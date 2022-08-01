Задержан напавший на пожилого мужчину в московском трамвае дебошир

В российской столице мужчина в трамвае напал на одного из пассажиров, его личность установили, подозреваемого арестовали, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено, как мужчина пристает к пенсионеру и ведет себя вызывающе. В ГУ МВД заметили ролик в ходе мониторинга Сети, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в полиции.

В феврале на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена несколько мужчин вступили в конфликт с правоохранителями. Один из подозреваемых «умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся».

Один из нападавших был задержан на месте, второго подозреваемого задержали через некоторое время. В марте их отдали под суд.