СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар.
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Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
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Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
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Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у Чехии и Болгарии за помощь Киеву
У чешских и болгарских ремонтных предприятий отозваны лицензии по вертолетам «Ми» за сотрудничество с Украиной, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», – цитирует Шугаева РИА «Новости».
Он пояснил, что приостановлена поставка запчастей и комплектующих для авиатехники и другой техники, находящейся в недружественных странах.
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Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными
Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».
«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах.
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Россия предупредила о риске столкновения ядерных держав из-за политики США
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Шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
«США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», – предупредили российские дипломаты в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.
«Это происходит в условиях целенаправленного развала Вашингтоном многолетней системы контроля над вооружениями и нераспространения. Односторонний выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсация участия в Договоре по открытому небу нанесли существенный удар по режимам транспарентности и контроля за ракетно-ядерными вооружениями», – добавили они.
В посольстве отметили, что обратили внимание на «огульную риторику администрации [США] о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы». «Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков. По российской инициативе подтвержден принцип недопустимости ядерной войны на двустороннем уровне и в формате «пятерки». Продлен Договор о СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) на максимальный срок в пять лет. Был перезапущен диалог по стратегической стабильности, успешно развивавшийся до «заморозки» Вашингтоном в феврале этого года», – подчеркнули дипломаты, отметив, что на этом фоне странно слышать подобные обвинения в безответственности, «тем более от страны, в 1945 году подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».
«Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими», – добавили в российском посольстве.
Напомним, 8 августа Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности, предусмотренной Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эксперты предсказали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях.
Глава Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен предупредил, что прекращение действия договоренностей России и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений.
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Путин: Российские военные шаг за шагом освобождают Донбасс
Российские военные четко выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022».
«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – сказал он.
«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», – приводит его слова ТАСС.
Глава государства также выразил благодарность российским оружейникам за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации, передает РИА «Новости».
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Крупные американские банки решили вернуться к торговле российскими облигациями
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Некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов, сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующими банковскими документами.
По словам инвестора, владеющего российскими ценными бумагами, и двух источников в банках, большинство американских и европейских банков ушли с рынка в июне, после того как Минфин США запретил американским инвесторам покупать какие-либо российские ценные бумаги из-за санкций в отношении России, передает Banki.ru.
Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group. Об этом свидетельствуют их электронные письма, аналитические записки и другие сообщения в адрес клиентов и данные источников, с которыми пообщалось информагентство.
Уточняется, что банки ориентируются на июльские указания Министерства финансов США, которыми разрешены сделки, направленные на сворачивание позиций американскими держателями бумаг.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией».
При этом некоторые банки предлагают возможность торговать российскими суверенными и корпоративными облигациями, а часть готовы облегчить торговлю облигациями, деноминированными как в рублях, так и в долларах США.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах.
Захарова ответила на требование Apple к RuTube
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на требование Apple удалить контент государственных российских СМИ.
«Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее американская компания Apple потребовала от RuTube скрыть контент российских СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только в России.
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Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму
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«Стоит полагать, что в Крыму произошла очередная целенаправленная диверсия, имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в Джанкойском районе Крыма.
«Я считаю, что произошедшее было диверсией. Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа. И тут неожиданно происходит нечто подобное с возгоранием и детонацией боеприпасов. Сейчас говорят о том, что сперва загорелась трансформаторная подстанция. Может быть, с нее все и началось, но потом огонь почему-то аккуратненько перекинулся на склад, а не куда-нибудь еще», – заметил собеседник.
«Думаю, тут можно говорить о целенаправленных операциях. И понятно, что в Крыму действует группа профессионалов. К сожалению, пока у нас нет информации о том, что их поймали и ведут с ними следственные мероприятия», – отметил он.
«С нашей стороны в Крыму также ведется очень серьезная контрразведывательная деятельность. Это сложное, многоплановое мероприятие. Те, кто планируют диверсии, пытаются опередить действия наших контрразведчиков на несколько шагов, поэтому от их профессионализма зависит, как быстро будут пойманы диверсанты. Кроме того, возможно там действует не одна диверсионная группа, а несколько. Наверняка у них есть «сочувствующие», которые помогают в этой деятельности. Я уверен, что наши контрразведчики всех поймают и привлекут к ответственности», – подчеркнул эксперт.
«Что касается собственно диверсий, то у них есть три цели. Во-первых, команде Зеленского необходим медийный резонанс. В двух предыдущих случаях украинские патриоты кричали, что ВСУ якобы нанесли удары американскими HIMARS. В ответ наши ура-патриоты призывали ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Однако диверсионные мероприятия в прифронтовой зоне являются обычным делом», – полагает Леонков.
«Во-вторых, такие действия призваны отвлечь внимание общественности от поражений ВСУ на фронте. Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. В-третьих, появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – отмечает собеседник.
«Украина пытается показать, что все деньги, которые ей выделяли страны Запада, были потрачены не зря. Вместе с тем американцы уже сказали о том, что новых поставок HIMARS ожидать не стоит. Это же касается фантазий на тему передачи Украине самолетов F-16. То есть Украине начинают лимитировать военную помощь, основываясь на достигнутых результатах на поле боя», – заключил Леонков.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было.
В День Военно-морского флота, 31 июля, штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
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Цена газа в Европе поднялась выше 2,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на закрытии торгов в понедельник превысила 2400 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 11%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2412 долларов за 1 тыс. кубометров, или 228,895 евро за МВт·ч, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.
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Объявлено об ухудшении психического здоровья европейцев
Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала граждан подписать петицию, чтобы объявить 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по утверждению парламентариев, вызывает серьезную озабоченность.
«Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии», – говорится в заявлении ЕНП, передает РИА «Новости».
По словам депутатов, сейчас психические проблемы особенно негативно сказываются на молодых людях.
В ЕНП считают, что объявление 2023 года годом психического здоровья позволит привлечь внимание к оказанию качественных услуг в этой области.
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Железная дорога повреждена из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму
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Сдетонировавшие боеприпасы на складе возле населенного пункта Майское в Крыму повредили железнодорожное полотно, сообщают экстренные службы.
«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение источника.
Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы.
«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом врио министра транспорта региона Николай Лукашенко отметил, что более 30 автобусов задействованы для перевозки пассажиров поездов, чей маршрут изменен из-за ЧП.
«Сейчас три поезда дальнего следования, которые прибыли утром в республику, со станции Владиславовка передислоцированы на станцию Айвазовское в Феодосии. Порядка 34 единиц автобусов выдвинулось с разных районов, чтобы обеспечивать беспрепятственный проезд отдыхающих к месту назначения. До 14.00 еще три единицы поездов дальнего следования будут приходить, будем обеспечивать перевозку. Они будут прибывать на станцию Владиславовка, мы будем обеспечивать перевозку на станции Симферополь, Севастополь, Евпатория», – сказал он.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке.
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Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации
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Сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты», – цитирует ТАСС Шойгу.
По словам министра обороны, планы Запада добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», – указал Шойгу.
Он отметил, что объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», – сказал Шойгу.
По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», – подчеркнул Шойгу.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
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Захарова расценила как прямую угрозу заявление главы МИД Эстонии
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Заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о демонтаже советских памятников и возможном аннулировании вида на жительство для не согласных с этими мерами – это прямая угроза от представителя власти, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам. Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии», – написала она в Telegram-канале.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
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Путин заявил о соответствии цели спецоперации на Украине Уставу ООН
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Обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации России на Украине, она проводится в соответствии с Уставом ООН, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.
«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», – передает ТАСС его слова.
При этом Путин заметил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему именно европейской безопасности.
«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», – сказал российский лидер, подчеркнув, что «все это делается с одной целью – сохранить ту модель доминирования, которая позволяет паразитировать на всем мире».
По словам Путина, Россия будет укреплять Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои национальные интересы, защиту союзников и предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира.
«Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент добавил, что обещания Запада обеспечить безопасность в Европе – лицемерие, на самом деле он разваливает систему европейской безопасности.
«Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы, блок НАТО двигается на восток, наращивает свою военную инфраструктуру. В том числе размещает систему противоракетной обороны и повышает ударные мощности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», – резюмировал он.
Ранее Путин заявил о формировании контуров многополярного мироустройства, согласно которому все больше стран выбирают суверенный путь.
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Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере 1 млн рублей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», – приводит выдержку из документа РИА «Новости».
Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 млн рублей.
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