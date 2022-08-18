Гутерриш объявил о снижении цен на продовольствие в мире

Названы две причины сокращения западной военной помощи ВСУ

«Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что Запад дал Украине три месяца на контрнаступление. При этом объемы поставок западного оружия для ВСУ сокращаются, пишет Politico.

«Страны НАТО вкладывают деньги в Украину, а военных успехов у них нет. Причем большинство западных лидеров прекрасно понимают, что рассчитывать на серьезные военные успехи ВС Украины им не приходится. Вопрос лишь в том, как долго они смогут затягивать конфликт. Таким образом, «партнерам» Зеленского нужен формальный повод для сокращения помощи до минимальных значений», – считает доктор военных наук Константин Сивков.

«Таким поводом, скорее всего, станет невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, а также отсутствие каких-либо военных побед», – предположил Сивков.

По его словам, у Запада есть не только финансовые, но и чисто военные причины для сокращения объемов помощи. «В НАТО осознают, что военные поставки в интересах ВСУ – это, по сути, передача зарубежных технологий в распоряжение ВС России. Наши специалисты в результате боев захватывают западные образцы техники, изучают, а потом изобретают средства борьбы с ней», – отметил собеседник.

«В итоге украинские военные в ближайшие три месяца, как указывает Daily Telegraph, вряд ли рискнут хоть где-то пойти в контрнаступление. И это станет поводом для еще большего сокращения западной военной помощи. Чего ждать в итоге? Думаю, мы увидим массовый побег представителей украинской власти. А разрозненные подразделения противника будут сдаваться нашим войскам. Но капитуляцию никто подписывать не станет», – уверен эксперт.

«Еще одна проблема заключается в том, что происходящее на Украине Запад воспринимает отчасти как собственное поражение, которое возымеет тяжелые геополитические последствия. В результате лидеры стран-участниц НАТО будут увеличивать военные бюджеты и готовить свои армии к крупным военным конфликтам. Ранее те же европейцы всерьез этим вопросом не занимались», – заключил Сивков.

Напомним, издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.

По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки.

На этом фоне в июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».

Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.

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