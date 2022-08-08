В ДНР оценили готовность к началу учебного года школ и вузов республики

Решение о формате обучения в школах и вузах Донецкой народной республики будет принято к началу учебного года и будет зависеть от уровня безопасности в регионе, заявили на встрече делегации Минпросвещения России во главе с Министром Сергеем Кравцовым и главы ДНР Дениса Пушилина.

«Что касается формы обучения в новом учебном году, для всех нас, для всех школьников и студентов, наиболее предпочтительная форма обучения – очная. Но окончательное решение будет принято перед 1 сентября. Это зависит от обстановки в целом и безопасности», – заявил Денис Пушилин.

По словам Кравцова, решен вопрос с учебниками в школах республики – к 1 сентября они будут поставлены. Кроме того, продолжается переквалификация учителей, ведутся ремонтные работы в школах, детских садах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С руководством ДНР уже обсуждаем будущие совместные проекты в области общего и среднего профессионального образования. Это будут «якорные» проекты, в которых смогут принять участие и ученики, и педагоги», – заявил Кравцов.

Участники встречи обсудили и темы развития инфраструктуры школ, формирования программ воспитательной работы, поддержки и переподготовки учителей, организации летнего отдыха и оздоровления детей, в частности, проведения проекта «Университетские смены» для школьников из ДНР и ЛНР.

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что к 1 сентября школьников ДНР будут готовы принять 569 муниципальных образовательных учреждений и 27 государственных школ-интернатов. Планируется открыть 577 детских садов, а также 60 организаций СПО.

О готовности оказания помощи по подготовке преподавателей и повышении их квалификации заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«У нас есть возможность на открытых уроках, на круглых столах, на стажировках поделиться опытом с представителями Донецкой народной республики, помочь им в организации «Точек роста», поделиться всей той работой, которая показала у нас хороший результат», – пояснил он.

По словам губернатора, регион принимает детей из ДНР на отдых. Кроме того, благодаря содействию уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети Донбасса в Калуге и других городах области находят новые семьи.

В новом учебном году в ДНР и ЛНР откроются 1120 школ, при этом 865 учебных заведений уже завершили год по российским образовательным стандартам. Кроме того, к началу учебного года в школьные библиотеки Донбасса поступит почти три с половиной миллиона книг. Повышение квалификации пройдут около 15 тыс. учителей из Донбасса.