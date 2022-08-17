Антонов решил проверить готовность США к переговорам России по ДСНВ

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов намерен встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.

«Я рассчитываю в ближайшее время встретиться с представителями министерства обороны и Госдепартамента, где можно было бы поставить «точки над i» и определиться, действительно ли американцы готовы к равноправному взаимовыгодному взаимодействию», – цитирует Антонова РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что без диалога между США и Россией международный мир и международный порядок будет потерян.

«ДСНВ сегодня – это «золотой стандарт» в области контроля над вооружениями, который надо сохранить. В 2026-м заканчивается срок действия, и надо определить, что будет дальше, когда мы проснемся и этого договора не будет», – заключил дипломат.

Также в среду Антонов отмечал, что намерен потребовать от Вашингтона выдачи визы для российской делегации и министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы он смог посетить Генассамблею ООН в сентябре.

Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против России экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у России первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.

В США заявили, что продолжат взаимодействовать с Россией по возобновлению инспекционной деятельности в рамках СНВ-3.