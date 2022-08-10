В Казахстане опровергли сообщения о закупках Британией оружия для поставок на Украину

Сообщения о закупках оружия Британией у Казахстана не соответствуют действительности, сообщают казахские СМИ, связанные с министерством информации и общественного развития.

В социальных сетях Казахстана распространились данные о том, что Британия якобы покупает оружие у страны для поставок Украине, отметил казахстанский портал Stopfake.kz, созданный министерством для борьбы с недостоверными данными.

«Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании «Техноэкспорт», а договор на сумму в 46 млн долларов был заключен 16 июля 2022 года», – указывается в материале.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны, являющееся уполномоченным органом в сфере экспортного контроля, заявило, что компания «Техноэкспорт» не обращалась в 2021 и 2022 годах за получением лицензии на экспорт оружия, боеприпасов и военной техники.

«Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Британию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снарядов 122 мм (для гаубиц Д-20), снарядов 152 мм (для гаубиц Д-30), ракет для БМ-21 «Град», БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасов 120 мм (для минометов и ПТРК «Конкурс») не выдавались», – подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что поставки вооружений и боеприпасов проводятся только при наличии гарантийного обязательства страны-импортера, предусматривающего отказ от реэкспорта.

«Разрешения на реэкспорт вышеуказанного вооружения и боеприпасов министерством не выдавались», – заключили в министерстве.