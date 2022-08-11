Молодых политологов задействуют на фабрике смыслов и интерпретаций

От нового поколения российских экспертов в общественно-политической сфере ждут не только теоретических исследований, но и выработки практических решений по развитию России. В Подмосковье открылся форум «Дигория», где в интеллектуальных цехах будут трудиться молодые политологи из российских регионов.

«Мы живем в эпоху фундаментальных перемен, которые носят абсолютно необратимый характер. И в этой ситуации выигрывает только тот, кто управляет этими переменами. Поэтому, неслучайно, что в этом году на «Дигории» отдельные смысловые направления называются не лабораториями, а фабриками или цехами. Мы очень рассчитываем на участников форума, ждем практических предложений и решений», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, открывая в среду форум молодых политологов. По его оценкам, «Дигория» вышла за рамки лабораторной научной площадки и стала «пространством выработки и принятия решений, от которых зависит будущее нашей страны».

Любой вызов – это время возможностей, поэтому принципиален вопрос, как к нему относиться, добавил Кириенко: «Если просто защищаться и прятаться, тогда лучшее, чего мы можем достичь – это минимизировать издержки. Поэтому наша задача сейчас – не просто защищаться, но создавать принципиально новую во всех направлениях деятельность».

В условиях внешнего давления на Россию одной из задач становится «организация постоянной работы, связанной с воспитанием и передачей традиций патриотизма, любви к своей стране», отметил первый замглавы администрации президента. Еще одним направлением работы должна стать межнациональная, межпоколенческая консолидация между различными слоями российского общества.

В среду в Подмосковье открылся форум молодых политологов «Дигория», который продлится до 14 августа. По словам организаторов, «Дигория» – площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых специалистов и практиков, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Они собираются с целью выработки «смысловых оснований развития России». Форум проходит по трем направлениям: «Фабрика смыслов», «Фабрика интерпретаций» и «Фабрика социального проектирования».

«Фабрика смыслов» – площадка для генерации предложений, связанных с ценностно-мировоззренческими контурами, определяющими особенности развития России. Ее ведет руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова. Включает в себя цех «Государство будущего», цех «Общество будущего», цех «Человек будущего».

«Фабрика интерпретаций» фокусируется на построении объяснительных моделей социально-политической действительности. Ее руководитель – заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич. «Фабрика интерпретаций» включает в себя цех «Украинский кризис», цех «Гибридная война», цех «Проактивная повестка».

«Фабрика социального проектирования» специализируется на разработке технологического и смыслового содержания социально-политических кампаний. Ее курирует президент Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков. «Фабрика социального проектирования» включает в себя цех «Согласие», цех «Семейные ценности», цех «Созидание».

На «Дигории» очень сильный состав наставников и «руководителей цехов», участие в нем – уникальный шанс для молодых политологов, отметил Жарич. «Мы смотрим на вас, мы хотим многих из вас привлечь к совместной работе. Благо, для этого сейчас есть все возможности – это и телеэфиры, и радиоэфиры, это и большие возможности для интернет-проектов», – обратился он к участникам. – «Интерпретация происходящих событий в мире, а также роль и место нашей страны в этих событиях, безусловно, очень важны. Особенно – интерпретация этих событий для молодых граждан нашей страны». Интерпретировать события, «доносить наши и ваши тезисы» до самых молодых избирателей – это большой и интересный вызов, считает Жарич.

«Дигория» должна развиваться в направлении серьезной проработки проекта будущей России. Если раньше мы пытались создать сам образ будущего, то сейчас необходимо уже готовить инструментарий для этого – на пути к той России, которую мы хотим видеть через 10, 20 и 30 лет. «Дигория» приобретает все более прикладной характер», – сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель организационного комитета форума, председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов. По его словам, если раньше участники форума «учились постигать смыслы», то теперь задача ставится немного по-другому: пора участвовать в принятии политических решений на уровне страны.

Форум, информационным партнером которого стала газета ВЗГЛЯД, проводится уже четвертый раз. В этом году в нем участвует 100 человек из 33 регионов. В рамках форума вручается Национальная премия молодых политологов России «Дигория», учрежденная ЭИСИ. Ее цель – выявить лучших специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.