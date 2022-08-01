Эксперты НОМ объяснили победу кандидатов на местных выборах в Коми и Красноярском крае

Победа кандидатов «Единой России» на выборах в Красноярском крае и Коми обоснована лидерством партии и активностью ее кандидатов, а также их высокой известностью, указали эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Победу кандидата «Единой России» Анастасии Киселевой на досрочных выборах главы Южно-Енисейского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края, набравшей 74% избирателей при явке 42,34%, политолог, эксперт Павел Клачков оценил как выбор в пользу «ответственного человека и профессионала», сообщается на сайте НОМ.

Решение местных жителей, по его словам, не было случайным. «У победителя Анастасии Киселевой хороший опыт работы с сельским советом – она была ведущим специалистом по земельным и имущественным отношениям. На местах от народных избранников ждут решения многих насущных вопросов: благоустройство, обеспечение жилищно-коммунальных услуг. Для Сибири очень важно, чтобы в домах было тепло и не было перебоев в водоснабжении», – сказал он. Эксперт подчеркнул, что именно опыт кандидата стал причиной победы.

При этом Клачков указал, что «непарламентские партии обычно показывают себя на местных выборах не очень активно».

В Коми на довыборах депутатов Совета сельского поселения Черемуховка победили четыре кандидата от партии «Единая Россия»: Светлана Баранова (59,88%), Александр Панагушин (45,64%), Юлия Водолеева (38,66%) и Марина Плехова (25,58%). Явка избирателей составила 36,21%. Само голосование было двухдневным.

Комментируя результат голосования, руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми», член Общественной палаты региона Юрий Болобонов отметил, что в небольших сельских поселениях мотивом избрания того или иного кандидата как правило является «не столько его принадлежность к партии и избирательная программа, сколько личные качества и опыт».

Все победившие на выборах кандидаты хорошо известны в селе, а уровень явки в 36% говорит «об интересе населения к выборам, желании избрать активных и достойных – тех, кому доверяют».