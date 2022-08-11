Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28

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11 августа, четверг  |  Последнее обновление — 06:14  |  vz.ru
Разделы

Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Россию на Украине усиливает «снайпер тяжелого калибра»

Россия активно применяет военные новинки на Украине РИА Новости
Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Среди них особенно выделяется артиллерийский снаряд «Краснополь». Чем интересен этот боеприпас и что делает его принципиально новым инструментом на поле боя?  Подробности...
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Украина заменяет враньем несуществующие победы

ВСУ готовятся к наступлению на юге. Или не готовятся? REUTERS/Gleb Garanich
Очередное громкое признание сделали в украинском руководстве: оказывается, все заявления Киева по поводу подготовки «контрнаступления на юг» оказались блефом и дезинформацией. Возможно, военное и политическое руководство киевского режима считает подобную тактику удачным приемом в информационной войне. Почему же в реальности он работает совсем по-другому? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Для Украины все решится в августе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Пределы санкций ЕС и иллюзия быстрого примирения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно. Подробности...

Европа решила уйти в себя назло русским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Молдавия шантажирует Россию

Последний шанс остановить Трампа

Россиянам запрещают выезд на Запад

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28

    11 августа 2022, 07:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

    «В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте», – передает Минобороны в своем Telegram-канале.

    В преддверии Дня ВВС для личного состава армейской авиации Западного военного округа, выполняющего боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции, на аэродроме состоялся праздничный концерт.

    Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.


    Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
    		    10 августа 2022, 13:30
    Фото: Amanda Andrade-Rhoades/Pool/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

    «США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.

    «Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.

    8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.

    Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

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    Эксперт: Зеленского ждет повторение политической судьбы Саакашвили
    		    8 августа 2022, 21:28
    Фото: Zuma, Александр Климчук/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя 14-ю годовщину конфликта в Южной Осетии.

    «Нынешняя спецоперация отражает последовательность линии нашего государства по защите российских граждан. Так было в Осетии в 2008 году, так было в Крыму в 2014 году, так сейчас происходит в Донбассе и на Украине. Все эти решения президент принимал, зная, что они опираются на народную поддержку», – пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

    Собеседник подчеркнул, что данные операции ВС РФ доказывают: правило о том, что «Россия своих не бросает», всегда исполняется на деле. «Москва всегда будет помогать русским и русскоязычным людям во всем мире, а также братским народам, особенно тем, которым грозит насилие со стороны властей других стран. Так было в случае с жителями Южной Осетии, так было в Донбассе», – отметил он.

    Причем, напомнил политолог, в обоих случаях правительства и в Тбилиси, и в Киеве всячески подталкивали к расправам из Вашингтона. «В обоих случаях мы понимали, что так или иначе военное столкновение неминуемо. И в обоих случаях Россия спасла Южную Осетию и Донбасс от неминуемого разгрома. Что касается США, то они вообще, начиная с 1991 года, непрерывно пытаются дестабилизировать приграничные с Россией территории. Политика Белого дома – оказывать режимам постсоветских стран финансовую поддержку при условии, что те займут максимально русофобскую позицию», – заметил он.

    «Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален. Бывший грузинский лидер уже сегодня – политический рудимент, никому не интересный. Совершенно то же самое ждет и нынешнего украинского президента. Однако несмотря на их личные провалы, Запад и далее будет пытаться использовать свою прежнюю тактику, пытаться дестабилизировать другие соседние с нами страны», – добавил Данюк.

    В ночь на 8 августа 2008 года армия Грузии подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал и соседние села, после чего предприняла попытку захвата Южной Осетии. Днем 8 августа Москва начала операцию по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В тот же день в регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь нашим миротворцам РФ ввела около 10 тыс. военных и сотни единиц бронетехники, к берегам Абхазии были направлены корабли Черноморского флота РФ, напоминает ТАСС. Грузинские агрессоры были отброшены за пределы Южной Осетии. 12 августа российская сторона официально заявила о завершении операции по принуждению Грузии к миру.

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    МИД об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС: Киев фактически берет в заложники всю Европу
    		    8 августа 2022, 17:22
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически берет в заложники всю Европу, Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ должны открыто и жестко указать украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудить их незамедлительно прекратить атаковать станцию, говорится в официальном комментарии представителя МИД России Мария Захарова.

    «Российская сторона уже давно, по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом по ЗАЭС... Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    «Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной», – подчеркнули в дипведомстве.

    Также в министерстве отметили, что регулярно направляют в МАГАТЭ актуализированную информацию «с места», она находит отражение в информационных циркулярах агентства. «Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», – добавили в министерстве.

    «Закрыть глаза на бесчинства Киева не получится. У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные… Нами предоставлено немало подтверждающей информации, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников, включая их семьи и остальных жителей в Энергодаре», – подчеркнули в МИД России.

    В министерстве предупредили об угрозе, которая разрослась до таких масштабов, что нельзя оставаться безучастными наблюдателями.

    «Пора призвать Киев к порядку, а руководителям ООН и МАГАТЭ – проявить свое лидерство и умение воздействовать непосредственно на источник угрозы», – заявили в дипведомстве.

    Ранее в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.

    Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

    Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода. 

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    ВС США столкнулись с нехваткой новобранцев

    8 августа 2022, 14:30

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой персонала, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, ВС США сейчас не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих. Из всех видов американских вооруженных сил наибольший дефицит кадров наблюдается у Сухопутных войск: по состоянию на июнь с начала 2022 года в этот вид Вооруженных сил пришли служить 22 тыс. новобранцев, что на 60% меньше ежегодного плана, передает ТАСС.

    Основной причиной такого положения дел называется уменьшение числа пригодных к военной службе молодых американцев. Лишь 23% граждан США в возрасте от 17 до 24 лет не имеют медицинских противопоказаний к службе в армии. С учетом поступивших в высшие учебные заведения это число снижается до 12%. Из пригодных к военной службе лиц всего 9% изъявляют желание строить военную карьеру – это самый низкий показатель с 2007 года, пишет автор публикации.

    Чтобы восполнить этот пробел, ВС США предлагают вознаграждение размером 35 тыс. долларов новобранцам, готовым начать армейскую подготовку в течение 45 дней, а также предлагают выбрать место службы. Также были расширены возможности краткосрочного призыва – новобранцы могут отслужить два года вместо стандартных четырех лет.

    Напомним, экс-президент США Барак Обама в конце декабря 2010 года отменил принцип Don't Ask Don't Tell («Не спрашивай, не говори»). Суть отмененного закона заключалась в том, что гомосексуалистам разрешено служить в Вооруженных силах США, но одновременно запрещено раскрывать свою сексуальную ориентацию, а военному командованию – задавать вопросы о ней.

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    КТРВ впервые покажет на форуме «Армия-2022» крылатую ракету нового поколения Х-69

    11 августа 2022, 03:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69, сообщили в пресс-службе КТРВ.

    «Что касается новых изделий, то на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», – передает ТАСС сообщение корпорации.

    Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону. «Она оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полета – до 290 км, скорость на марше – 700-1 000 км/ч, в зависимости от комплектации масса боевой части – 300-310 кг. Может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения», – сообщили в корпорации.

    Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) «Радуга» им. А. Я. Березняка (входит в состав КТРВ) – на предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия.

    Также в экспозиции будут представлены и другие разработки ГосМКБ «Радуга» – авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, предназначенная для поражения наземных радиолокационных станций, и ракета повышенной дальности класса «воздух – поверхность» Х-59МК.

    Ранее гендиректор корпорации Герой России Борис Обносов сообщил, что  корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила работы по импортозамещению основных компонентов для управляемых ракет.

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    В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски

    11 августа 2022, 00:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.

    «В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.

    В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.

    Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.

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    Стало известно о способности новых снарядов «Краснополь» выбирать цель

    9 августа 2022, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь-М2» получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, сообщает российский журнал для военачальников «Военная мысль».

    Согласно публикации, в ходе испытаний нового комплекса вооружения была проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами «Краснополь-М2» из двух орудий по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита, передает РИА «Новости».

    При этом каждый снаряд наводился индивидуально на конкретную цель за счет их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.

    По приведенным изданием материалам, модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень практически одновременно с высокой точностью. При этом расстояние между целями составляло всего около 20 метров.

    Ранее корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» после модификации концерном «Калашников» получил увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества.

    Напомним, в Ростехе сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям.

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    Минобороны показало боевую работу беспилотников «Орлан-10»

    9 августа 2022, 06:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны показало боевую работу расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

    «Во время боевых задач расчеты БЛА «Орлан-10» постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом» и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    «Работа беспилотников – это не только разведка. Это контроль за коридорами, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев, а также за дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью. Работают «Орланы» круглые сутки. И их операторы тоже», – сказано в сообщении.

    Напомним, Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.

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    В минобороны Франции оправдались за запрет россиянам посещать Венсенский замок

    9 августа 2022, 18:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Запрет на посещение Венсенского замка под Парижем для россиян – это неразборчивое применение правила, принятого после начала спецоперации, заявили в министерстве обороны Франции.

    «Это огульное применение правила, принятого в феврале в связи с началом войны на Украине, в отношении всех военных объектов. Разумеется, его нельзя применять одинаково как в отношении стратегических зданий, так и в отношении мест, открытых для публики, таких как музеи», – цитирует сообщение французского ведомства РИА «Новости».

    Там указали, что глава министерства Себастьян Лекорню попросил разъяснить это правило сотрудникам публичных мест во избежание схожих происшествий в будущем.

    Ранее в оборонном ведомстве Франции выражали сожаление о неправомерном отказе туристам из России в доступе в Венсенский замок.

    Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.

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    Разработчик назвал сроки первого полета российского ударного дрона «Сириус»

    9 августа 2022, 10:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первый полет нового российского ударного дрона «Сириус» состоится в этом году, заявил гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы «Кронштадт» Олег Шилов.

    Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». В январе 2022 года в «Кронштадте» анонсировали первый полет этого дрона на май.

    Ранее для «Сириуса» заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тыс. метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.

    На выставке «Армия-2021» министерство обороны подписало с «Кронштадтом» первый контракт на поставку беспилотника «Сириус». В российскую армию он поступит под названием «Иноходец-РУ».

    «Первый вылет «Сириуса» запланирован на этот год», – передает РИА «Новости» слова Шилова.

    В августе 2020 года генконструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков сообщил, что новейший беспилотник «Сириус» массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году.

    Напомним, в ноябре гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что компания начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Сириус».

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    УВЗ анонсировал показ новых танков на форуме «Армия-2022»

    9 августа 2022, 09:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новые разработки – танки Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевую машину поддержки танков БМПТ-72, сообщила пресс-служба предприятия.

    «Уралвагонзавод» представит на международном военно-промышленном форуме «Армия-2022» свои перспективные бронемашины. Это танки Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевая машина поддержки танков БМПТ-72», – передает ТАСС сообщение УВЗ.

    Еще одной разработкой УВЗ на форуме станет танк Т-90МС – модернизированная машина семейства Т-90. На танке полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионая установки и ходовая часть, повышен уровень бронестойкости.

    Кроме того, концерн представит боевую машину поддержки танков БМПТ-72. «В основе БМПТ-72 лежит идея переоборудования выводимых из эксплуатации танков Т-72 в новую, обладающую высокими техническими характеристиками боевую машину», – пояснили на «Уралвагонзаводе».

    Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей.

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    Катер «Раптор» решили модернизировать с учетом применения в СВО

    10 августа 2022, 08:35

    Текст: Антон Никитин

    Судостроительный завод «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор» с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили на верфи.

    «По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», – заявил источник РИА «Новости».

    По его словам, проект модернизации предусматривает полную локализацию.

    «Верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса», – уточнили в «Пелле».

    Высокоскоростные катера проекта 03160 «Раптор» строятся на «Пелле» для ВМФ России. Они предназначены для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до 100 морских миль от пункта базирования. Кроме того, катера могут входить в состав десантных средств больших десантных и универсальных десантных кораблей, размещаться на борту или в док-камере.

    Базовая версия катера вооружена боевым модулем «Управа-Корд» с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя пулеметами «Печенег» калибра 7,62 миллиметра, размещенными побортно. К настоящему времени российскому флоту поставлено 17 катеров.

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    Силы самообороны впервые отработали на учениях угрозу существованию Японии

    9 августа 2022, 15:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Силы самообороны Японии впервые отработали на учениях сценарий, предполагающий потенциальную угрозу существованию страны, заявил министр обороны страны Нобуо Киси.

    «С 29 июля по 3 августа Силы самообороны приняли участие в учениях, сценарий которых предполагал наличие угрозы существованию нашей страны», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Асахи» слова министра. «Мы впервые приняли участие в учениях, предполагающих такой сценарий», – добавил он.

    В международных морских учениях RIMPAC 2022 (Rim of the Pacific – «Тихоокеанское кольцо»), которые были организованы вблизи Гавайев, приняли участие японский вертолетоносец «Идзумо», проходящий переоборудование в небольшой авианосец, и эсминец «Таканами».

    По легенде учений японские экипажи получили приказ о проведении оборонительных операций от правительства, которое признало ситуацию угрожающей существованию страны. После этого экипажи отработали коммуникацию с ВМС США.

    Ранее корабль береговой охраны японского острова Мияко (префектура Окинава) в ходе проходивших там во вторник учений случайно дал очередь боевыми патронами в сторону берега. В результате случившегося никто не пострадал, однако несколько автомобилей береговой охраны, которые были припаркованы на берегу, получили повреждения.

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    Названо число стран-участниц конференции по безопасности в Москве

    10 августа 2022, 14:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководители военных ведомств 35 государств дали согласие на участие в X Московской конференции по международной безопасности, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

    В 2022 году для удобства глав иностранных ведомств и других делегатов помимо личного участия предусмотрены режимы видеоконференций и заранее записанных видеообращений, заявил Фомин, передает ТАСС.

    «На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видео-конференц-связи, а именно 25 – очно, 10 – по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных и штабов заместителей министров обороны, шесть международных организаций», – уточнил он.

    На саму конференцию прибудут свыше 700 делегатов более чем из 70 стран из всех регионов мира, добавил замминистра.

    Приглашения были разосланы представителям 109 стран, в том числе руководителям оборонных ведомств 89 государств и главам восьми международных организаций.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2022 году форум «Армия-2022» пройдет впервые одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, которая традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов в области обороны со всего мира.

    X Московская конференция по международной безопасности пройдет 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот».

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    На «Армии-2022» решили показать комплекс связи Checkmate

    10 августа 2022, 13:41

    Текст: Алексей Дегтярев

    На форуме «Армия-2022» планируется представить новейший комплекс связи нового перспективного легкого истребителя Checkmate, сообщили в «Росэлектронике» (входит в Ростех).

    «Нижегородское НПП «Полет» продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Также на форуме представят представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов от пензенского «Радиозавода».

    «Росэлектроника» также представит маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровую тропосферную станцию «Гроза».

    «Посетителям выставки будут продемонстрированы комплексы радиотехнической разведки и противодействия беспилотникам, новейшие системы связи для авиации, решения для защиты от кибератак и образцы перспективной ЭКБ», – приводит сообщение предприятия ТАСС.

    Посетителям также покажут переносную малогабаритную станцию радиотехнической разведки НИИ «Вектор», позволяющую пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км. Вес станции составляет всего 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже десантными подразделениями.

    В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

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