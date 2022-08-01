«Зеленые» назвали план ЕК по экономии газа попыткой спасения экономики ФРГ

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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 21:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия ослабила санкции против России в области страхования в авиаотрасли
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Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России.
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Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
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Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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«Зеленые» назвали план ЕК по экономии газа попыткой спасения экономики ФРГ
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Чрезвычайный план по сокращению потребления газа, представленный Еврокомиссией, является попыткой спасти экономику Германии, сообщил председатель российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин.
«Все понимают, что «Экономьте газ ради безопасной зимы» – это план спасения экономики Германии, которая потребляет много российского газа. Не факт, что при возникновении действительно серьезных проблем и другие страны не захотят вспомнить народную мудрость про «свою рубашку», – приводят его слова на сайте российской экологической партии «Зеленые».
Нагибин отметил, что особенно это касается стран Южной Европы, которые Берлин беспощадно критиковал все последние годы за «безответственную финансовую политику». «Теперь в Европе чаще слышно про «безответственную энергетическую политику Германии», – уточнил он.
В партии «Зеленые» добавили, что план по экономии газа создавался в рекордно сжатые сроки. Совещание министров энергетики прошло всего лишь через шесть дней после обнародования плана Брюсселем. И теперь за несколько дней должна закончиться процедура подписания документа в каждой из стран. Понятно, что в такой спешке не все детали были учтены, и план неизбежно будет изменяться по ходу дела.
«Немецкие «Зеленые» начали свой последний поход во власть с призывов отказаться от СП-2 по «геополитическим соображениям», то есть для того, чтобы Украина зарабатывала больше денег на транзите российского газа», – считает эксперт по климатической политике, член Центрального совета партии «Зеленые» Игорь Алабужин.
По его словам, сейчас представители этой партии возглавляют министерства экономики и иностранных дел Германии. «И они вынуждены уговаривать своих европейских коллег поделиться с Германией природным газом, а также запускают угольные станции. Смешение климатической и геополитической повесток оказалось контрпродуктивным», – добавил Алабужин.
Теперь к 1 сентября страны-члены ЕС должны разработать национальные планы экономии энергии. Свои планы уже представили Италия и Испания, которые ограничились планами по снижению потребления газа на 7%, а не 15%.
Во вторник представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. После стало известно, что власти Словении поддержали инициативу в Евросоюзе снизить потребление газа на 15% ради независимости от поставок из России.
Позже Еврокомиссия согласилась дать странам ЕС запрошенные ими четыре блока исключений из плана обязательного сокращения потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.
Слова Путина сочли в Британии «леденящей душу угрозой»
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Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в российскую армию вызвало панику во всей Великобритании, пишут СМИ.
Дуглас Пейшент в статье для Mirror отметил, что «гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука». Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера «леденящей душу угрозой». В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что «никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы», и никакой опасности не существует, передает РИА «Новости».
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков».
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Посол Украины потребовал от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР
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Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – передает ТАСС слова Пристайко.
Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.
В 1993 году России взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.
Пристайко возглавлял МИД Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-го. С 4 марта по 4 июня 2020 года занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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Соловьев назвал два варианта военных союзов для Сербии
Журналист Владимир Соловьев предложил Сербии два варианта военных союзов, по его мнению стране необходимо двигаться в направлении Организации Договора о коллективной безопасности или заключить договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.
«Пора Сербии в ОДКБ. Или напрямую подписать с Россией договор о дружбе сотрудничестве военной помощи», – написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Назван «худший сценарий» для Украины из-за эскалации на Тайване
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США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации на китайском острове, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня», – заявил собеседник Politico.
Источник издания отметил, что пока ситуация на Тайване не вызывает беспокойство у НАТО.
«Пока нет, но она может легко обостриться», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Газета также процитировала сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых «словесная война» между США и Китаем из-за острова может легко обостриться, и за ней пристально следят в европейских столицах.
Напомним, спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии. Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США.
США направили авианосцы к Тайваню
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США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, сообщили японские СМИ.
Как сообщила японская газета «Никкэй», военные США рассчитывают тем самым создать «буферную зону» для возможного прилета спикера Палаты представителей, передает ТАСС.
Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.
Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах
Решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» А.Курти. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», – приводятся слова Захаровой в Telegarm-канале МИД.
Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».
«Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Алжир выразил заинтересованность в присоединении к БРИКС
Алжир «сильно заинтересован» в том, чтобы присоединиться к БРИКС, это позволит избежать участия в «биполярных конфликтах», заявил президент страны Абдельмаджид Теббун.
Теббун отметил, что у его страны «есть почти все условия для вступления в БРИКС», передает ТАСС со ссылкой на Algerie Presse Service.
В июне под представительством Китая в режиме видеоконференции проходил XIV саммит БРИКС. В один из дней мероприятие велось в формате «БРИКС плюс» с участием представителей 18 государств. Помимо основной пятерки в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. Россия и Китай поддержали расширение БРИКС.
Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
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Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали» в Мариуполе
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На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы не видим восстановление («Азовстали») в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина в эфире канала РБК.
Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.
По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.
«Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», – добавил вице-премьер.
Напомним, в конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
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Названа дата прибытия Пелоси на Тайвань
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник, сообщают тайваньские СМИ.
Пелоси прибудет 2 августа на Тайвань, она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а в среду уже покинет остров, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ETtoday.
Отмечается, что политик прибудет во главе делегации примерно из 20 человек, она приземлится около 22.30 по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В среду она посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), там у нее намечены встречи с руководством острова, включая руководителя администрации Цай Инвэнь.
В субботу появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.
Спецборт с Пелоси прибыл в Сингапур.
Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.
Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста
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Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.
Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики, передает РИА «Новости».
Ранее власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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Вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в ЕС
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С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз, введенный в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщают информационные агентства.
Пятый пакет санкций приняли еще в апреле, он включал постепенный отказ от российского угля. При этом с августа вводится полный запрет «на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России», передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС впервые ввел ограничения против российского угля. Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупателями были Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля России доходила до 60%. Доля российского угля во Франции была 30%. Многие страны покупали небольшие объемы угля, но Россия была единственным поставщиком. Власти Польши уже признали, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.
В конце июля британские власти обнародовали документ, в котором говорится, что импорт угля, нефти и золота из России попадет под запрет – эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь – с 10 августа.
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Немецкий министр призвал прекратить демонизировать Россию
Страны Запада должны перестать демонизировать Россию, заявил глава транспортного ведомства немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн журналу Compact.
Он отметил, что США, а также страны НАТО отстаивали свои интересы, а для этого вступали в военные конфликты. Они нарушали нормы международного права, вторгаясь на территорию Югославии, в Косово, Афганистан и дважды – в Ирак, передает «Прайм».
«Американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения», – сказал Херманн.
По его мнению, Запад мог после окончания холодной войны выстроить с Москвой новую архитектуру безопасности. Однако НАТО предпочло политику расширения своего военного блока на восток.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду».
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Эксперт: На Балканах может повториться 1999 год
Сербия обладает достаточной силой, чтобы ответить и серьезно сократить численный состав косовских боевиков, при этом Белград понимает, на стороне Косово выступит коллективный Запад, считает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.
«Косовская армия (боевики и террористы) обязательно нападет на Северное Косово. Именно сейчас, когда Сербии, как кажется Западу, поддержку получить неоткуда. Косовские власти, сплошь состоящие из полевых командиров, безусловно не самостоятельны и решение о зачистке Косово и окончательном решении сербского вопроса принимали не сами. Это, без всякого сомнения, команда из Вашингтона и Лондона», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев считает, что «удар по сербам – это еще и акция устрашения не для собственно сербов, а для всех, кто сегодня не поддерживает санкции, или пытается противостоять Западу (думаю, что следующая на очереди Турция после выборов). Сейчас армия Косово, станет действовать максимально жестко».
«У Сербии объективно есть силы и чтобы ответить, и чтобы серьезно сократить численный состав косовских боевиков. Но, Белград понимает, что на стороне Косово выступит коллективный Запад, причем это не будет украинский вариант, с ленд-лизом. Это будет новый 1999 год», – пишет эксперт.
При этом Медведев указывает на то, что «сдать косовских сербов Белград тоже не может – страна взорвется. И потому отвечать он будет. Албанцы это тоже понимают, и понимают, что такое сербы, когда они начали воевать всерьез».
«Поэтому есть надежда, что при всем желании окончательно решить сербский вопрос именно сейчас, и при том, что момент подходящий, албанцев может сдержать обычный страх. Но я бы на это не рассчитывал. По выше указанной причине – албанцы не субъектны. Скажут старшие товарищи – будут воевать. А Вашингтону сейчас зажечь Балканы – это самое то. Чтобы добить Европу экономически», – заключил он.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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В Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс»
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В результате высокоточного удара в городе Харькове, на территории завода «Украинские энергетические машины», уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника.
Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харькова нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожено: два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики Донецкой народной республики (ДНР), центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополя Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское ДНР уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка ДНР, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщали, что в результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери.
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