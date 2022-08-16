Финляндия с сентября решила сократить количество принимаемых обращений россиян за визой

Правительство Финляндии утвердило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день, сообщает финский МИД.

«Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 года обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику», – приводит сообщение РИА «Новости».

В настоящее время в России регистрируется в среднем одна тысяча заявок на визу в день.

Отмечается, что «с начала сентября количество будет ограничено до 500 в сутки. Кроме того, министерство иностранных дел определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом».

Так, с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества, уточняет МИД.

В среднем 400 заявок в день предусмотрены для тех, кто обращается за визой по другим причинам, например, по семейным обстоятельствам или работе.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Финляндии во вторник на неофициальной вечерней встрече обсудит ограничения поездок россиян в страну.