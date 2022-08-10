Подсчитана стоимость сборов детей в школу в Москве

Школьная форма в новом учебном году обойдется жителям Москвы в среднем в 11,6 тыс. рублей для девочки и в 9,4 тыс. рублей для мальчика, стоимость ранца в среднем составляет 4 тыс. рублей, сообщили сотрудники московских магазинов детской одежды и товаров.

Сотрудники одного из магазинов школьной формы на северо-востоке Москвы сообщили, что комплект из блузки, сарафана и юбки обойдется родителям примерно в 10 тыс. рублей. Полный комплект обойдется 8,5 тыс. рублей.

«Сейчас новая коллекция с минимальной скидкой распродается. Сейчас самый сезон», – сообщили в магазине, передает РИА «Новости».

Более дорогое предложение есть на востоке Москвы, где цена костюмов для мальчиков начинается от 10,8 тыс. рублей, к костюму прилагается бесплатный галстук. Стоимость только блузки и рубашки для школьницы может превысить 10 тыс. рублей.

Есть в Москве и более дешевые варианты. В магазине на западе столицы сообщили, что можно купить полный костюм для школьника из брюк рубашки и пиджака за цену в 6,4 тыс. рублей, но можно и сэкономить, заплатив только 3,9 тыс.

Более разнообразно представлена одежда для детей в онлайн-магазинах. Комплект для мальчиков можно купить за 25 тыс. рублей, а можно и за 9 тыс. рублей. Девочку можно одеть за 21,5 тыс. рублей, но можно и за 10,5 тысяч.

Одна из сотрудниц магазина сообщила, что можно сэкономить, купив прошлогодний товар.

«Рюкзаки у нас идут от 1,5 до 6 тыс. По 1,5 тыс – это рюкзаки прошлого года. Новые уже в районе 6 тысяч», – сказала она.

Эксперты в сфере финансов советуют родителям подходить к сбору детей к школе заранее и с холодной головой. Эксперт Михаил Попов сообщил, что наиболее действенный способ – это заказать на онлайн-сайтах.

«Основное правило экономии – готовься заранее. Поэтому, естественно, нужно покупать не в последние дни перед школой, когда цены все растут, ажиотаж и так далее. Если заказать заранее, все это придет, и чеки будут на 20-30% ниже, чем если в последний день покупать в обычных магазинах», – сказал Попов.

Ранее в ДНР оценили готовность к началу учебного года школ и вузов республики.