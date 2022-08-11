Представитель России при ЕС выразил надежду относительно выдачи виз

Москва рассчитывает на то, что здравый смысл в странах Евросоюза не позволит развиться идее о невыдаче шенгенских виз гражданам России, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Я все-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах Евросоюза, который не позволит этой идее (о невыдаче шенгенских виз россиянам) широко развиться, потому что иначе мы будем наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира, именно так это надо будет трактовать», – цитирует его заявление в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.

Также Чижов добавил, что «возможности [Евросоюза] для дальнейшего ужесточения санкционного режима [в отношении России] практически на сегодняшний день исчерпаны».

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России. После этого власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам России, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд на территорию Эстонии.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».