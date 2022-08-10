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10 августа, среда | Последнее обновление — 16:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Казахстане опровергли сообщения о закупках Британией оружия для поставок на Украину
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Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно.
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Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры.
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Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В Казахстане опровергли сообщения о закупках Британией оружия для поставок на Украину
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Сообщения о закупках оружия Британией у Казахстана не соответствуют действительности, сообщают казахские СМИ, связанные с министерством информации и общественного развития.
В социальных сетях Казахстана распространились данные о том, что Британия якобы покупает оружие у страны для поставок Украине, отметил казахстанский портал Stopfake.kz, созданный министерством для борьбы с недостоверными данными.
«Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании «Техноэкспорт», а договор на сумму в 46 млн долларов был заключен 16 июля 2022 года», – указывается в материале.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны, являющееся уполномоченным органом в сфере экспортного контроля, заявило, что компания «Техноэкспорт» не обращалась в 2021 и 2022 годах за получением лицензии на экспорт оружия, боеприпасов и военной техники.
«Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Британию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снарядов 122 мм (для гаубиц Д-20), снарядов 152 мм (для гаубиц Д-30), ракет для БМ-21 «Град», БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасов 120 мм (для минометов и ПТРК «Конкурс») не выдавались», – подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что поставки вооружений и боеприпасов проводятся только при наличии гарантийного обязательства страны-импортера, предусматривающего отказ от реэкспорта.
«Разрешения на реэкспорт вышеуказанного вооружения и боеприпасов министерством не выдавались», – заключили в министерстве.
Названа приоритетная версия взрывов в Крыму
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Основной причиной взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности, сообщил источник в Минобороны.
«В качестве основной причины ЧП на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму
Погибший при взрыве на аэродроме в Новофедоровке в Крыму был гражданским, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Позже источник в Минобороны назвал приоритетную версию взрывов в Крыму.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Американские наемники обвинили украинских солдат в мародерстве
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Бывшие американские солдаты, которые вступили в так называемый интернациональный легион и воюют на Украине на стороне Киева, рассказали, как украинские военные обобрали их убитых товарищей.
Как передает TV5Monde, иностранцы, «пришедшие воевать на стороне украинских сил, сталкиваются с разочарованием». Сообщается, что «не все идет так, как они себе представляли, вплоть до того, что некоторые решают отказаться от своей миссии».
Так, бывшие американские солдаты «не скрывают своего разочарования», критикуют «отсутствие лидерства» и «передачу ложной информации по цепочке инстанций», передает Radio Oreole.
«Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою, вся информация, которую мы получили, была ложной», – заявил один из них.
Американцы рассказали, что когда погибли их товарищи, украинские военные обобрали мертвецов, «забрали деньги, телефоны, сумки, документы». По мнению наемников, украинское руководство, «не колеблясь, пожертвует» ими ради «славы».
Напомним, Минобороны России сообщило, что число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих «солдат удачи» не перекрывает потери в их рядах. За прошедшие четыре недели уничтожен 21 наемник из США.
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Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме
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На аэродроме Саки в районе Новофедоровки в Крыму на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщило Минобороны России.
«9 августа около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.
В руководстве регионом уточнили, что режим чрезвычайного положения не вводился.
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Минобороны: В районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ
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В районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ударами ВКС России в населенном пункте Красногоровка ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц военной техники.
Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии «Хортица» в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования «Айдар» в Новоселовке ДНР и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаеве. Уничтожено семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Николаевка, Федоровка, Выемка ДНР и Кушугум Запорожской области.
В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе Краматорска ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка ДНР и на западной окраине города Донецка. Кроме того, над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области – семь снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Также в районе Веселый Кут Николаевской области перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили действующий заглубленный командный пункт в Винницкой области.
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Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
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США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. «Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», – передает РИА «Новости» его слова.
Как считает полковник, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», добавил он.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Серьезные бои начались в районе поселка Зайцево под Горловкой
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.
«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», – написал Приходько в Telegram-канале.
«Все службы работают в усиленном режиме», – добавил он.
«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», – позднее написал он.
Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов. Так, в понедельник вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Освобожденные территории Николаевской области решили присоединить к Херсонской
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Готовятся указы о присоединении освобожденных территорий Николаевской области к Херсонской области, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», – цитирует ТАСС Губареву.
Ранее эксперты высказали мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
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Россия должна вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Белый дом призвал Россию «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними». США заявили о намерении «поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах».
Жан-Пьер сказала, что «признаков повышенного или аномального уровня радиации» не наблюдается. Она подчеркнула, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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В ВСУ свою артиллерию назвали «скорее проклятьем, чем прикрытием»
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Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая рассказала о серьезных потерях вооруженных сил Украины, раскритиковав работу украинской артиллерии.
«В случае 56-й бригады артиллерия скорее проклятье, чем прикрытие... Плюс-минус пару километров – офигенный результат, оказывается. Пехота гибнет пачками. (...) Летуны, многократно контуженные, лезут на остатки этажей, взлетают, дают координаты, танчики *** («наносят удары» – прим. ВЗГЛЯД) позиции не стесняясь, не прячась, не меняя позиции – а арта наша с пеной у рта: «Если вы не верите, я вам видео покажу, он откатывался», – написала она на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Скриншот заявлений Корницкой публикует RT в своем Telegram-канале.
Она добавила, что «56-я бригада повторяет судьбу 57-й в Северодонецке».
Между тем официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
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Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на место разбомбленного изолятора в Еленовке, в котором содержались пленные из Мариуполя, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.
«Стивен Сигал посетил Донбасс. Он побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, члены неонацистского батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)», – написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что актер лично ознакомился с доказательствами, в том числе, осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных.
В субботу в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией).
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Предсказана распродажа Украины
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Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович рассказал, что с 2024 года крупные компании «с неясной историей владения» будут иметь преимущественное право покупки земли. А китайский портал «Гуаньча» указывает, что ожидающая Украину массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны Западу.
Брензович отметил, что до моратория на продажу украинской сельскохозяйственной земли ее сдавали в аренду на срок до 49 лет, что привело к «концентрации этих земель... огромных земельных угодий на десятки тысяч, сотни тысяч гектаров», передает РИА «Новости» со ссылкой на V4.
Брензович подчеркивает, что «в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов», а «это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения».
V4 пишет, что землю могли через разные компании приобрести китайские и американские предприятия, а помимо «крупных компаний с неопределенным прошлым» огромные участки земли скупали украинские олигархи, особенно большая концентрация была в крупных зернопроизводящих районах юга и юго-востока Украины. Брензович не сомневается, что после 2014 года «заключение договоров аренды и принятие закона о земле – ускорились».
Прежде СМИ сообщали, что за год со времени реформы три международных консорциума с участием американского капитала – Cargill, Dupont и Monsanto – стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 млн гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28% территории Украины.
«Гуаньча» (перевод предоставлен ИноТВ), критикуя запланированную массовую приватизацию, пишет, что передача государственного имущества в частные руки во время конфликта выглядит как минимум нецелесообразной. Но если рассматривать это шаг как попытку президента Украины Владимира Зеленского заработать на безбедную пенсию, то все встает на свои места. В материале говорится, что Зеленский, если «хочет найти покупателя», должен «отправиться на Запад» и там «потихоньку искать, кому продать остатки украинского величия». Автор выразил надежду, что Зеленский успеет до того, как «страна рухнет».
Напомним, до Зеленского ни один из прежних президентов Украины не мог или не хотел создать открытый рынок земли – еще в 2002 году, при Леониде Кучме, на продажу сельхозземель был введен мораторий, который затем несколько раз продлевался Верховной радой. Зеленскому же удалось решить вопрос меньше чем за два года после вступления на пост.
Верховная рада Украины приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица – граждане Украины. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц. Формально иностранцы купить землю на Украине не могут до всеукраинского референдума.
На прошлой неделе и.о. главы фонда госимущества Украины Ольга Батова рассказала, что на Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно. Премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.
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Трасс похвасталась «самыми жесткими в мире» санкциями против России
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, заявила, что ввела самый жесткий в мире пакет санкций против России.
На встрече с членами Консервативной партии в Дарлингтоне Трасс подчеркнула, что Великобритания «была первой европейской страной, которая направила вооружение на Украину», передает ТАСС.
При этом Трасс заявила об угрозе со стороны Китая, который осуществляет все «более напористую» внешнюю политику. Она обещала, что повысит расходы государства на оборону до 3% ВВП, если станет главой кабмина.
Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявляла, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».
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