В суд поступил иск от экс-канцлера Германии Шредера против бундестага

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12 августа, пятница | Последнее обновление — 14:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет.
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Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках?
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В суд поступил иск от экс-канцлера Германии Шредера против бундестага
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В административный суд Берлина поступил иск от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера против бундестага, однако даты слушаний пока нет, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Могу подтвердить, что иск получен», – передает слова представителя суда РИА «Новости».
Также пока нет решения, в какой именно палате суда будет идти рассмотрение данного дела.
При этом в суде заявили, что процесс по делу не окончится в 2022 году. По словам представителя суда, в среднем, рассмотрение одного дела занимает «около 17 месяцев», процесс по делу Шредера против бундестага может быть в принципе перенесен на следующий год.
Напомним, Шредер (занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.
Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконным.
В США предложили «деколонизировать Россию»
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Публицист, политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», и призвал ее «деколонизировать».
Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию – Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана, сообщает РИА «Новости».
«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», – заявил автор.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек. В связи с васказыванием Валенсы директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что «в данном случае отчасти применима логика «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». А фрагментация страны «на более или менее компактные куски не более 50 млн каждый, конечно, было бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением».
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Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ
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Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, стало известно о случаях боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.
«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», – подчеркнул он.
Накануне власти Запорожской области заявили, что хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.
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Собчак рассказала о «фильтрации хороших русских» в аэропорту Тбилиси
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Журналистка Ксения Собчак поделилась историей о том, как в аэропорту Тбилиси людей с российскими паспортами выборочно уводят в отдельную комнату и допрашивают. Аналогичную историю она пересказала со слов женщины, которую похожим образом остановили на границе в эстонской Нарве.
«Интересную какую историю мне рассказали про тбилисский аэропорт. По прибытии в Грузию из очередей выборочно выдергивают людей с российскими паспортами и уводят в отдельную комнату, в которой сидят три очень интеллигентных человека», – написала она в Telegram.
По словам Собчак, это были не грузины, но явно носители английского языка. «Носители эти задают очень подробные вопросы: откуда ты, куда ты, где живешь в России, где будешь жить в Грузии, кем работаешь, какой у тебя доход. Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно», – отметила Собчак.
При этом через некоторое время после истории о том, как в грузинском аэропорту, возможно, фильтруют хороших русских, она опубликовала еще одну.
«Мне написала в предложку женщина, которая живет в России, у нее есть российское и украинское гражданство. Она беременна. Ездила к родственникам в Польшу, вчера возвращалась домой (ну, в Россию то есть) через Нарву. По ее словам, на погранпосту всех украинцев и людей с двойным гражданством также останавливают, отводят в отдельный кабинет (больше похожий на камеру), допрашивают, катают пальчики, все в лучшем виде», – рассказала журналистка.
Она добавила, что женщину продержали пять часов в душной комнате, не дав воды. Также попросили ввести на телефоне пароль и изучали его содержимое в отдельной комнате, без нее.
«Предполагаю, что изучали чаты и фотографии. А потом спрашивали, почему я из Польши своих родственников не перевезу в Россию, раз уж я тут живу», – рассказала собеседница Собчак.
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В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС
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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию совершаются по приказу из Лондона и Вашингтона, Киев является лишь исполнителем, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что обстрелы ЗАЭС проводятся, чтобы остановить продвижение союзных сил России и республик Донбасса, так же Киев манипулирует ядерной угрозой перед ЕС.
Чтобы прекратить обстрелы, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. «Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», – заключил представитель администрации региона.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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СМИ: Зеленского призвали признать преступления ВСУ
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей, пишут СМИ.
«Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», – считает автор статьи в издании Politiko Пол Тейлор, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Киеву нужно прислушаться к критике, а не обвинять всех несогласных в работе на Москву.
«Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным», – сказал он.
Обозреватель указал на заинтересованность украинских элит в постоянной критике организации Amnesty International.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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В России завершены испытания истребителя танков
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Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, заявил первый заместитель руководителя госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», – сказал Артяков в беседе с РИА «Новости».
Модернизированная пушка 2С25 калибром 125 мм представляет собой бронированную гусеничную машину с артиллерийско-ракетным комплексом. Техника способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву.
«Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», – добавил собеседник.
При этом ее могут доставлять с помощью воздушного десанта на место высадки. Пушка может совершать марши до 500 км без дозаправки. 2С25 предназначается в первую очередь для подразделений ВДВ.
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Небензя объяснил, почему нельзя выводить войска с территории ЗАЭС
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Запорожская атомная электростанция при демелитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС.
«Демилитаризация станции сделала бы ее уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станцию», – цитирует Небензю ТАСС.
Он добавил, что ожидает, когда генсек разъяснит суть своего предложения о создании периметра безопасности вокруг ЗАЭС.
Гутерриш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности района.
«Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», – цитирует постпреда РИА «Новости».
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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Вор с помощью хитрой тактики обокрал три магазина в Москве
Мужчина представлялся стажером в московских супермаркетах, но вместо обслуживания клиентов выносил выручку из кассы: он обокрал три магазина на сумму почти 100 тыс. рублей.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району города Москвы задержали 28-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж денежных средств из магазинов», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по городу Москве.
Отмечается, что мужчина приходил в магазины и представлялся стажером-кассиром. Его ставили на кассу, но вместо обслуживания покупателей он крал выручку и уходил. За несколько дней «стажер» похитил из трех магазинов на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной почти 100 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мужчина с ножом хотел ограбить магазин в Москве, но обнялся с кассиром и передумал.
Политологи обнаружили «гнездо» российской демократии на Дальнем Востоке
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Непарламентские политические силы, а точнее Партия пенсионеров и «Родина», хорошо показывают себя в нынешней электоральной кампании. Судя по взятому темпу, эти две партии всерьез претендуют на то, чтобы побороться за место в Госдуме в 2026 году. Так считает политолог Павел Данилин. Он выступил на круглом столе, посвященном итогам регистрации кандидатов на сентябрьских региональных выборах.
«Сегодня выборы проходят на сложном геополитическом фоне, при этом – в абсолютно нормальном формате, позволяя партиям спокойно конкурировать между собой. Это говорит нам о том, что мы входим в новый этап – отбор кандидатов на выборы в Госдуму. Формально новый цикл начнется в сентябре, но сейчас идет отбор к новому циклу. Партии, которые активно участвуют в избирательной кампании, получают серьезный шанс на попадание в Госдуму в 2026 году», - сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Он выступил на круглом столе «Единый день голосования – 2022: итоги регистрации кандидатов». Круглый стол организовали Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и ассоциация «Независимый общественный мониторинг». По мнению Данилина, нынешнюю кампанию отличают два фактора – усиление межпартийного соперничества и максимально мягкий подход избиркомов к регистрации претендентов.
«Этап регистрации в заксобрания регионов на Единый день голосования-2022 прошли 40 из 42 списков партий, а в одномандатных округах уровень отказов еще ниже. Это говорит о росте конкуренции», – считает Данилин. При этом «гнездом демократии» политолог назвал Сахалинскую область, где в ЕДГ-2022 участвует максимальное число – девять партий.
«В нынешних единых днях голосования участвует самый большой процент от тех партий, которые имеют на это право – 24 из 28. Причем, меняется и позиционирование партий: раньше региональные выборы рассматривались многими из них как ерунда. А сейчас всем ясно, что партии, которые игнорируют работу на региональном и муниципальном уровне, лишаются всех шансов на участие в кампаниях федерального уровня. Это показали и прошлогодние выборы в Госдуму», – добавил Данилин.
Политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов опроверг конспирологические теории в отношении ЕДГ-2022, возникшие накануне кампании. «Изначально распространяли слухи, что выборов в сентябре не будет. Однако нормальная жизнь продолжается, и выборы пройдут, как и было запланировано», - констатировал спикер.
На примере кампании в Москве Асафов показал, что никаких искусственных препятствий для кандидатов не создано. 7 тыс. 326 человек подали свои заявки, и 6 тыс. 259 человек получили удостоверение кандидата, отметил эксперт. Процент допущенных к выборам - 85,4%. А больше половины из тех, кто не примет участие в выборах, либо сняли свои кандидатуры, либо были отозваны партиями. Эксперт подчеркнул, что интерес к электоральным процессам в столице растет, что и привлекает к избирательной гонке новые лица.
Что касается губернаторских выборов, то по итогам регистрации кандидатов также можно констатировать и рост конкуренции, и одновременное снижение отказов со стороны избиркомов. Об этом заявил директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.
«Из 75 кандидатов в губернаторы 71 смогли успешно пройти этап в регистрации. Если сравнивать одни и те же регионы, то по сравнению с прошлыми выборам количество отказов уменьшилось почти в пять раз», – указал он. В целом ряде регионов – в Бурятии, Томской, Калининградской и Тамбовской областях – зарегистрированы все выдвиженцы. В 10 из 14 регионов не было зафиксировано отказов вообще, отметил Григорьев.
Напомним, в Единые дни голосования 9-11 сентября пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. В эти дни голосовать будут за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов, 12 городских дум, органов муниципального самоуправления. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам глав регионов.
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Coca-Cola HBC заявила о крупных убытках из-за прекращения продаж в России
Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) заявила, что понесла единовременный ущерб в размере 190 млн евро в первом полугодии из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков на территории России.
Согласно финансовому отчету компании за первое полугодие 2022 года, во втором полугодии производитель безалкогольных напитков ожидает новые «финансовые потери в размере около 82 млн евро», поскольку оставшиеся в России запасы «почти исчерпаны», а «производство и продажа» напитков Coca-Cola или других брендов компании в стране «не планируется», передает ТАСС.
Компания также сообщила о снижении чистой прибыли на 34%, которая составила около 153 млн евро за первые шесть месяцев 2022 года. Помимо прекращения деятельности в России на компанию негативно влияет «продолжающаяся инфляция».
Ранее американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил деятельность на территории России.
Позже произведенные в Подмосковье напитки со вкусами Coca-Cola, Fаntа и Sprite уже появились в торговых точках. Изготавливают их в Видном, на предприятии «Мегапак», под маркой Funky Monkey.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) – ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть системы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек. «Coca-Cola HBC Россия» принадлежат заводы по производству безалкогольных напитков и соков, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.
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ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
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Подразделения украинских военных оставляют поселок Нагорное на трассе Лисичанск – Бахмут и направляются в сторону Соледара, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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В Европарламенте нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу
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Заявление эстонского руководства о закрытии въезда россиянам с выданной республикой шенгенской визой является признаком слабоумия, заявила депутат Европарламента Яна Тоом.
«Это абсурдная ситуация. [Министр иностранных дел] Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством, и [премьер-министр] Кая Каллас его поддерживает, и [министр внутренних дел] Лаури Ляэнеметс тоже», – заявила Тоом, передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Она добавила, что эстонские власти не вправе принимать решения за всю Шенгенскую зону, и все, что они могут сделать – запретить визы, которые выдали сами.
«По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», – указала депутат.
Парламентарий также усомнилась, что запрет на въезд каким-то образом поможет восстановить мир на Украине.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В США, говоря о возможном запрете на въезд россиянам, заявили, что вводимые Вашингтоном против Москвы меры не должны вредить российскому народу.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех заявлена на чемпионат России
Исключенная из сборной Украины Екатерина Бех планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России по биатлону, сообщает Федерация биатлона Московской области.
Бех на этой неделе была включена в состав сборной Московской области.
«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», – передает ТАСС со ссылкой на федерацию.
Бех вызывалась в юниорскую сборную России до 2018 года, а потом перешла в команду Украины, откуда была отчислена после начала спецоперации. Сейчас она тренируется в России.
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Разработчик новой крылатой ракеты Х-69 назвал подходящие под нее истребители
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Новая авиационная крылатая ракета Х-69 может применяться на всех российских перспективных многоцелевых истребителях, включая Су-57 и Су-75 (Checkmate), сообщили в пресс-службе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
«Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 предназначена для боевого применения в составе перспективного авиационного комплекса – перспективного многоцелевого истребителя, а также с самолетов типа Су-57, Су-75, Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и других, оснащенных БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), адаптированных для подготовки ракеты к пуску и оборудованных авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50)», – цитирует сообщение корпорации ТАСС.
Ранее сообщалось, что КТРВ впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 в рамках международного форума «Армия-2022».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
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