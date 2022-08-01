ЕР доставила в села Херсонской области продуктовые наборы

Жители поселков Александровка, Зеленое, Ивановка, Красная поляна, Кучерявовладимировка, Мирное и Таврия в Херсонской области получили 1 тыс. продуктовых наборов гуманитарной миссии «Единой России».

«В малых селах, как и в самом Херсоне, вопрос медицинской помощи – один из основных. У людей большая потребность в медикаментах и специализированном лечении. Например, в Красной поляне были обращения по поводу эвакуации в городскую больницу. Все заявки фиксируем, будем отрабатывать. В каждом селе на встречах с людьми прошу сформировать перечень первоочередных потребностей, особенно от маломобильных, одиноких жителей, многодетных семей и матерей-одиночек. Важно понимать, куда и с какой конкретно помощью нам вернуться, – приводятся слова депутата Госдумы и замглавы фракции ЕР Игоря Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как рассказали жители поселка Ивановка, гуманитарную помощь им привозили полтора месяца назад. Основной «кормилец» сейчас – картофель. Люди говорят, если бы не картошка, есть было бы совсем нечего. Не лучше ситуация и в здравоохранении. Одной из местных жительниц 15 лет назад сделали операцию и поставили илеостому. Иными словами, ей хирургически ей вывели наружу часть неработающего кишечника, а для продуктов жизнедеятельности установили в брюшной полости отдельный приемник. Для того, чтобы спустя время удалить переполненный приемник, женщине пришлось продать всех имеющихся в хозяйстве животных. 12-килограммовый пузырь извлекли три года назад, но новый так и не установили.

«Врачи не понимают, как я до сих пор жива. Но ничего и не делают. У нас на Украине все здравоохранение платное. Чтобы удалить переполненный пузырь, я ходила как беременная, он весил 12 кг, я продала коров, свиней, кур. Все, что было. Но на то, чтобы установить новый приемник у меня денег уже нет. Даже на обследование нет», – рассказала она.

Пенсионерка надеется на помощь российских медиков. Врач гуманитарного центра «Единой России», который сопровождает поездки гуммиссии, взял необходимую информацию пациентки, чтобы максимально оперативно решить вопрос с предоставлением ей медицинской помощи.

Среди тех, кто сегодня также получил продуктовую и медицинскую помощь – жительница поселка Мирное Елена Тимофеевна. Она рассказала добровольцам, что родилась в Германии, в концлагере. После освобождения с семьей вернулась на Родину – в Крым.