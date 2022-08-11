В Турции заявили о планах Эрдогана обсудить с Путиным строительство АЭС «Аккую»

Лидеры России и Турции следят за этапами строительства АЭС «Аккую», власти республики не могут позволить отойти от графика работ, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

«Президент Турции посетил стройплощадку, провел брифинг, дал указания. Сейчас есть некоторые проблемы, свойственные таким мегапроектам. Мы работаем, чтобы ситуация разрешилась и мы не отставали от графика. Ситуацию в ближайших переговорах обсудят и лидеры», – сказал Донмез агентству Anadolu, передает РИА «Новости».

21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.