Байдену пришлось прерывать выступление в Белом доме из-за кашля

Академик РАН оценил опасность для россиян нового китайского генипавируса

«Китай сейчас – закрытая страна, поэтому я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление нового опасного вируса в Китае.

Китайские СМИ сообщают, что ученые обнаружили новый вид генипавируса, который назвали вирусом «Ланъя». Он передается человеку от диких животных. В стране выявлено 35 случаев заболевания. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль.

«Опасности распространения этого вируса у нас в стране нет. Это все проблемы Юго-Восточной Азии. Экология этого вируса не имеет отношения к нашей стране. Кто-то может, конечно, его завести, ничего исключать нельзя, но поскольку Китай сейчас – закрытая страна, то я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – говорит вирусолог.

То, что вирус может переходить от животного к человеку, – уже давно известное явление, продолжает академик. Он приводит в пример коронавирусную инфекцию, вирус Хендра, который от летучих мышей перешел на лошадь, а затем на людей и приводит к большому числу летальных исходов, Эболу, передающийся от обезьян к человеку.

«Здесь немного другая ситуация. Насколько я знаю, смертельных случаев пока не зафиксировано. Но не стоит забывать, что природа и весь этот мир создан не только для нас, но и для других. Поэтому не следует просто есть все, что попало, и таких опасностей станет явно меньше», – считает вирусолог.

Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коллектив российских ученых создал первый специальный препарат от COVID-19. По его словам, лекарство можно также применять в профилактических целях.

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