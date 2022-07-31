Байден получил положительный результат теста на коронавирус

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31 июля, воскресенье | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия пригласила экспертов ООН и МККК для расследования удара в Еленовке
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Филиппа Киркоров пошёл навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звёзд»?
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Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный.
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Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации.
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Байден получил положительный результат теста на коронавирус
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Антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус в субботу показал положительный результат, говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора.
«После отрицательных результатов теста [на COVID-19] во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром», – приводит слова врача ТАСС.
Он заверил, что Байден «не испытывает симптомов [COVID-19] и продолжает чувствовать себя довольно хорошо». Однако, продолжил врач, в связи с положительным результатом теста на антиген глава американской администрации снова уходит на карантин.
О’Коннор напомнил, что президент США во время лечения принимал препарат Paxlovid («Паксловид»), из-за которого у незначительной части пациентов после отрицательных результатов теста могут регистрироваться повторные проявления симптомов заболевания либо же, как у Байдена, положительные результаты теста. По словам доктора, «нет причин для возобновления лечения», но специалисты продолжат внимательно наблюдать за состоянием здоровья американского президента.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, американский лидер будет находиться на карантине до тех пор, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, отменяются запланированные ранее поездки президента США в штаты Делавэр и Мичиган в воскресенье и вторник соответственно.
В среду тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат, в связи с чем лечащий врач разрешил президенту США прекратить жесткую самоизоляцию.
В прошлый четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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В МИД Норвегии отреагировали на поведение заявившей о ненависти к россиянам сотрудницы
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В МИД Норвегии выразили сожаление после инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей, сообщили в ведомстве.
«Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», – отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес, передает ТАСС.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию.
Дипломат добавила, что в сейчас момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.
Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
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Американская журналистка удивила словами о Путине и России
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Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине.
В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», – передает слова Коултер, сказанные во время трансляции, РИА «Новости».
Она выразила мнение, что США долгое время унижали россиян и лезли не в свои дела. Она напомнила, что президент России Владимир Путин был первым позвонившим, чтобы выразить соболезнования США 11 сентября.
«На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», – подчеркнула она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Мэр Днепра рассказал о злости на Зеленского
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Мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана, заявил глава населенного пункта в интервью газете Politico.
«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Филатов добавил, что сложившаяся ситуация «не дает права узурпировать власть».
Напомним, при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.
До этого депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
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Захарова ответила устроившей скандал из-за ненависти к русским норвежскому дипломату
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Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном российском отеле проявила свой национализм. «Я ненавижу русских, – в исступлении кричала дипломат из Осло. – Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что «в выборе лексики представитель иностранного государства себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу.
Также дипломат добавила, что в настоящий момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.
Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
В отеле ситуацию комментировать не стали, а от МИД Норвегии пока не поступало каких-либо комментариев. Telegram-канал Mash сообщает, что дипломат возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере.
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Озвучена неожиданная причина, по которой Джонсон не может стать генсеком НАТО
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Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон не может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в частности, потому, что не является женщиной, сообщил источник в международных институтах в Брюсселе.
«Главная причина: в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО», – передает ТАСС слова источника.
В то жзе время он добавил, что «оптимальный профайл имеет экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая одновременно является женщиной, что придаст альянсу большую инклюзивность, представителем стран Балтии с четкой критической позицией в отношении России и в то же время обладает определенными знаниями России и русского языка». То есть, по его мнению, Каллас соответствует всем критериям для того, чтобы сменить Йенса Столтенберга в октябре 2023 года на посту генсека НАТО.
Ранее сообщалось, что уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Напомним, британский премьер ранее предположил, что Россия якобы не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Высказывание британского политика прокомментировали в Кремле, назвав Джонсона «мечтой для Фрейда».
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Газпром прекратил поставки в Латвию из-за нарушения условий отбора газа
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Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, говорится в сообщении холдинга.
«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», – передает ТАСС сообщение холдинга.
Ранее российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
До этого в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Хаматова назвала причину переезда в Латвию
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Актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
«Это неизбежность», – заявила в интервью YouTube-каналу RusDelfi Хаматова, пишет «Газета.Ru».
Актриса отметила, что не станет жаловаться на условия, в которых оказалась в Латвии. Однако буквально несколько дней назад Чулпан Хаматова, которая живет в Латвии несколько месяцев и трудится в рижском театре, отмечала, что жить стала гораздо скромнее, пишет «Комсомольская правда».
Актриса призналась, что не может позволить себе жить на широкую ногу, как это было на Родине. По ее словам, это не то, к чему она привыкла, «будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых».
«Российские карты были заблокированы, у меня началась паника», – добавила Хаматова.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.
ВС России уничтожили перевозивший элитный батальон бригады президента Украины эшелон
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Российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщили в Минобороны.
«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой народной республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».
В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что украинская сторона размещает бойцов территориальной обороны и националистов батальона «Кракен» в больницах Харькова, Сум, Винницы и Николаевки.
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Захарова отреагировала на слова экс-премьера Болгарии о «длинной руке» Кремля
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В МИД «выразили сочувствие» озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова «длинной рукой» Кремля, заявила спикер ведомства Мария Захарова.
«Искренне сочувствуем его озабоченности «длинной рукой» Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путем организации «выездных туров» в Грецию», – приведены ее слова на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что «спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».
«Убеждены, что это так же очевидно и для болгарского народа, которому мы искренне желаем процветания и прагматичного правительства, способного действовать исходя из национальных интересов, а не стремления выслужиться перед заокеанскими «партнерами», – заключила представитель МИД.
Напомним, у Болгарии зависимость от России весьма значительная – энергетическая.
Пророссийские протесты в Болгарии оказались настолько массовыми, что Петкову пришлось лично столкнуться с народным гневом, более того, он не смог протащить через парламент идею с поставками оружия на Украину.
Неделю назад парламент страны и вовсе выразил Петкову вотум недоверия, что означает для Болгарии внеочередные выборы – четвертые за два года.
Петков списал собственный провал на «руку Кремля».
На переговорах в МИД Германии после упоминания энергокризиса погас свет
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Главы МИД Германии Анналена Бербок и ее коллега из Греции Никос Дендиас обсуждали предложения по преодолению энергетического кризиса и президента России Владимира Путина, когда внезапно в конференц-зале погас свет.
«На переговорах в МИД Германии после упоминания энергетического кризиса и Путина внезапно погас свет. Весьма символично», – отмечается в Telegram-канале «Комсомольской правды».
Также исчез звук, транслируемый микрофоном. Позднее неполадки были устранены.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
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Фон дер Ляйен заявила о прекращении поставок газа Россией 12 странам
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Россия «намеренно обрубила поставки газа 12 странам Евросоюза», заявила председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
О каких именно странах идет речь, она уточнять не стала. Также фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока газа из России и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая якобы «создает трудности» для жителей европейских стран, сообщает РБК.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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В США заявили о последнем шансе для Украины завершить конфликт на переговорах
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Власти Украины сейчас имеют последнюю возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в их пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
«Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», – передает РИА «Новости» его слова в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Военный добавил, что Запад больше не сможет помогать Киеву, так как в Европе назревает критическая ситуация в экономике и политике. Европейская промышленность может столкнуться с большой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, что обернется кадровыми изменениями.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами.
Дипломат из Норвегии устроила скандал в отеле из-за ненависти к русским
В Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
Она заявила, что «ненавидит русских», она «привыкла к чистым номерам», поскольку из Скандинавии, ролик публикует Telegram-канал «RT».
На кадрах видно, как женщина сначала подходит с вопросом на ресепшен, а спустя время начинает громком возмущаться, закатив скандал. Женщина требовала немедленно предоставить ей чистый номер.
«Я буду стоять здесь, пока не получу номер! Я буду стоять у двери номера и смотреть, как горничная убирает!», – сообщает СМИ.
В отеле ситуацию комментировать не стали, а от МИД Норвегии пока не поступало каких-либо комментариев. Telegram-канал Mash сообщает, что дипломат возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере.
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В Китае объяснили, как Европа разделилась из-за России
Заявления о политической солидарности Европы по вопросу энергетического кризиса являются не более чем пустой болтовней, выразил мнение обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.
«В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
При этом Ся Вэньсинь не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом.
«ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму», – добавил он.
По словам публициста, Вашингтон надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы. «Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу», – резюмировал обозреватель.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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