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Байдену пришлось прерывать выступление в Белом доме из-за кашля
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Хотя президент США Джо Байден заявлял, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса, ему несколько раз пришлось прерваться во время выступления из-за кашля, также он страдал от насморка, сообщают информационные агентства.
На церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников Байден за час около 20 раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот предмет, похожий на таблетку. При этом он контактировал с собравшимися, жал руки спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, главе американского минторга Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру и другим гостям, передает РИА «Новости».
В конце июля Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О'Коннора, который сообщил, что антигенный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат. В воскресенье Белый дом объявил, что Байден вернулся к очной работе. Байден объявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной коронавирусной инфекции.
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Байден не смог справиться с пиджаком и очками
Опубликована видеозапись того, как президент США Джо Байден во время визита в Кентукки не может надеть пиджак и удержать солнцезащитные очки.
На видео Байден безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. Чтобы справиться с этой задачей, ему потребовалась помощь супруги. Через несколько мгновений Байден не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.
Напомним, это не первый конфуз, который происходит с Байденом, он часто оказывается в неловких ситуациях. Так, выступая по телевидению, глава американского государства повторил подсказку «Конец цитаты. Повторите строчку», выданную ему телесуфлером. После этого он заблудился в штаб-квартире ЦРУ.
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Основатель группы Pink Floyd назвал Байдена военным преступником
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Президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN.
«Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» – приводит его слова РИА «Новости».
Уотерс считает, что именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса.
«Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии – прим. ВЗГЛЯД). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», – отметил музыкант.
Сейчас Уотерс находится в турне под названием «This Is Not A Drill». На выступлениях он обращается к политическим темам, а также демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых присутствует Байден.
Ранее читатели американского журнала National Review назвали Байдена «катастрофой» из-за России.
Академик РАН оценил опасность для россиян нового китайского генипавируса
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«Китай сейчас – закрытая страна, поэтому я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление нового опасного вируса в Китае.
Китайские СМИ сообщают, что ученые обнаружили новый вид генипавируса, который назвали вирусом «Ланъя». Он передается человеку от диких животных. В стране выявлено 35 случаев заболевания. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль.
«Опасности распространения этого вируса у нас в стране нет. Это все проблемы Юго-Восточной Азии. Экология этого вируса не имеет отношения к нашей стране. Кто-то может, конечно, его завести, ничего исключать нельзя, но поскольку Китай сейчас – закрытая страна, то я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – говорит вирусолог.
То, что вирус может переходить от животного к человеку, – уже давно известное явление, продолжает академик. Он приводит в пример коронавирусную инфекцию, вирус Хендра, который от летучих мышей перешел на лошадь, а затем на людей и приводит к большому числу летальных исходов, Эболу, передающийся от обезьян к человеку.
«Здесь немного другая ситуация. Насколько я знаю, смертельных случаев пока не зафиксировано. Но не стоит забывать, что природа и весь этот мир создан не только для нас, но и для других. Поэтому не следует просто есть все, что попало, и таких опасностей станет явно меньше», – считает вирусолог.
Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коллектив российских ученых создал первый специальный препарат от COVID-19. По его словам, лекарство можно также применять в профилактических целях.
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Заболевший COVID глава Минздрава Германии прививался четыре раза
Заболевший коронавирусом глава здравоохранения Германии Карл Лаутербах был привит четыре раза, последнюю вакцину он получил не более трех месяцев назад, сообщили в понедельник в германском Минздраве.
«Мы просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем информацию о прививках министра. Его четвертая прививка от коронавируса была сделана более трех месяцев назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что 59-летний Лаутербах заболел коронавирусом и отправляется на карантин.
Лаутербах заявилял, что, согласно проекту Минздрава и Минюста Германии, с октября лица, сделавшие три прививки от COVID-19, должны будут вакцинироваться в четвертый раз при условии, что в последний раз они получили прививки более трех месяцев назад.
У Моравецкого и Байдена не нашлось времени на Джонсона
Отменен визит подавшего в отставку главы кабмина Великобритании Бориса Джонсона в Польшу, также не удается договориться о телефонной беседе с президентом США Джо Байденом, заявили источники.
Обсуждались несколько возможных дат, визит предварительно планировался на 8 августа. На прошлой неделе Лондон считал, что поездка состоится. Однако, «к разочарованию команды Джонсона», офис польского премьера Матеуша Моравецкого затем уведомил британскую сторону, что польский лидер больше «не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщается, Лондон также обратился в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с главой американского государства, но пока стороны не смогли договориться о времени для беседы. Кроме того, Джонсон рассчитывает до конца недели поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Сообщалось, что Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года. Однако позднее стало известно, что по негласным правилам очередным главой альянса должна стать женщина.
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Белый дом заверил в своем неведении о планах ФБР устроить обыск у Трампа
Глава американского государства Джо Байден не знал о планах ФБР устроить обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отвечая на вопрос о том, предупредило ли ФБР Байдена о своих планах, Жан-Пьер сказала: «Нет. Президент не был проинформирован, не знал об этом». Она заверила, что «никого в Белом доме об этом не предупредили, никто не знал, что это произойдет». По ее словам, в Белом доме узнали об обыске из СМИ. Она отказалась комментировать обыск и предложила обратиться в минюст, передает ТАСС.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами.
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В России за сутки госпитализировали 1,5 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 1 505 человек, на 29,7% меньше по сравнению с 6 августа.
Выписали в связи с выздоровлением 8 729 человек, на 18,7% меньше по сравнению с 6 августа, выявили 20 303 новых случаев COVID-19, подтверждено 44 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России госпитализировано 2 141 человек, на 12,3% больше по сравнению с 5 августа.
Байден растерялся при рукопожатии с сенатором США
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Глава американского государства Джо Байден попытался дважды пожать руку сенатору Чаку Шумеру на мероприятии в Белом доме, сообщают информационные агентства.
Шумер выступил на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Сенатор прервался, чтобы пожать руки Байдену и еще нескольким выступавшим. Однако после рукопожатия Байден зачем-то вновь стал тянуть руку сенатору, но тот этого не заметил и продолжил выступление, а президент США некоторое время в растерянности стоял с протянутой для рукопожатия рукой, передает РИА «Новости».
Напомним, это уже не первый неловкий момент для Байдена, связанный с рукопожатием. Весной Байден, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустоте: он повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было. Позднее это произошло повторно.
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В Белом доме заявили о возвращении Байдена к очной работе после коронавируса
Президент США Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирус, врач разрешил ему вернуться к публичной работе, сообщили в Белом доме.
«Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе», – говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме лечащего врача президента, передает РИА «Новости».
В субботу Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад.
Ранее по данным СМИ сообщали, что супруга президента США Джо Байдена Джилл беспокоится из-за его самочувствия, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и других проблем США.
Напомним, Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора, который сообщил, что антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал положительный результат. В Белом доме сообщили, что Байден будет находиться на карантине, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, в администрации США отменили поездки американского лидера, запланированные на 31 июля и 2 августа.
Сам Байден заявил, что чувствует себя хорошо после того, как его тест на коронавирус вновь показал положительный результат.
Байден назвал НАТО незаменимым альянсом
В свете действий России США и их союзники по НАТО намерены создавать то будущее, которое хотят видеть, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что Конгресс США «почти единогласно» поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, это «дает ясный сигнал» о том, что «США привержены трансатлантическому альянсу». Байден считает, что страны НАТО привержены принципу коллективной обороне «сильнее, чем когда-либо». Как заявил президент США, НАТО «доказало, что является незаменимым альянсом», передает РИА «Новости».
Байден заявил, что действия России якобы угрожают миру и безопасности в Европе, а «мощь трансатлантического альянса и приверженность США НАТО сейчас важнее, чем когда-либо». Он подчеркнул, что «двери НАТО остаются открытыми для стран в Европе».
Напомним, Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей относительно приема в НАТО Финляндии и Швеции. Он призвал другие страны, входящие в НАТО, «как можно скорее» одобрить вступление двух стран в альянс. Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
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В России за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 1252 человека, на 16,8% меньше по сравнению с 7 августа.
Выписан в связи с выздоровлением 8721 человек, на 0,1% меньше по сравнению с 7 августа, выявлено 17862 новых случая COVID-19, подтверждено 45 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 80,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 59,7%.
Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.
Накануне в России было госпитализировано 1505 человек, на 29,7% меньше по сравнению с 6 августа.
Байден рассказал о самочувствии после коронавируса
Американский президент Джозеф Байден объявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной коронавирусной инфекции.
«Все хорошо», – заявил Байден, отвечая на вопрос о самочувствии, передает РИА «Новости».
В субботу Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад.
Ранее по данным СМИ сообщали, что супруга президента США Джо Байдена Джилл беспокоится из-за его самочувствия, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и других проблем США.
Напомним, Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О'Коннора, который сообщил, что антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал положительный результат. В Белом доме сообщили, что Байден будет находиться на карантине, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, в администрации США отменили поездки американского лидера, запланированные на 31 июля и 2 августа.
В воскресенье Белый дом объявил, что Байден вернулся к очной работе.
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Роспотребнадзор: Доля вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5 выросла в России почти до 93%
За последние две недели на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 в России, «кентавр» выявлен лишь в одном случае, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«За последние две недели к сублинии BA.1 штамма «омикрон» отнесено 0,31% от общего количества сиквенсов, к сублинии BA.2 – 6,68%, к сублиниям BA.4/BA.5 – 92,71%, к другим недоминирующим геновариантам – 0,3%. Только одна геномная последовательность отнесена к сублинии BA.2.75 («кентавр») штамма «омикрон», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
При этом в пресс-службе добавили, что возобновление ограничительных мер на текущем этапе развития эпидситуации по коронавирусной инфекции в России не требуется.
«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется», – говорится в сообщении.
Однако лицам из групп риска рекомендовано носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, на работе или учебе, отметили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне сейчас в России нет.
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В России за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 2574 человека, на 105,6% больше по сравнению с 8 августа.
Выписаны в связи с выздоровлением 13 092 человека, на 50,1% больше по сравнению с 8 августа, выявлено 16 325 новых случаев COVID-19, подтверждено 60 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России было госпитализировано 1252 человека, на 16,8% меньше по сравнению с 7 августа.
Трамп заявил, что Байден знал об обыске в Мар-а-Лаго
Дональд Трамп утверждает, что глава американского государства Джо Байден знал о намерении ФБР провести обыск в поместье экс-президента США Мар-а-Лаго.
Трамп считает, что таким образом Демократическая партия США пытается помешать ему участвовать в президентских выборах 2024 года. «Байден все знал об этом, так же, как он все знал о «сделках» Хантера (Байдена)», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
«Ужасное вчера стряслось в Мар-а-Лаго», – заявил экс-президент, добавив, что США «не лучше какой-нибудь страны третьего мира, банановая республика». По его мнению, обыск стал продолжением политических нападок на него, какими были и обвинения в «сговоре» с Россией и два импичмента.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.
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