Байдену пришлось прерывать выступление в Белом доме из-за кашля

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10 августа, среда  |  Последнее обновление — 05:22  |  vz.ru
Разделы

У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как сохранить себя в строю

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии. Подробности...
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Нужна культурная деоккупация будущего

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Дверь в будущее для каждого народа открывают два ключа: культура и образование. Если мы хотим сами строить свое будущее, эти ключи необходимо вернуть. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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Россиянам запрещают выезд на Запад

Самые мощные армии мира

Новая тактика Пентагона на Украине

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Байдену пришлось прерывать выступление в Белом доме из-за кашля

    10 августа 2022, 05:22

    Текст: Антон Антонов

    Хотя президент США Джо Байден заявлял, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса, ему несколько раз пришлось прерваться во время выступления из-за кашля, также он страдал от насморка, сообщают информационные агентства.

    На церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников Байден за час около 20 раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот предмет, похожий на таблетку. При этом он контактировал с собравшимися, жал руки спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, главе американского минторга Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру и другим гостям, передает РИА «Новости».

    В конце июля Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О'Коннора, который сообщил, что антигенный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат. В воскресенье Белый дом объявил, что Байден вернулся к очной работе. Байден объявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной коронавирусной инфекции.

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    Байден не смог справиться с пиджаком и очками
    		    9 августа 2022, 05:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как президент США Джо Байден во время визита в Кентукки не может надеть пиджак и удержать солнцезащитные очки.

    На видео Байден безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. Чтобы справиться с этой задачей, ему потребовалась помощь супруги. Через несколько мгновений Байден не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.

    Напомним, это не первый конфуз, который происходит с Байденом, он часто оказывается в неловких ситуациях. Так, выступая по телевидению, глава американского государства повторил подсказку «Конец цитаты. Повторите строчку», выданную ему телесуфлером. После этого он заблудился в штаб-квартире ЦРУ.

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    Основатель группы Pink Floyd назвал Байдена военным преступником
    		    7 августа 2022, 10:21
    Фото: El Comercio/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN.

    «Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Уотерс считает, что именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса.

    «Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии – прим. ВЗГЛЯД). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», – отметил музыкант.

    Сейчас Уотерс находится в турне под названием «This Is Not A Drill». На выступлениях он обращается к политическим темам, а также демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых присутствует Байден.

    Ранее читатели американского журнала National Review назвали Байдена «катастрофой» из-за России.

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    Академик РАН оценил опасность для россиян нового китайского генипавируса
    		    8 августа 2022, 19:39
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Китай сейчас – закрытая страна, поэтому я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление нового опасного вируса в Китае.

    Китайские СМИ сообщают, что ученые обнаружили новый вид генипавируса, который назвали вирусом «Ланъя». Он передается человеку от диких животных. В стране выявлено 35 случаев заболевания. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль.

    «Опасности распространения этого вируса у нас в стране нет. Это все проблемы Юго-Восточной Азии. Экология этого вируса не имеет отношения к нашей стране. Кто-то может, конечно, его завести, ничего исключать нельзя, но поскольку Китай сейчас – закрытая страна, то я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – говорит вирусолог.

    То, что вирус может переходить от животного к человеку, – уже давно известное явление, продолжает академик. Он приводит в пример коронавирусную инфекцию, вирус Хендра, который от летучих мышей перешел на лошадь, а затем на людей и приводит к большому числу летальных исходов, Эболу, передающийся от обезьян к человеку.

    «Здесь немного другая ситуация. Насколько я знаю, смертельных случаев пока не зафиксировано. Но не стоит забывать, что природа и весь этот мир создан не только для нас, но и для других. Поэтому не следует просто есть все, что попало, и таких опасностей станет явно меньше», – считает вирусолог.

    Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коллектив российских ученых создал первый специальный препарат от COVID-19. По его словам, лекарство можно также применять в профилактических целях.

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    Заболевший COVID глава Минздрава Германии прививался четыре раза

    8 августа 2022, 17:42

    Текст: Кристина Цыцура

    Заболевший коронавирусом глава здравоохранения Германии Карл Лаутербах был привит четыре раза, последнюю вакцину он получил не более трех месяцев назад, сообщили в понедельник в германском Минздраве.

    «Мы просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем информацию о прививках министра. Его четвертая прививка от коронавируса была сделана более трех месяцев назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее стало известно, что 59-летний Лаутербах заболел коронавирусом и отправляется на карантин.

    Лаутербах заявилял, что, согласно проекту Минздрава и Минюста Германии, с октября лица, сделавшие три прививки от COVID-19, должны будут вакцинироваться в четвертый раз при условии, что в последний раз они получили прививки более трех месяцев назад.

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    У Моравецкого и Байдена не нашлось времени на Джонсона

    8 августа 2022, 22:31

    Текст: Антон Антонов

    Отменен визит подавшего в отставку главы кабмина Великобритании Бориса Джонсона в Польшу, также не удается договориться о телефонной беседе с президентом США Джо Байденом, заявили источники.

    Обсуждались несколько возможных дат, визит предварительно планировался на 8 августа. На прошлой неделе Лондон считал, что поездка состоится. Однако, «к разочарованию команды Джонсона», офис польского премьера Матеуша Моравецкого затем уведомил британскую сторону, что польский лидер больше «не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Как сообщается, Лондон также обратился в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с главой американского государства, но пока стороны не смогли договориться о времени для беседы. Кроме того, Джонсон рассчитывает до конца недели поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Напомним, Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Сообщалось, что Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года. Однако позднее стало известно, что по негласным правилам очередным главой альянса должна стать женщина.

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    Белый дом заверил в своем неведении о планах ФБР устроить обыск у Трампа

    9 августа 2022, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден не знал о планах ФБР устроить обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Отвечая на вопрос о том, предупредило ли ФБР Байдена о своих планах, Жан-Пьер сказала: «Нет. Президент не был проинформирован, не знал об этом». Она заверила, что «никого в Белом доме об этом не предупредили, никто не знал, что это произойдет». По ее словам, в Белом доме узнали об обыске из СМИ. Она отказалась комментировать обыск и предложила обратиться в минюст, передает ТАСС.

    Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами.

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    В России за сутки госпитализировали 1,5 тыс. человек с коронавирусом

    7 августа 2022, 11:21

    Текст: Валентина Григоренко

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 1 505 человек, на 29,7% меньше по сравнению с 6 августа.

    Выписали в связи с выздоровлением 8 729 человек, на 18,7% меньше по сравнению с 6 августа, выявили 20 303 новых случаев COVID-19, подтверждено 44 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

    Накануне в России госпитализировано 2 141 человек, на 12,3% больше по сравнению с 5 августа.

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    Байден растерялся при рукопожатии с сенатором США
    		    10 августа 2022, 00:55
    Фото: Ron Sachs/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден попытался дважды пожать руку сенатору Чаку Шумеру на мероприятии в Белом доме, сообщают информационные агентства.

    Шумер выступил на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Сенатор прервался, чтобы пожать руки Байдену и еще нескольким выступавшим. Однако после рукопожатия Байден зачем-то вновь стал тянуть руку сенатору, но тот этого не заметил и продолжил выступление, а президент США некоторое время в растерянности стоял с протянутой для рукопожатия рукой, передает РИА «Новости».

    Напомним, это уже не первый неловкий момент для Байдена, связанный с рукопожатием. Весной Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно.

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    В Белом доме заявили о возвращении Байдена к очной работе после коронавируса

    7 августа 2022, 16:33

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент США Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус, врач разрешил ему вернуться к публичной работе, сообщили в Белом доме.

    «Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе», – говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме лечащего врача президента, передает РИА «Новости».

    В субботу Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад.

    Ранее по данным СМИ сообщали, что супруга президента США Джо Байдена Джилл беспокоится из-за его самочувствия, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и других проблем США.

    Напомним, Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора, который сообщил, что антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал положительный результат. В Белом доме сообщили, что Байден будет находиться на карантине, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, в администрации США отменили поездки американского лидера, запланированные на 31 июля и 2 августа.

    Сам Байден заявил, что чувствует себя хорошо после того, как его тест на коронавирус вновь показал положительный результат.

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    Байден назвал НАТО незаменимым альянсом

    9 августа 2022, 22:20

    Текст: Антон Антонов

    В свете действий России США и их союзники по НАТО намерены создавать то будущее, которое хотят видеть, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден сказал, что Конгресс США «почти единогласно» поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, это «дает ясный сигнал» о том, что «США привержены трансатлантическому альянсу». Байден считает, что страны НАТО привержены принципу коллективной обороне «сильнее, чем когда-либо». Как заявил президент США, НАТО «доказало, что является незаменимым альянсом», передает РИА «Новости».

    Байден заявил, что действия России якобы угрожают миру и безопасности в Европе, а «мощь трансатлантического альянса и приверженность США НАТО сейчас важнее, чем когда-либо». Он подчеркнул, что «двери НАТО остаются открытыми для стран в Европе».

    Напомним, Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей относительно приема в НАТО Финляндии и Швеции. Он призвал другие страны, входящие в НАТО, «как можно скорее» одобрить вступление двух стран в альянс. Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.

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    В России за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек с коронавирусом

    8 августа 2022, 11:24

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 1252 человека, на 16,8% меньше по сравнению с 7 августа.

    Выписан в связи с выздоровлением 8721 человек, на 0,1% меньше по сравнению с 7 августа, выявлено 17862 новых случая COVID-19, подтверждено 45 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

    Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%.

    Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 80,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 59,7%.

    Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.

    Накануне в России было госпитализировано 1505 человек, на 29,7% меньше по сравнению с 6 августа.

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    Байден рассказал о самочувствии после коронавируса

    8 августа 2022, 18:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден объявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной коронавирусной инфекции.

    «Все хорошо», – заявил Байден, отвечая на вопрос о самочувствии, передает РИА «Новости».

    В субботу Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад.

    Ранее по данным СМИ сообщали, что супруга президента США Джо Байдена Джилл беспокоится из-за его самочувствия, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и других проблем США.

    Напомним, Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О'Коннора, который сообщил, что антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал положительный результат. В Белом доме сообщили, что Байден будет находиться на карантине, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, в администрации США отменили поездки американского лидера, запланированные на 31 июля и 2 августа.

    В воскресенье Белый дом объявил, что Байден вернулся к очной работе.

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    Роспотребнадзор: Доля вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5 выросла в России почти до 93%

    9 августа 2022, 13:25

    Текст: Александра Юдина

    За последние две недели на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 в России, «кентавр» выявлен лишь в одном случае, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «За последние две недели к сублинии BA.1 штамма «омикрон» отнесено 0,31% от общего количества сиквенсов, к сублинии BA.2 – 6,68%, к сублиниям BA.4/BA.5 – 92,71%, к другим недоминирующим геновариантам – 0,3%. Только одна геномная последовательность отнесена к сублинии BA.2.75 («кентавр») штамма «омикрон», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    При этом в пресс-службе добавили, что возобновление ограничительных мер на текущем этапе развития эпидситуации по коронавирусной инфекции в России не требуется.

    «На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется», – говорится в сообщении.

    Однако лицам из групп риска рекомендовано носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, на работе или учебе, отметили в ведомстве.

    Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне сейчас в России нет.

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    В России за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с коронавирусом

    9 августа 2022, 11:33

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 2574 человека, на 105,6% больше по сравнению с 8 августа.

    Выписаны в связи с выздоровлением 13 092 человека, на 50,1% больше по сравнению с 8 августа, выявлено 16 325 новых случаев COVID-19, подтверждено 60 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

    Накануне в России было госпитализировано 1252 человека, на 16,8% меньше по сравнению с 7 августа.

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    Трамп заявил, что Байден знал об обыске в Мар-а-Лаго

    10 августа 2022, 03:21

    Текст: Антон Антонов

    Дональд Трамп утверждает, что глава американского государства Джо Байден знал о намерении ФБР провести обыск в поместье экс-президента США Мар-а-Лаго.

    Трамп считает, что таким образом Демократическая партия США пытается помешать ему участвовать в президентских выборах 2024 года. «Байден все знал об этом, так же, как он все знал о «сделках» Хантера (Байдена)», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    «Ужасное вчера стряслось в Мар-а-Лаго», – заявил экс-президент, добавив, что США «не лучше какой-нибудь страны третьего мира, банановая республика». По его мнению, обыск стал продолжением политических нападок на него, какими были и обвинения в «сговоре» с Россией и два импичмента.

    Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.

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