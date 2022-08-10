Вор украл шпица из квартиры в Москве

В столице похититель украл у собаковода пса породы немецкий шпиц и личные вещи на сумму в 130 тыс. рублей, но вскоре питомца нашли, сообщил владелец животного Кирилл.

«Хочется, чтобы его осудили по тому, что он совершил, чтобы понес наказание, которое предусмотрено законом. Больше всего жалко было собаку. Сразу обратились в полицию, его практически сразу по камерам отследили, но долго к нему ехали, собаку нам вернули только через четыре дня», – сказал Кирилл в беседе с «Газетой.Ru».

Подозреваемый заявил, что «хотел всю жизнь такую собаку», и потому оставил ее себе.

«По камерам было видно, что он ее гладил, обращался не как с вещью, а аккуратно держал, гладил», – добавил собеседник.

По словам Кирилла, похититель выглядел вполне вменяемым. Кроме ювелирных украшений он украл еще одежду и личные вещи.

«Я видел его на очной ставке, визуально это обычный человек, человек вменяемый, но что у него в голове – не могу сказать. Он и вещи взял мои. Он взял спортивную сумку жены, сложил в нее пару моих толстовок, может быть, пару футболок. Из холодильника взял две бутылки вина, забрал у ребенка большую банку с мелочью, собаку и украшения. Украшения лежали в ювелирных коробочках, вот он коробочки и забрал», – заключил собеседник.