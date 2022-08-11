ВЦИОМ: 86% россиян не сталкивались со случаями пропаганды ЛГБТ

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Выявлен особый российский гибрид штаммов коронавируса
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Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
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Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины.
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Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ВЦИОМ: 86% россиян не сталкивались со случаями пропаганды ЛГБТ
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Каждый второй россиянин считает сексуальную ориентацию биологически обусловленным паттерном – 51% утверждают, что она дана человеку от природы, при этом число столкнувшихся с пропагандой ЛГБДТ составляет 13%.
Мнение о том, что сексуальная ориентация является врожденной, наиболее близка женщинам (54%), гражданам со средним специальным образованием и выше (52–53%), а также активным потребителям телевидения и интернета (58%), говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.
При этом только 15% опрошенных считают, что влечение к противоположному или своему полу изменчиво и формируется в течение жизни. Наконец, для четверти опрошенных сексуальная ориентация – это комбинация биологических и иных факторов, в связи с чем она формируется в течение жизни лишь отчасти (26%). Такое убеждение характерно для тех, у кого есть в окружении люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией (41%).
Интересно, что молодые люди (18–24 лет) по этому вопросу скорее придерживаются «золотой середины», полагая сексуальную ориентацию отчасти данной от природы и одновременно отчасти формирующейся в течение жизни (38%).
Чем меньше город проживания, тем выше поддержка утверждения о «непостоянности» сексуальной ориентации (19% в селах против 11% в обеих столицах). С ростом урбанизированности предпочтение отдается промежуточному мнению (37–34% среди москвичей, петербуржцев и жителей городов-миллионников).
Более половины россиян полагают, что сексуальную ориентацию взрослого человека невозможно изменить внешними усилиями (56%), однозначно в этом убеждены треть наших сограждан (31%). Сторонников альтернативной позиции среди россиян почти вдвое меньше: 30% допускают изменение сексуальной ориентации взрослого человека внешними усилиями, а среди жителей Северо-Кавказского федерального округа так думает каждый второй (47%).
В сравнении с опросом десятилетней давности сегодня россияне чаще заявляют, что сталкивались с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Доля тех, кто встречал их популяризацию на просторах интернета, в СМИ и кинематографе, выросла с 2012 года в два раза (13%, 2012 г. – 6%). Не сталкивались с подобным 86% опрошенных (2012 г. – 92%).
Хотя на вопрос о наличии среди знакомых людей нетрадиционной сексуальной ориентации россияне в большинстве случаев отвечают отрицательно (65%), за семь лет этот показатель снизился на 17 п.п. Доля тех, у кого в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества, напротив, выросла за этот период в два раза (15%, 2015 г. – 8%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 6 августа 2022 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей.
В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне идут бои, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Известную в Сети порноактрису нашли мертвой в Петербурге
В Петербурге найдена мертвой TikTok-блогер и порноактриса Анастасия Гришман (Хамловская), у нее на теле насчитали шесть ножевых ранений, сообщают Telegram-каналы.
В убийстве подозревается ее партнер по порнофильмам и бойфренд 24-летний Дмитрий, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
О пропаже девушки сообщила подруга модели. Тело 26-летней Хамловской нашли в квартире на Южном шоссе, на теле нашли следы от шести ударов ножом.
Подозреваемого сейчас ищут, у него есть несколько судимостей.
Ранее бывший возлюбленный модели Гретты Ведлер признался, что задушил подругу из-за финансовых разногласий. После убийства он три дня держал ее тело под кроватью в отеле, а затем сложил останки в чемодан и отвез в гараж. Тело модели нашли в чемодане в одном из гаражей в городе Липецке год спустя после ее исчезновения.
Стало известно о неэффективности американских Javelin на Украине
Американские Javelin оказались неэффективны в боевых действиях на Украине, следует из документов компании Raytheon, которая производит эти ПТРК.
Из материалов следует, что эффективность Javelin «отличается от заявленной»: из 11 пусков лишь три поразили стационарную цель. Дальность выстрела ПТРК может составлять до 5 км, следует из открытых данных, но внутренние документы показали, что она в два раза ниже, сообщает Telegram-канал RT.
Ранее в опроснике Raytheon, который заполняли прошедшие Ирак и Афганистан военные США, указано, что треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами».
Ранее сообщалось, что ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области.
Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.
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Силовики раскрыли подрывной украинский центр в Херсоне
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В Херсоне изобличили подрывной аналитический центр киевских властей, он занимался противодействием интеграции с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.
Заведующий сектором региональных исследований сотрудник центра Александр Максименко в беседе с российскими силовиками рассказал о методах противодействия интеграции с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
По словам Максименко, аналитическая группа работала до конца июня 2022 года. Она готовила документы для украинского президента Владимира Зеленского. В центре работали сотрудники спецслужб, в том числе Службы внешней разведки Украины.
«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента «О противодействии интеграции Херсона в состав РФ». Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», – поделился Максименко. В документах центра говорилось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали выплачивать российские власти.
Сотрудник центра объяснил, что пошел на сотрудничество с российскими силовиками добровольно, также он предоставил все имеющиеся данные.
Ранее сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев.
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Генерал Балуевский рассказал о революции в артиллерии
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Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», – передает РИА «Новости» авторское предисловие Балуевского к вышедшей книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».
Как отметил генерал, при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.
«Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», – добавил он.
По мнению Балуевского, то же самое можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как «Орлан-10» отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.
«Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности», – заверил экс-начальник Генштаба.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов, так как все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны, и разбиралась, насколько правдив недавний отчет Киева об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА.
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В Минобороны заявили о планах Киева провести карательную операцию в Харькове
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Власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых планируют пытать, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Основанием для задержания могут стать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти.
«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов», – добавил генерал.
Также генерал сообщил, что в Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Это же сделали в Северске и Пивничном. При этом эвакуация местных жителей не проводилась.
Ранее украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Советский диссидент обвинил Украину в заработке на крови
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Известный советский диссидент Александр Подрабинек в открытом письме Владимиру Зеленскому раскритиковал инициативу украинского президента запретить въезд россиянам в страны Запада.
Подрабинек заявил, что с восхищением наблюдал за приходом Зеленского во власть и за его первыми шагами, его восхитили «открытость, доброжелательность», которые давали надежду на «успешный отрыв Украины от советского наследия». Письмо опубликовано в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, все эти впечатления были «если не разрушены, то подвергнуты сомнению» после интервью Зеленского газете The Washington Post, где тот призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам и отправить в Россию обратно тех, кто там находится.
«Иначе говоря, вы предлагаете Западу опустить «железный занавес» на границах с Россией. Так это ровно то, что на протяжении многих десятилетий отличало СССР от свободного мира», – подчеркнул диссидент.
Он отметил, что Зеленский попрекнул Грецию в зарабатывании денег на российском туризме и «заработке на крови». Подрабинек напомнил, что вся Европа греется газом из России. «И еще не забудьте, что Украина тоже находится в торговых отношениях с Россией, продолжая <...> продавать военному противнику услуги своей газотранспортной системы. Именно через Украину поставляется газ на Запад. Это разве не заработок на крови?» – написал Подрабинек.
Напомним, Зеленский в интервью заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей. По его мнению, необходимо «призвать к ответственности все население» России. Россияне, считает он, «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Адольфа Гитлера.
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Захарова объяснила Трасс то, что та «понять не в состоянии»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главе британского МИД Лиз Трасс спросить у посла США о причинах, побудивших Китай начать учения вокруг Тайваня.
«Лиз Трасс: Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения. Я дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны. Сама глава британского МИД понять не в состоянии.
Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».
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В Молдавии признали отсутствие денег для платежа Газпрому в августе
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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить – это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», – сказал Чебан в интервью изданию Newsmaker.md, сообщает «Интерфакс».
Он надеется, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.
«При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь, – это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал. Объемы потребления газа в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить нам платежи по выплате НДС в бюджет», – заключил Чебан.
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
Стало известно об обсуждении в ЕС вопроса прекращения выдачи виз россиянам
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Евросоюз обсуждает содержание седьмого пакета санкций против России, в том числе возможность прекращения выдачи шенгенских виз, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ему задали вопрос, поддерживает ли лично канцлер Германии Олаф Шольц предложения некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам.
«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться. И в том числе играют роль поднятые вами вопросы. По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому», – передает слова Хебештрайта РИА «Новости».
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты за оскорбление флага
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Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты «Фреттабладид» за оскорбление российского флага в одной из публикаций и напомнило изданию, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.
В заявлении дипмиссии отмечается, что в посольстве «обратили внимание на интервью В. Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы «новом применении российского флага» украинцами».
«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике. Хотели бы напомнить руководству газеты «Фреттабладид», что исландское правительство пока не отменило действие статьи 95 Уголовного кодекса Исландии, которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», – передает РИА «Новости» заявление дипмиссии.
Подчеркивается, что посольство «ожидает от редакции газеты «Фреттабладид» официальных извинений за публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации».
Ранее посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в Потсдаме, в Нойбранденбурге и Зюре и призвало власти принять «исчерпывающие меры», чтобы не допустить повторения инцидентов.
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В ВСУ свою артиллерию назвали «скорее проклятьем, чем прикрытием»
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Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая рассказала о серьезных потерях вооруженных сил Украины, раскритиковав работу украинской артиллерии.
«В случае 56-й бригады артиллерия скорее проклятье, чем прикрытие... Плюс-минус пару километров – офигенный результат, оказывается. Пехота гибнет пачками. (...) Летуны, многократно контуженные, лезут на остатки этажей, взлетают, дают координаты, танчики *** («наносят удары» – прим. ВЗГЛЯД) позиции не стесняясь, не прячась, не меняя позиции – а арта наша с пеной у рта: «Если вы не верите, я вам видео покажу, он откатывался», – написала она на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Скриншот заявлений Корницкой публикует RT в своем Telegram-канале.
Она добавила, что «56-я бригада повторяет судьбу 57-й в Северодонецке».
Между тем официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
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Додон призвал Санду прекратить публичные издевательства над его матерью
Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.
«Почему вы позволяете таким людям, как Литвиненко (министр юстиции) и его карманным прокурорам организовывать агрессивные и линчевательные суды внутри юридических учреждений? У вас есть мать? Почему вы позволяете неуравновешенным гражданам, которые спонсируются партией ПДС (правящей партией «Действие и солидарность»), публично унижать и издеваться над пожилым человеком? Такие вещи не прощаются и не забываются», – написал Додон в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что удивлен поводом, по которому его мать вызвали на допрос к прокурорам. «Те несколько охотничьих патронов, найденные в доме, где десятилетиями существует традиция охоты, это повод вызывать пожилую женщину в прокуратуру? Испугались, что моя мама организует государственный переворот?» – возмутился Додон.
В среду в соцсетях был опубликован ролик, на котором запечатлено, как группа гражданских активистов оскорбляла в здании Антикоррупционной прокуратуры мать экс-президента Молдавии Галину Додон. Глава пресс-службы генпрокуратуры Мария Керпек сообщила журналистам, что женщину вызвали, чтобы ознакомить ее с результатами экспертизы боеприпасов, найденных во время обысков в ее доме. Ранее прокуроры предъявили матери экс-президента обвинения в сообщничестве по делу о его незаконном обогащении.
Напомним, Додон был задержан в конце мая, его отправили на месяц под домашний арест.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.
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В Казахстане опровергли сообщения о закупках Британией оружия для поставок на Украину
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Сообщения о закупках оружия Британией у Казахстана не соответствуют действительности, сообщают казахские СМИ, связанные с министерством информации и общественного развития.
В социальных сетях Казахстана распространились данные о том, что Британия якобы покупает оружие у страны для поставок Украине, отметил казахстанский портал Stopfake.kz, созданный министерством для борьбы с недостоверными данными.
«Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании «Техноэкспорт», а договор на сумму в 46 млн долларов был заключен 16 июля 2022 года», – указывается в материале.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны, являющееся уполномоченным органом в сфере экспортного контроля, заявило, что компания «Техноэкспорт» не обращалась в 2021 и 2022 годах за получением лицензии на экспорт оружия, боеприпасов и военной техники.
«Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Британию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снарядов 122 мм (для гаубиц Д-20), снарядов 152 мм (для гаубиц Д-30), ракет для БМ-21 «Град», БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасов 120 мм (для минометов и ПТРК «Конкурс») не выдавались», – подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что поставки вооружений и боеприпасов проводятся только при наличии гарантийного обязательства страны-импортера, предусматривающего отказ от реэкспорта.
«Разрешения на реэкспорт вышеуказанного вооружения и боеприпасов министерством не выдавались», – заключили в министерстве.
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