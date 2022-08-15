Победитель «Лидеров России» стал внештатным советником заместителя председателя правительства

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов назначен внештатным советником заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Служебное удостоверение президенту КХЛ вручил его наставник и теперь руководитель Дмитрий Чернышенко, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

На новом посту Морозову предстоит помогать в решении вопросов, касающихся развития государственно-частного партнерства в социальной сфере, в том числе в области спорта, а также содействовать в реализации национальных проектов.

«Алексея Морозова будем привлекать как эксперта и единомышленника по развитию российского спорта в непростых условиях санкционного давления. Убежден, что его опыт игрока и управленца поможет отечественной спортивной отрасли выйти на новый уровень развития», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Победитель «Лидеров России» признался, что предложение занять должность внештатного советника было неожиданным: «Это было очень неожиданно и приятно. Постараюсь принести максимум пользы, надеюсь, что мой спортивный и управленческий опыт мне в этом поможет», - пообещал он.

Алексея Морозова и его наставника связывает многолетняя совместная работа в системе Континентальной хоккейной лиги. В 2014-2020 годах Дмитрий Чернышенко возглавлял КХЛ, и именно он пригласил известного хоккеиста стать управляющим директором Молодежной хоккейной лиги.

«Алексея Морозова я знаю много лет. Он был капитаном нашей сборной, когда в Квебеке в год 100-летия хоккея Россия выиграла чемпионат мира, обыграв Канаду. В 2010 году он был нашим знаменосцем на Олимпийских играх. В период руководства КХЛ я пригласил его на пост президента Молодежной хоккейной лиги, так как он был талантливым игроком, который стремился развиваться еще и в области менеджмента, - отметил Чернышенко. - Мне нравится его основательный подход к делу, спортивная дисциплина: Алексей четко и в срок выполнял поставленные задачи. Он всегда, даже в зрелом возрасте, был готов учиться и идти вперед. Если чего-то не знал, то руки не опускал, а шел и досконально разбирался в вопросе. Работая в Молодёжной хоккейной лиге, Морозов раскрыл себя как талантливый управленец, приобрел необходимый опыт реализации различных проектов, в решении порой кризисных ситуаций, которые требовали оперативного вмешательства. Его спортивная закалка и готовность к диалогу, обмену мнениями позволяет оставаться авторитетом среди игроков, тренеров и болельщиков. Сегодня КХЛ четко придерживается своей стратегии развития. В нашей стране хоккей и игры Лиги очень популярны среди болельщиков».

«Я многому научился, работая под началом Дмитрия Николаевича (Чернышенко), и серьезно прокачал свои менеджерские навыки. Сейчас он уже два года работает на посту заместителя председателя правительства России, поэтому от взаимодействия с ним ожидаю получить интересный опыт государственной деятельности и новые экспертные компетенции», - отметил Алексей Морозов.

Управленческий тандем уже приступил к новому этапу совместной работы, при этом, как подчеркивает Алексей Морозов, определенный вектор усилий по-прежнему будет направлен на развитие Континентальной хоккейной лиги.

В четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Морозов участвовал в треке «Государственное управление», по итогам суперфинала вошел в число 106 победителей.