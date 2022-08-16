Медики из России начали принимать пациентов в Херсоне

Российские врачи в Херсонской области начали принимать пациентов в лечебных учреждениях Херсона, сообщили в администрации региона.

«16 узкопрофильных врачей из России уже принимают пациентов в лечебных учреждениях Херсона. Это анестезиологи, реаниматологи, травматологи и хирурги», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Согласно заявкам, поданными медучреждениями области, ожидается прибытие еще около 100 специалистов из России.

«В виду нехватки местного медперсонала, выехавшего с территории региона после начала СВО, актуален вопрос кадров и ощущается нехватка именно узкопрофильных специалистов. А стабилизация и развитие системы здравоохранения на освобожденных территориях нашего региона зависит в некоторой степени от совместных усилий с российскими коллегами. Только вместе врачи сумеют охватить наше население необходимой медицинской помощью», – подчеркнул начальник департамента здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

От имени всех присутствующих он поблагодарил коллег – участников встречи, а также Минздрав и правительство Российской Федерации.