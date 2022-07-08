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8 июля, пятница | Последнее обновление — 18:59 | vz.ru
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Экс-глава британского Минфина Сунак решил побороться за пост премьера
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Бывший министр финансов Британии заявил, что планирует участвовать в борьбе за пост премьер-министра страны, сообщают информационные агентства.
«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», – цитирует Сунака РИА «Новости».
Напомним, официально о желании бороться за пост премьера объявила генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен. Ее соперниками могут стать экс-глава МИД Лиз Трасс, экс-министр финансов Надим Захави, бывший глава Минфина Риши Сунак, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-министр обороны Бен Уоллес.
Принять участие в борьбе за пост премьера также могут глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, замглавы министерства торговли Пенни Мордонт и бывший глава МИД Джереми Хант.
Премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
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В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону
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Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.
После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.
Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.
При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.
Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Борис Джонсон согласился уйти в отставку
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Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Би-би-си, iTV, Sky News и газета Times.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку, сообщает ведущий Би-би-си Крис Мэйсон. По его словам, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера Британии до осени, когда съезд партии Консерваторов изберет нового лидера.
По мнению изданий, если Джонсон официально не объявит об отставке и продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
Как сообщает «Интерфакс», в Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса.
Вслед за министром по делам Северной Ирландии Брэндоном Льюисом подал в отставку министр технологий Крис Филип. «Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло», – написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.
Также новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку. «С большой печалью я должна уйти из состава правительства», – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
По информации источников, на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею.
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Свыше 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку за сутки
Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.
Увольнения продолжаются после того, как свои должности решили покинуть два ключевых министра в правительстве Джонсона – глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид, передает РИА «Новости».
Далее об отставке начали заявлять заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
Два министра Британии подали в отставку из-за недоверия Джонсону
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Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», – написал в Twitter министр финансов Риши Сунак, сообщает РИА «Новости».
Глава Минздрава Саджид Джавид также опубликовал заявление об уходе в Twitter. По его словам, он «потерял доверие» к премьеру.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
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Джонсона освистали во время объявления об отставке
Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьера-министра, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.
На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат «вон» и «лжец».
«Худший премьер в истории», – отметил один из манифестантов, передает РИА «Новости».
Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
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Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии
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Британский премьер Борис Джонсон заявил министрам своего кабинета, которые попытались убедить политика освободить кресло ввиду череды отставок членов правительства, что не покинет свой пост, сообщил телеканал Sky News.
Как в свою очередь отметили источники телеканала ATV, Джонсон ответил министрам своего кабинета, посетившим в среду вечером резиденцию политика, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов, передает ТАСС.
Как утверждает издание The Times, министры призывали Джонсона «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов якобы выступят против него. Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает Press Association, премьер-министр вновь заявил, что «страна сталкивается с исключительно важными проблемами» и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.
В ближайшие часы от членов кабмина, решивших выступить против Джонсона, можно ожидать заявлений об отставке. По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.
Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.
В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону. Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.
Ранее в среду Джонсон в ходе выступления в парламенте заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Заместитель посла Британии задержан в Иране за шпионаж
Ряд дипломатов иностранных государств были задержаны в Иране по подозрению в шпионаже, сообщает The Young Journalists Club (YJC) News agency.
Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) установило, что несколько зарубежных дипломатов пытались получить сведения с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. В частности, как сообщают СМИ, они пытались получить образцы почвы, передает РИА «Новости».
По данным Tasnim, среди подозреваемых в шпионаже указывается заместитель посла Великобритании в Иране Джайлз Уитакер, а также лица из Польши и Австрии.
Напомним, в феврале иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую ракету «Хабир Шекан» с дальностью полета 1450 километров, обладающую, как утверждается, высокой маневренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
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Джонсон объявил об отставке
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с заявлением об уходе с поста главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый, сообщает телеканал Sky News.
«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился с Грэмом Брейди, главой парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-консерваторов, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», – передает ТАСС его выступление на пороге официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.
При этом Джонсон призвал прямо сейчас начать процесс выбора нового лидера его партии.
«Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет (назначить) нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что… процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас», – сказал он.
Премьер рассказал, что пытался убедить коллег не менять правительство.
«В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительство, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому», – заявил он.
Также премьер добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.
«Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется», – подчеркнул он.
Кроме того, Джонсон выразил сожаление по поводу того, что оставит «лучшую работу в мире». «Мне грустно отказываться от лучшей работы в мире», – сказал он, добавив, что своему будущему преемнику окажет «всю поддержку, какую сможет».
В заключение Джонсон поблагодарил британскую общественность за оказанную ему «огромную привилегию».
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
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Захарова: Британским министрам привычнее призывать к смене глав других стран, чем своей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что британские министры привыкли добиваться смены глав других стран, в своей же они к таким же методам не прибегают.
«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа», – написала она в среду в своем Telegram-канале.
Позже Захарова задала в своем Telegram-канале еще один вопрос, касающийся главы британского правительства: «Как думаете, если бы Борис Джонсон был бы мужчиной, он бы ушел?»
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Джонсон назвал возможные причины ухода с поста премьера
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
В ходе выступления Джонсона в парламенте ему наряду с другими вопросами задали вопрос, при каких обстоятельствах он бы ушел в отставку. «Конечно, если бы были обстоятельства, при которых я понял, что правительство не может продолжать (работу) и выполнять мандат, который нам дали... то я бы ушел», – заявил Джонсон в парламенте, сообщает РИА «Новости».
Еще одним обстоятельством, при котором он мог бы уйти в отставку, Джонсон назвал отказ министров «помогать украинскому народу».
«Задача премьера в сложных обстоятельствах, когда ему поручен колоссальный мандат, – это продолжать работу. Это я и собираюсь делать», – добавил Джонсон.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
Британские тори не будут отстранять Джонсона от руководства партией до понедельника
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Комитет британской Консервативной партии (тори) в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру, передает РИА «Новости».
По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако на сколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Генпрокурор Англии призвала Джонсона уйти в отставку
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Генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, выразив желание принять участие в еще не объявленной предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии.
«Я поддерживала Бориса в течение многих лет, я горжусь, что работаю в его правительстве, тем, чего он достиг в вопросе Brexit, коронавируса, Украины. Я невероятно расстроена сегодня, это невыносимое чувство отчаяния и грусти в парламенте среди депутатов-консерваторов, потому что – и мне больно говорить это – для премьер-министра пришло время уйти», – приводит ТАСС слова генпрокурора Англии и Уэльса, сказанные Брейвермен в эфире телеканала ITV.
Отвечая на вопрос ведущего Роберта Пестона, будет ли она принимать участие в возможных выборах лидера партии, генеральный прокурор Англии и Уэльса сказала: «Буду честна с вами, Роберт, – я буду. Если объявят кампанию по выборам нового лидера партии, я внесу свое имя». С учетом того, что Консервативная партия победила на последних всеобщих выборах, новый лидер тори автоматически становится премьер-министром.
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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В ДНР отменили мораторий на смертную казнь
Депутаты Донецкой народной республики отменили мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики», который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики II созыва», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Захарова назвала бумерангом от дела Скрипалей грядущую отставку Джонсона
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что грядущая отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона – удар запущенного им же бумеранга, связанного с «делом Скрипалей».
В своем Telegram-канале она написала: «просят прокомментировать отставку Бориса Джонсона». «Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу: площадь Луганской Народной Республики, вл. 1», – добавила она.
Мария Захарова полагает, что «всем очевидно – либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике – основные характеристики, которые дают эксперты».
«Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг», – написала она.
По ее словам, «он ведь точно так же покинул Терезу Мэй, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере». «На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали», – отметила Захарова.
Она заключила, что «мораль – не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об нее можно, ими же и подавившись».
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Трасс назвала уход Джонсона правильным решением
Борис Джонсон, объявив об уходе с поста премьер-министра Великобритании, принял правильное решение, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в Twitter.
«Премьер-министр принял правильное решение... Сейчас нам нужно спокойствие и единство, чтобы управление страной продолжилось до избрания нового лидера», – передает ее слова РИА «Новости».
Джонсон в четверг выступил с заявлением об уходе с постов главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.
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