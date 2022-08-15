Путин назвал глупостью попытки «отменить Россию»

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам форума «Таврида.Арт», заявил, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Президент приветствовал гостей и участников четвертого фестиваля «Таврида.Арт».

«Искренне рад, что бухта Капсель и древний Судак стали уже традиционным центром притяжения для одаренной молодежи из разных регионов нашей страны. В этом году в дружной команде фестиваля ребята из освобожденных территорий – из Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая, тысячелетняя история России», – сказал глава государства.

«Историю делают люди. И сегодня это в том числе вы – молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений», – отметил Путин.

«Каждый из вас – яркая, творческая личность. Вы представляете различные направления культуры и искусства, но вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям. Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру – великой», – подчеркнул президент.

«Знаю, что вы своими творческими достижениями, своими делами поддерживаете наших героев – солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе. Спасибо вам за это. Мы знаем, что любые сложности и испытания – это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы – именно такие. Хочу пожелать всем вам обрести на «Тавриде» новых друзей, покорить новые вершины мастерства. Надеюсь, что открывающийся сегодня фестиваль станет для вас важной ступенью к этим вершинам. Успехов вам и всего самого-самого доброго», – сказал президент.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит с 15 по 19 августа в Крыму рядом с Судаком, в бухте Капсель. Главные темы фестиваля: «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь». «Таврида.АРТ» объединит на своей площадке 4 000 участников со всей страны, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья.

Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий, представители студенческих СМИ, финалисты проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», лидеры волонтерских движений и НКО, участники конкурса «Большая перемена» и их родители, участники Всероссийского фестиваля исторической реконструкции.

Ключевым событием фестиваля креативного образования станет презентация Университета креативных индустрий «Таврида.АРТ». Образовательный центр, который в настоящее время строится и откроет свои двери в 2023 году, будет новой образовательной средой для представителей культуры и искусства.



Фестивать «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).