ВЦИОМ: 86% россиян не сталкивались со случаями пропаганды ЛГБТ

Каждый второй россиянин считает сексуальную ориентацию биологически обусловленным паттерном – 51% утверждают, что она дана человеку от природы, при этом число столкнувшихся с пропагандой ЛГБДТ составляет 13%.

Мнение о том, что сексуальная ориентация является врожденной, наиболее близка женщинам (54%), гражданам со средним специальным образованием и выше (52–53%), а также активным потребителям телевидения и интернета (58%), говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.

При этом только 15% опрошенных считают, что влечение к противоположному или своему полу изменчиво и формируется в течение жизни. Наконец, для четверти опрошенных сексуальная ориентация – это комбинация биологических и иных факторов, в связи с чем она формируется в течение жизни лишь отчасти (26%). Такое убеждение характерно для тех, у кого есть в окружении люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией (41%).

Интересно, что молодые люди (18–24 лет) по этому вопросу скорее придерживаются «золотой середины», полагая сексуальную ориентацию отчасти данной от природы и одновременно отчасти формирующейся в течение жизни (38%).

Чем меньше город проживания, тем выше поддержка утверждения о «непостоянности» сексуальной ориентации (19% в селах против 11% в обеих столицах). С ростом урбанизированности предпочтение отдается промежуточному мнению (37–34% среди москвичей, петербуржцев и жителей городов-миллионников).

Более половины россиян полагают, что сексуальную ориентацию взрослого человека невозможно изменить внешними усилиями (56%), однозначно в этом убеждены треть наших сограждан (31%). Сторонников альтернативной позиции среди россиян почти вдвое меньше: 30% допускают изменение сексуальной ориентации взрослого человека внешними усилиями, а среди жителей Северо-Кавказского федерального округа так думает каждый второй (47%).

В сравнении с опросом десятилетней давности сегодня россияне чаще заявляют, что сталкивались с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Доля тех, кто встречал их популяризацию на просторах интернета, в СМИ и кинематографе, выросла с 2012 года в два раза (13%, 2012 г. – 6%). Не сталкивались с подобным 86% опрошенных (2012 г. – 92%).

Хотя на вопрос о наличии среди знакомых людей нетрадиционной сексуальной ориентации россияне в большинстве случаев отвечают отрицательно (65%), за семь лет этот показатель снизился на 17 п.п. Доля тех, у кого в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества, напротив, выросла за этот период в два раза (15%, 2015 г. – 8%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 6 августа 2022 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей.