Созданный с учетом опыта спецоперации броневик «Ахмат» показали на «Армии-2022»

Предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.

«Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка... Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна» (бронеавтомобиль производства «Ремдизеля»). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», –рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

Он подчеркнул, что «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации, передает РИА «Новости». «Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники», – пояснил Зарахович.

Главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС России.

«Если у «Тайфунов» цикл изготовления был длительный, то у этих машин – в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача – производиться быстро и много», – добавил Зарахович.

Ранее информированный источник сообщал, что бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном.