|
|
Вдохновленный спецоперацией бронеавтомобиль «Ахмат» разработали в России
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал информированный источник.
«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков «Ахмат», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, впервые «Ахматы» были продемонстрированы на Параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме «Армия-2022».
Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству «Ахматов» прошло всего несколько месяцев.
Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами «Ахмата» станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.
«Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту», – сказал он.
Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси «Урала». У «Ахмата» полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.
Эксперт не исключил возможности размещения на крыше «Ахмата» боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.
Собеседник также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее в компании-разработчике «Ремдизель» сообщили, что вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник».
Эксперты назвали причины вывода российского гарнизона с острова Змеиный
|
|
Французские САУ СAESAR были развернуты на острове Кубанский, в 36 километрах от Змеиного. Вероятный масштабный удар по острову грозил потерей личного состава, и потому было принято решение об эвакуации гарнизона, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В четверг Минобороны сообщило о выводе военнослужащих с острова Змеиный.
«Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR», – отметил военный эксперт Константин Сивков.
Он напомнил, что эти САУ были развернуты на острове Кубанский, расположенный в Одесской области близ устья Дуная, в 36 километрах от Змеиного. «Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, и потому было принято такое решение», – отметил эксперт.
Схожее мнение высказал и источник Telegram-канала «Рыбарь», который указывает: после переброски в Одесскую область артиллерийских установок CAESAR и оперативно-тактических комплексов «Точка-У» плотность артиллерийского огня со стороны одесского побережья кратно возросла, поэтому и было решено эвакуировать военнослужащих ВС России со Змеиного. «Следующий этап битвы за остров Змеиный – это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах», – считает источник.
О том, что ВС России вывели гарнизон, находящийся на острове Змеиный, в четверг оповестило Минобороны России. В сообщении, которое было помещено в официальном Telegram-канале ведомства, указывалась не военная, а политическая причина. Россия тем самым продемонстрировала мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Если руководство Российской Федерации приняло такое решение, значит оно правильное. Взвешены все за и против, и, с учетом обвинений в адрес России, что мы чуть ли не устраиваем мировой голод, решено не препятствовать вывозу зерна», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его оценке, «это решение продуманное, выверенное и действительно демонстрирует всем, кто кричит, что мы не даем вывозить зерно, что с нашей стороны препятствий нет».
«Очевидно, что это жест доброй воли со стороны России. Москва таким образом отреагировала на утверждение ООН о том, что мы препятствуем вывозу зерна из Украины. То есть наша страна сейчас снимает градус напряженности, принимая во внимание выводы организации», – заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Я думаю, что следующим шагом может быть заявление России о полной демилитаризации острова Змеиный. Ну а в дальнейшем необходимо не допустить размещения там гарнизона ВСУ», добавил эксперт. Он также отметил, что дальнейшие шаги должны предпринимать уже в ООН. «Именно Организация Объединенных Наций обращалась к Москве с просьбой обеспечить беспрепятственный вывоз зерна из Украины. Раз они об этом попросили, то им и гарантировать определенный статус острова, в том числе в вопросах повторной милитаризации», – пояснил собеседник.
«При этом стоит понимать, что Россия имеет все необходимые возможности для контроля этой территории, а также вопроса вывоза продовольствия со стороны Крыма. Так что мы просто демонстрируем свою готовность учитывать мнение ООН», – акцентировал Бартош.
В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщает ТАСС
, была затронута тема вывоза зерна и удобрений из украинских портов. Лавров подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
Также напомним, что в начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщил тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский оценил решение России вывести гарнизон с острова Змеиный
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возвращения российских войск на остров Змеиный, а также признал, что положение украинских войск в Донбассе остается тяжелым.
Зеленский заявил, что Змеиный является «стратегическим пунктом», передислокация российских войск сильно «изменяет стратегическую ситуацию в Черном море», но «еще не гарантирует безопасность» украинской стороны. Зеленский сказал, что надеется на будущие успехи украинских войск.
Он признал, что «ситуация в Донбассе остается необыкновенно сложной, крайне тяжелой», а также указал, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи. Президент Украины обещал, что американское вооружение в будущем начнет поступать на передовую, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации, сообщило Минобороны. Кроме того, планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
Как считают эксперты, если Зеленский или его советники потребуют от военнослужащих Украины десантироваться на остров – они будут уничтожены прицельными выстрелами ВС России. Таким образом, сейчас остров оказался в так называемой серой зоне, но остается под огневым контролем России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт дал прогноз об итогах столкновения сил России и НАТО в Европе
|
|
«Называть армию НАТО «дешевыми экспедиционными отрядами» – это, конечно, перебор. Вооруженные силы Альянса в Европе далеко превосходят нас по своим техническим возможностям и численности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, комментируя публикацию в чешской прессе о небоеспособности войск НАТО.
«Любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. И тогда уже не будет иметь никакого значение техническое оснащение армий», – отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
Кашин уверен, что подобное столкновение будет значительно более серьезным кризисом, недели Карибский кризис или кризис в Европе в 1983 году. «Это вполне может закончиться реальной катастрофой. Надо понимать, что такой конфликт в любом случае будет иметь элемент непредсказуемости, но до сих пор все эксперты были едины во мнении, что неизбежен скорейший переход к применению ядерного оружия. И как только это произойдет, уже не будет иметь значение техническое оснащение любой из армий», – добавил он.
«Более того, не никакой уверенности в том, что применение этого оружия удастся удержать в рамках Восточной Европы», – отметил Кашин.
Объявленная на саммите на НАТО в Мадриде новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. Такое мнение высказал чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz. По его мнению, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.
«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – считает Водичка. С его точки зрения, помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.
Кроме того, Водичка предположил, что в случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней.
«Действительно считалось, что удержать Прибалтику в случае крупного наступления будет сложно, – заметил по этому поводу Кашин. –Другое дело, что все эти рассуждения носят глубоко теоретический характер, потому что любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. Трудно представить, кто мог бы сознательно на такое решиться, даже с учетом того, насколько мы друг друга раздражаем».
В среду участники саммита Североатлантического альянса приняли итоговую декларацию, в которой назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию до 2030 года. Предыдущая концепция 2010 года в корне отличалась от новой редакции, которая по сути сосредоточена на России.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала новые приоритеты в политике НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
|
|
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», – заявил Видодо, передает ТАСС.
Он также сказал, что «выразил готовность наладить диалог между двумя лидерами». По его словам, «ситуация все еще очень сложная, но необходимо продвигаться к мирному урегулированию и начать диалог».
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».
Владимир Зеленский после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что благодарен за личное приглашение принять участие в саммите «Группы двадцати». При этом он отметил, что участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ходаковский оценил уход российского гарнизона с острова Змеиный
|
|
Если российские военные на Змеином «выгребали от прилетов по головам», то теперь в этом положении окажется противник, считает комбриг ДНР Александр Ходаковский. О том, что Россия завершила выполнение задач на украинском острове Змеиный, в четверг объявило Минобороны РФ.
«Я сам себе удивляюсь, насколько я последователен в своей позиции. Не поленитесь – отлистайте несколько публикаций назад и найдите ту, где я рассуждаю о неоправданности тактики, когда мы берем что-то, держим это что-то из политических соображений, но страдаем в военном смысле, неся потери ради принципа», – пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
В качестве примера он описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, когда те отказываются «из-за политики выравнивать линию фронта», а затем сжигают свой ресурс.
«Он указал на четкую границу, «за которой смысл превращается в бессмыслицу». «Вчера еще нужно было взять село, чтобы выровнять линию и прикрыть фланги – завтра уже не нужно брать другое село, чтобы не выпятиться и не быть отрезанными и уничтоженными, если мы не планируем передвигать весь фронт. Нет единого правила – есть уникальная конфигурация каждого участка фронта, и командование на месте принимает решение или руководствуясь здравым смыслом, или отсутствием такового. И если наши сидели на Змеином и выгребали от прилетов по головам, а теперь в том же положении окажется противник – может, и есть смысл остров оставить. В конце концов, Кутузов позволил Наполеону взять Москву – и тем приблизил победу», – считает Ходаковский.
В четверг Минобороны РФ объявило, что «Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
Вплоть до 24 февраля, то есть до начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, на Змеином располагалась пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты. После предупреждающего огня российских кораблей 82 украинских бойца сдались в плен. На острове разместился небольшой российский гарнизон, который отражал эпизодические атаки украинского воздушного и морских десантов.
«Сахалин–2» передали российской компании
|
|
В связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2», следует из указа президента России Владимира Путина. Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.
Президент подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Оператором «Сахалина–2» вместо Sakhalin Energy станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
Угрозы возникли «в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года».
Правительство России сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет.
Соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического). Деньги «списываются со счета», открытого «на имя акционера компании», связанного с юридическими и физическими лицами, «на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба».
Новому ООО переходят все права и обязанности, а также имущество проекта, передает ТАСС.
Таким образом, правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, но учредителем общества не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество текущего оператора подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К правоотношениям, связанным с реализацией соглашения, применяется российское право. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, пишет «Коммерсант».
Иными словами, власти России принуждают иностранные компании согласиться на предложенные условия сохранения их участия в «Сахалине-2», в противном случае иностранные акционеры рискуют просто потерять свою долю, поясняет издание.
В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России, передает РБК.
Sakhalin Energy Investment Company Ltd. зарегистрирована на Бермудских островах. Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Акционерами компании являются Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс».
Как пояснял видный японский специалист по экономическим отношениям с Россией, хорошо знакомый с темой, японские участники проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «занимаются только продажей нефтегазовой продукции этих проектов и обеспечением их финансами», они «не имеют отношения к добыче нефти, производству сжиженного природного газа». При этом поставки СПГ «с проекта «Сахалин-2» покрывают 8,8% потребностей Японии», которая «не сможет быстро найти другие ресурсы на замену».
По его словам, «главная проблема этих проектов заключается в том, насколько российские корпорации или привлеченные в проекты компании третьих стран, возможно Китая или Индии, смогут эффективно использовать применяемые там технологии». Будущая деятельность во многом зависит от того, насколько удастся поддерживать технический уровень добычи и переработки после ухода специалистов Shell.
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», – передает «Дума ТВ».
Напомним, Япония категорически отказалась выходить из проекта. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – заявил он.
Японский премьер-министр Фумио Кисида также заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.
Украине напомнили о необходимости выплачивать долги
|
|
Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, сообщают информационные агентства.
Bloomberg установило указанную сумму на основании собственных подсчетов. По словам источников, украинские власти могут предложить кредиторам провести реструктуризацию долга. Также не исключается возможность задействовать для оплаты замороженные российские золотовалютные резервы, но этот вариант признается спорным с правовой точки зрения. Кроме того, идут переговоры с МВФ, передает ТАСС.
Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем. Bloomberg указывает, что ожидается падение ВВП Украины на 30%, Украина испытывает большие трудности с выполнением бюджета.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5–6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посольство Британии в Москве заметило плакат с Джонсоном в женской одежде
Британское посольство в России заявило, что наблюдало плакат с премьер-министром страны Борисом Джонсоном в женской одежде, размещенный на соседнем доме.
«Мы видели», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».
В ответ в британской дипмиссии пригласили «посмотреть на радужный флаг», который поднят у посольства страны в Москве в четверг.
Также в четверг радужный флаг в честь «месяца гордости» вывешивало и американское посольство в российской столице.
Ранее Telegram-канал «Sputnik Беларусь» публиковал видео с плакатом, на котором Джонсон изображен в женской одежде. Плакат размещен у британского посольства в Москве.
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент России Владимир Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
Сам глава российского государства ответил на реплику Джонсона так: «Я сейчас не буду говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны опровергло спекуляции по поводу вывода войск с острова Змеиный
|
|
Сообщения об оставлении острова Змеиный ВС России из-за массированных атак ВСУ не соответствуют действительности, российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, выполнил задачу и покинул остров, сообщило Минобороны.
«Фейк: Российские войска покинули остров Змеиный, не выдержав атак ВСУ. Об этом пишут украинские источники и западные СМИ, например New York Times. Правда: На самом деле задымление – это следы уничтожения остатков техники и боеприпасов. Об этом сообщают в том числе украинские источники», – говорится в сообщении Telegram-канала «Война с фейками», который сделал репост Telegram-канала Минобороны России.
Отмечается, что объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации.
Сам остров представляет собой часть суши, появившуюся над водой в результате извержения вулкана на дне, на нем практически нет растительности и укрытий, что существенно усложняет контроль над ним.
«Российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях», – подчеркивается в посте.
Согласно заявлению Минобороны России о главном приоритете на жизни солдат и офицеров ВС, принято решение вывезти гарнизон, чтобы избежать потерь.
«Украинская сторона пытается превратить это в победу, в том числе с помощью международных медиа, однако для этого нет предпосылок», – указали авторы материала.
В начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщал тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
В Минобороны в четверг сообщили, что Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментарии относительно вывода гарнизона с острова Змеиный. Он переадресовал вопрос в Минобороны.
Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
|
|
Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне.
Есть информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Выяснилось местонахождение угрожавшего убить мать Кадырова лейтенанта «Азова»
|
|
Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, угрожавший в ходе боев за «Азовсталь» убить мать Рамзана Кадырова и изнасиловать его детей, находится в заключении в Донецкой народной республике (ДНР), удалось узнать RTVI.
Касаткин от имени Young Gods Group писал посты о Кадырове, про пленных и убийство бойцов ДНР. Он оскорблял главу Чечни. Также он требовал, чтобы тот замолчал и угрожал отрезать его матери голову и изнасиловать дочерей, передает RTVI.
Через некоторое время Касаткин удалил публикацию. Позже стало известно, что Касаткин с «Азовстали» попал в плен. Через несколько дней в соцсетях появились сообщения, что военного якобы вывезли в СИЗО Грозного на беседу к Кадырову. Ряд Telegram-каналов сообщали, что Касаткин якобы умер от остановки сердца.
Однако источник в руководстве ДНР сообщил RTVI, что информация о переводе Касаткина «в Ростов, Грозный или Москву – фейк».
«Касаткин находится в Волновахской колонии №120. Жив и здоров, спит, гуляет, три раза в день получает питание, в столовую ходит вместе со своим дружком Фростом. Никаких жалоб от него не поступало. Все что ему угрожает – обстрелы со стороны ВСУ, в Еленовку постоянно регулярно происходят прилеты», – сообщил источник. Он уточнил, что в колонии в Еленовке содержится 2300 пленных с «Азовстали», лидеров полка действительно вывезли в Москву, в Лефортово, а следствие в ДНР продолжает активную работу: «Все факты преступлений зафиксированы, очистка соцсетей преступникам не поможет».
Кроме того, источник оценил возможность обмена Касаткина: «После предъявления обвинения в преступлениях статус пленного меняется и обмену он не подлежит».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские следователи работают с командирами украинского националистического батальона «Азов» (возбуждены уголовные дела в России), собирается информация для подготовки к готовящемуся трибуналу в конце лета.
Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске
|
|
«Разломы в коалиционном правительстве Марио Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по Италии Елена Маслова, комментируя сообщения о возможном падении нынешнего итальянского кабинета.
«Кабинет Марио Драги был создан в начале года как так называемое правительство национального единства. В него вошли все партии, которые вынуждены поддержать Драги в разгар политического кризиса в Италии не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Состав правительства итальянцы прозвали «Минестроне» – по названию супа, в котором много различных ингредиентов. Изначально в правительстве закладывалась такая шаткость, неустойчивость», – рассказала доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, специалист по Италии Елена Маслова.
«Основная задача Драги в начале года заключалось в том, чтобы оправдать надежды Брюсселя и правильно распределить средства Евросоюза для восстановления итальянской экономики», – отмечает эксперт. Партнеры по коалиции исповедовали разные взгляды на главную повестку в работе правительства – вывод экономики из коронакризиса и в целом достойный выход из пандемии. «Разломы в коалиционном правительстве Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – отмечает Маслова.
«Все итальянское правительство в той или иной степени обсуждает действия Российской Федерации. Но одно дело обсуждать, а другое – оказывать поддержку одной из сторон конфликта. Италия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и стала поставлять вооружение. Факт поставки очень сильно расколол итальянское общество. По результатам социологических опросов половина итальянцев считала, что Италия не должна ни в коем случае поставлять вооружение Украине», – сказала Маслова
Дальше эта тема начала раскручиваться движением «Пяти звезд», представленном в парламенте и пока входящем в правительственную коалицию, указывает эксперт. «Лидер движения, действующий глава МИД Луиджи Ди Майо, когда занял свою позицию, потерял все те черты радикализма, которые были присуще представителям «Пяти звезд», и, соответственно, занимал позицию итальянского правительства и полностью поддерживал Драги. Именно это и заставило его выйти из движения «Пяти звезд», поскольку у них сейчас основная идея заключается в том, что Италия не должна поддерживать оружием Украину», – отмечает Маслова.
«Отставка кабинета Драги может произойти в любой момент, однако для этого нужен повод, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день большинство у него есть, а вот как дальше будет развиваться ситуация, покажет время». Помимо вопроса о поставках оружия для итальянцев остро стоит энергетическая проблема, добавила Маслова. Она напомнила, что Италия – одна из тех стран, которая наиболее зависит от российских энергоресурсов. «Итальянцы искренне не понимают почему они должны сейчас экономить, почему искать в качестве поставщиков более авторитарные страны Ближнего Востока – это нормально, а вот закупать у России – нет», – отмечает эксперт.
«У движения «Пяти звезд» на сегодняшний день парламентское большинство, но по всем опросам большинством в народе они больше не обладают», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-международник Марк Бернардини. – Внутри движения произошел раскол. С одной стороны бывший премьер-министр Джузеппе Конте, с другой – действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Группа приверженцев Ди Майо вышла из движения. При этом и те, и другие заявили, что остаются в правительственной коалиции».
«Для раскола был целый ряд причин, в том числе и отправка вооружения на Украину», – отметил собеседник. Вместе с тем Бернардини полагает, что немедленной отставки кабинета Драги ожидать не следует. «Поставка оружия Киеву стала одним из принципиальных моментов, при этом из правительства выходить никто не захотел, – рассуждает эксперт. – Если до осени не случится отставка, то уже не будет ее, поскольку весной выборы». Пока же у Драги есть шансы сохранить свое кресло, несмотря на все противоречия, считает политолог.
По оценкам итальянских СМИ, угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии. Премьер-министр на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют заседанием Совета министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером популистского движения «Пяти звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Консервативная партия «Лига» во главе с бывшим вице-премьером Маттео Сальвини также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Кроме того, «Лига» не согласна с предложениями соратников Драги из Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях.
Сам премьер Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Раскрыты планы Польши о создании прокси-государства на Украине
|
|
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши, согласно поступающей информации, приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, сообщили в пресс-бюро службы.
«В Варшаве, исходя из анализа ситуации, приходят к болезненному для себя осознанию невозможности, вопреки заявлениям западных политиков и военных, не допустить успешного решения войсками РФ, ДНР и ЛНР стоящих перед ними в рамках специальной операции задач и предотвратить победу России на поле боя. В этой связи перспективы политического выживания режима В. Зеленского также оцениваются поляками как «неутешительные». В складывающихся «критических» обстоятельствах в Варшаве склоняются к необходимости идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского «миротворческого контингента», – передает ТАСС сообщение пресс-бюро.
Также отмечается, что в данный момент прорабатывается вариант создания на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польских вооруженных сил.
«Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией», – добавили в СВР.
Согласно данным российской внешней разведки, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.
«По мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить «безоговорочную солидарность» с союзником, готовым «решительно отстаивать интересы Запада на Украине», – резюмировали в бюро.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что недавние серии действий и заявлений, направленных на уничтожение русского языка и русской культуры на Украине, в итоге приведут к тому, что Украина отрежет от себя куски своими руками.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Послу Великобритании выражен протест в связи с хамскими заявлениями Лондона
|
|
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в четверг в МИД России, где ей был заявлен протест в связи с хамскими высказываниями руководства этой страны, говорится в сообщении российского дипведомства.
«30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», – приводится сообщение на сайте МИД России.
Также послу была обозначена недопустимость практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц Соединенного Королевства заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления о ней министра обороны Великобритании Бена Уоллеса обвинила его в клевете, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его заявление хамством.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов
|
|
Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА «Новости».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД