Умер последний глава КГБ СССР Бакатин

Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин, раскрывший перед США технологию подслушивания американского посольства в Москве, скончался на 85-м году жизни, сообщил информированный источник.

«Вадим Бакатин скончался», – сообщил источник РИА «Новости», не уточняя детали.

Как последний председатель КГБ Бакатин известен прежде всего тем, что с санкции президента СССР Михаила Горбачева в знак «доброй воли» передал США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве.

Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Кемеровской области. Работал в различных структурах КПСС.

В октябре 1988 года Бакатин был назначен министром внутренних дел СССР, работал на этом посту до декабря 1990 года. В 1991-м участвовал в качестве независимого кандидата на выборах президента РСФСР, набрал 3,4% голосов и занял шестое место.

Во время событий августа 1991 года Бакатин участвовал в переговорах с членами ГКЧП. 23 августа 1991 года Горбачев и президенты союзных республик в ходе встречи в Кремле предложили Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования, и тот ответил согласием.

Бакатин считал неприемлемыми полное упразднение органов госбезопасности, но разделил управления КГБ на самостоятельные спецслужбы – в частности, внешнюю разведку и государственную охрану. Также из контура КГБ были выведены пограничные войска.

Оставшиеся подразделения стали основой Межреспубликанской службы безопасности – основного правопреемника КГБ, которую Бакатин возглавил в ноябре 1991 года. В январе 1992 года указом президента РФ Бориса Ельцина Бакатин был освобожден от должности руководителя этой структуры.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как соратники Ельцина уничтожили КГБ.