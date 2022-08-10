Посол КНР в России заявил о копировании украинского сценария в тайваньском вопросе

Коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня, заявил в интервью посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Коллективный Запад скопировал украинский сценарий в тайваньском вопросе. Чего только не делают Соединенные Штаты ради создания хаоса в мире, чтобы сохранить свое гегемонистское положение», – передает ТАСС со ссылкой на посла.

Чжан Ханьхуэй отметил, что Пекин понимает желание власти США затянуть конфликт на Украине с целью ослабить Россию.

«Как инициатор и главный разжигатель украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всесторонние санкции против России, продолжает поставки вооружений и военной техники на Украину», – отметил дипломат.

Китай готов не допустить того, чтобы США жили «по законам джунглей» в международных отношениях.

«Невмешательство во внутренние дела – это самый фундаментальный принцип поддержания мира и стабильности в нашем мире», – указал он.

Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.