки зрения все будет очень и очень непросто», – подчеркнул он.
«Газа может хватить только в том случае, если в стране будут отключать промышленных потребителей. Бизнес уже сам потихоньку сокращает объемы потребления, поскольку на фоне высоких цен на топливо себестоимость товаров настолько растет, что это затрудняет реализацию продукции. И в такой ситуации запуск «Северного потока – 2» был бы для Германии разумным шагом, несмотря на политические риски такого решения для Берлина», – заключил Юшков.
Ранее немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот – его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.
«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Накануне Reuters назвало сумму вводимого газового спецсбора для домохозяйств в Германии. «Сбор может быть установлен на уровне 2–3 евроцента за кВт.ч», – передает агентство со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». Подсчитано, что для средней семьи из четырех человек сбор в два евроцента составит дополнительные расходы в 400 евро в год, в три евроцента – 600 евро.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай», сообщает издание Focus.
«Шольца с трудом можно было понять», – отмечает издание, передает РИА «Новости».
По данным издания, к демонстрации призвали партия «Альтернатива для Германии» и Левая. По оценкам Focus, на площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.
Ранее Шольца освистали в немецком Эссене после слов об Украине и COVID-19.
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В Бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии
Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung.
«Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы – это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», – передает РИА «Новости» сообщение политика.
Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом.
Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить «Северный поток – 2» и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную «жаркую» осень и холодную зиму.
Ранее в Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину».
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Шольц указал на важность прямого общения с Россией во время кризиса
Прямое общение с Россией важно, особенно во время кризиса, президент Владимир Путин должен знать, чего мы от него требуем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц шведской газете «Дагенс нюхетер».
«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем», – приводит ТАСС сообщение Шольца.
По мнению канцлера, нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем невозможно. «Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Россия ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения. Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», – подчеркнул политик.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в Осло на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета заявил о намерении работать в направлении введения дальнейших санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
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Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок газа из России
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Германский энергоконцерн Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России, сообщил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
В I полугодии Uniper получил чистый убыток по МСФО в размере 12 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро связаны с ожидаемыми будущими последствиями сокращения поставок газа, говорится в сообщении. Кроме того, 2,7 млрд евро убытка пришлись на обесценение доли концерна в «Северном потоке – 2» и активов в российской электроэнергетике, передает ТАСС сообщение главы компании.
Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
«Мы ожидаем зафиксировать отрицательную прибыль [по итогам 2022 года] из-за значительного сокращения поставок российского газа. Мы ожидаем улучшения прибыли в 2023 году и стремимся выйти из зоны убытков, начиная с 2024 года», – отметила финансовый директор Uniper Тиина Туомела.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Житель Германии придумал горелки из туалетной бумаги для отопления зимой
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Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключений электричества – так пятидесятилетний Дирк, житель небольшого немецкого города Нойенхаген под Берлином, готовится к зиме. Он рассказал, как он намерен экономить на классическом отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги.
«Я живу в очень старом доме, 1931 года постройки. Он плохо сохраняет тепло, поэтому еще прошлой зимой я начал пробовать дополнительно обогревать его при помощи самодельной горелки», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, он засунул целый рулон туалетный бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.
«В результате я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая довольно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она какое-то время еще держала тепло. Таким способом буду греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны вырасти в несколько раз», – сказал мужчина.
Он уточнил, что для экономии он намерен отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление он планирует минимально. При этом доводить температуру до комфортного уровня мужчина намерен при помощи своих горелок.
Он признает, что способ не самый безопасный: за пламенем нужен глаз да глаз. «Да, это, по сути, открытое пламя в закрытом помещении, но зато хорошая альтернатива классическому отоплению», – уверен немец.
К предстоящей зиме он купил 120 литров спирта за 300 евро, подсчитав, что этого хватит как раз на 3 зимних месяца. Также он подготовил большое количество пустых консервных банок. Согласно его подсчетам, одно такое устройство может гореть в течение часа и способно увеличить температуру в комнате на 2 градуса, при использовании трех таких горелок одновременно в помещении становится теплее на 6 градусов. Чтобы потушить пламя, он использует бирдекель – подставку под пивные кружки.
Дирк не исключает, что на фоне энергетического коллапса ближайшей зимой могут быть перебои с электричеством, поэтому он решил обезопасить себя и соорудить электрогенератор.
«Я купил себе аппарат, к которому можно прикрепить розетку или даже несколько, USB, и с его помощью при необходимости зарядить мобильник или ноутбук, и даже подключить холодильник», – рассказывает он. Устройство снабжено компрессором, работает на бензине и при этом очень тихо. Его хватит и для соседей, уверен мужчина.
Еще одной важной частью подготовки Дирка к грядущей непростой зиме стала закупка продуктов впрок. «Я заполнил свой подвал консервами, хлебом длительного хранения и другой едой, потому что хорошо помню времена пандемии», – пояснил собеседник, добавив, что ситуация может быть хуже, чем во время локдауна.
«Даже если я ошибаюсь и все будет спокойно, то я просто использую эти продукты позже», – заключил немец.
Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung назвал санкции против России харакири для Германии
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Охранник показал нацистское приветствие делегации израильских спортсменов в Мюнхене
Против охранника арабского происхождения из Мюнхена возбуждено уголовное дело за приветствие по-нацистски спортсменов из Израиля, которые шли к памятнику убитым во время Олимпийских игр в 1972 году в результате теракта.
Инцидент произошел во вторник вечером в олимпийском парке города Мюнхен, сообщает Süddeutsche Zeitung. Жест, который показал охранник, запрещен на территории Германии. Приветствие заметил полицейский, сопровождавший территорию, передает РИА «Новости».
Теперь 19-летнему охраннику грозит штраф и/или до трех лет тюремного заключения.
В Германии публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением.
Шольц с опозданием осудил заявление Аббаса о «50 холокостах»
Канцлер Германии Олаф Шольц с опозданием почти на сутки осудил заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса, обвинившего в ходе совместной пресс-конференции в Берлине Израиль в «50 холокостах» против палестинцев.
«Я глубоко возмущен невыразимыми заявлениями президента Палестины Махмуда Аббаса. Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста», – передает РИА «Новости» сообщение Шольца в Twitter (запрещен в России).
Отмечается, что публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением в Германии.
Накануне в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины «50 массовых убийств – 50 холокостов». Тогда канцлер никак не прокомментировал это заявление.
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Uniper оценил варианты продажи «дочки» – «Юнипро»
Германский концерн Uniper в настоящее время оценивает варианты продажи российской «дочки» – компании «Юнипро», сохраняя при этом планы по уходу из России, сообщила финансовый директор концерна Тиина Туомела.
«Сейчас мы оцениваем опции, так как нашей задачей остается уход из России, как было озвучено ранее», – передает ТАСС ее слова.
Финдиректор добавила, что действие указа президента России о запрете представителям недружественных стран совершать сделки с акциями стратегических предприятий также не повлияет на планы компании.
В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 048 МВт).
Ранее стало известно, что Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок российского газа в I полугодии 2022 года.
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Deutsche Bank не захотел комментировать сообщения о торговле облигациями России
Представители Deutsche Bank не стали отвечать на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возобновлении торговли российскими облигациями.
Когда пресс-службу попросили подтвердить или опровергнуть соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщили, что некоторые банки в Европе (UBS, Deutsche Bank и Barclays) вслед за американскими (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup) возобновили торговлю облигациями России.
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В либеральной партии Германии призвали запустить «Северный поток – 2»
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Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
«Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии», – приводит ТАСС слова Кубикки, высказанное в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
«Мы должны как можно скорее запустить «Северный поток – 2», чтобы заполнить наши газохранилища на зиму», – подчеркнул он. При этом зампред СвДП указал, что «нет веских причин не вводить в эксплуатацию «Северный поток – 2».
Если Россия все-таки прекратит поставки газа, Германия, по словам Кубикки, ничего не потеряет. «Если таким образом мы получим больше газа, может быть даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не замерзнуть зимой и нашей промышленности не будет нанесен серьезный ущерб», – сказал Кубикки. «Сейчас главная обязанность федерального правительства – обеспечить, чтобы это было так», – резюмировал он.
В то же время политик заметил, что Германия будет твердо стоять на стороне Украины и ничто этого не изменит. «Тот факт, что к нам поступает газ из России, не становится лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода», – продолжил Кубикки. «Газ, [поступающий по] «Северному потоку – 2» не более аморален, чем тот, что поступает по «Северному потоку». Это просто другая труба», – заключил Кубикки.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
В Германии подсчитали запасы природного газа
На данный момент немецкие хранилища заполнены на 77%, к этому уровню страна добралась на две недели раньше запланированного срока, но все-равно будет трудно получить достаточно топлива, чтобы пережить предстоящую зиму, выразил мнение президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.
По его словам, заполнить хранилища на 85% к октябрю, согласно установленной правительством цели, может быть сложнее, если осень окажется более прохладной, чем обычно, а перебои с поставками продолжатся. А уж ноябрьский целевой показатель в 95% и вовсе кажется «труднодостижимым», пишет «Ридус» со ссылкой на Bloomberg.
«Я не могу обещать, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае три четверти из них достигнут цели», отметил Мюллер.
При этом эксперт отказался давать конкретные прогнозы. «Мы еще не знаем, как будет развиваться кризис», – уточнил глава германского энергетического регулятора, добавив, что по оценкам Bloomberg, Германии хватит газа на три месяца, если его поставки из России полностью прекратятся.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
-
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