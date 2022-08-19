Патрушев усмотрел попытку США избежать ответственности за разработку коронавируса

Нельзя исключать, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса и избежать ответственности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности», – передает РИА «Новости» слова Патрушева в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах.

«Серьезным вызовом является обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость в том, что касается функционирования своих биологических лабораторий на территории других стран, в частности на постсоветском пространстве», – сказал Патрушев.

«Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения», – добавил секретарь Совбеза России.

Ранее Патрушев заявил, что цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на военную помощь стран Запада Украине.