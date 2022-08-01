«Зеленые» назвали план ЕК по экономии газа попыткой спасения экономики ФРГ

Чрезвычайный план по сокращению потребления газа, представленный Еврокомиссией, является попыткой спасти экономику Германии, сообщил председатель российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

«Все понимают, что «Экономьте газ ради безопасной зимы» – это план спасения экономики Германии, которая потребляет много российского газа. Не факт, что при возникновении действительно серьезных проблем и другие страны не захотят вспомнить народную мудрость про «свою рубашку», – приводят его слова на сайте российской экологической партии «Зеленые».

Нагибин отметил, что особенно это касается стран Южной Европы, которые Берлин беспощадно критиковал все последние годы за «безответственную финансовую политику». «Теперь в Европе чаще слышно про «безответственную энергетическую политику Германии», – уточнил он.

В партии «Зеленые» добавили, что план по экономии газа создавался в рекордно сжатые сроки. Совещание министров энергетики прошло всего лишь через шесть дней после обнародования плана Брюсселем. И теперь за несколько дней должна закончиться процедура подписания документа в каждой из стран. Понятно, что в такой спешке не все детали были учтены, и план неизбежно будет изменяться по ходу дела.

«Немецкие «Зеленые» начали свой последний поход во власть с призывов отказаться от СП-2 по «геополитическим соображениям», то есть для того, чтобы Украина зарабатывала больше денег на транзите российского газа», – считает эксперт по климатической политике, член Центрального совета партии «Зеленые» Игорь Алабужин.

По его словам, сейчас представители этой партии возглавляют министерства экономики и иностранных дел Германии. «И они вынуждены уговаривать своих европейских коллег поделиться с Германией природным газом, а также запускают угольные станции. Смешение климатической и геополитической повесток оказалось контрпродуктивным», – добавил Алабужин.

Теперь к 1 сентября страны-члены ЕС должны разработать национальные планы экономии энергии. Свои планы уже представили Италия и Испания, которые ограничились планами по снижению потребления газа на 7%, а не 15%.

Во вторник представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. После стало известно, что власти Словении поддержали инициативу в Евросоюзе снизить потребление газа на 15% ради независимости от поставок из России.

Позже Еврокомиссия согласилась дать странам ЕС запрошенные ими четыре блока исключений из плана обязательного сокращения потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.