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Путин объяснил провал экономического блицкрига Запада
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Действия российского Центробанка и правительства страны предотвратили экономический блицкриг западных стран, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«В результате действий ЦБ, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился», – цитирует Путина РИА «Новости».
Термин «экономический блицкриг» Путин применял в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, – ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – говорил президент.
Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски
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Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.
По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».
Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.
Путин: На Украине мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали
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Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.
«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».
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Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Путин объяснил, на чем основывались пророчества Жириновского
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был выдающимся политиком и разносторонним человеком, а его пророчества сбываются потому, что они были основаны на знаниях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами думских фракций.
«Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», – отметил Путин, сообщает ТАСС.
Ранее о пророчестве Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания. Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Жириновского.
Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете
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У России получилось при скромном военном бюджете достичь необходимых результатов в передовом вооружении, заявил президент Владимир Путин.
«Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что российский военный бюджет весьма скромен по сравнению с военными расходами ведущих держав, Россия занимает лишь 7-8 место по этому показателю.
«Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства», – заключил глава государства.
В 2018 году российский лидер заявлял об успешном испытании новейших российских систем стратегических вооружений.
В 2022 году он отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение.
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Путин: Войну на Украине развязал коллективный Запад
Война на Украине развязана западными странами, они виновники того, что происходит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
«Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
Он добавил, что «если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось». «И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», – констатировал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Путин призвал сформировать общенациональную повестку поддержки ВС России
Российские воины «пашут под пулями», когда страна живет мирной жизнью, они должны чувствовать нашу поддержку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в четверг.
«На что хотел бы обратить внимание. Ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там по пулями, жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою, ради Родины. Я к вам обращаюсь как к депутатам: нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку, это будет придавать им сил, это очень важно для достижения конечного результата», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что результат «в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку народа и дыхание Родины».
Ранее Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам.
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Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе
Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости».
Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса.
«Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин: Рыбная промышленность должна создавать рабочие места в России, а не за бугром
Развитие рыбной промышленности в России должно привести к созданию новых рабочих мест внутри страны, а не «где-нибудь за бугром», заявил российский лидер Владимир Путин.
«Существенно должна вырасти доля товаров глубокой переработки, и очень бы хотелось, чтобы доля товаров глубокой переработки была ощутима и в экспорте. Это означает не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться у нас, в России, а не где-то там, за бугром», – передает ТАСС его слова.
Путин выразил уверенность, что отечественный рыбохозяйственный комплекс и дальше будет стабильно развиваться вопреки внешним санкционным ограничениям.
«Отмечу хорошие результаты по объемам добычи водных биоресурсов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», – подчеркнул он.
Российский лидер ранее назвал обновление рыбопромыслового флота одним из стратегических приоритетов России.
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Путин: Спецоперация на Украине ведет к укреплению суверенитета России
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Специальная военная операция на Украине ведет к укреплению суверенитета России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.
«Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета. Это так, но начало операции не было связано с этой целью. Это неизбежный, но побочный эффект. Основная цель, как я уже говорил, это защита Донбасса и укрепление безопасности самой России», – приводит его слова ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Депутат: Кадровая база «Лидеров России» оказалась востребована в ЛНР и ДНР
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«Нужно активно использовать такой управленческий резерв. Как показал разговор с президентом, ребята готовы посвятить себя стране, ответить на новые вызовы, которые сейчас стоят перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя итоги встречи президента с победителями конкурса «Лидеры России».
«Россия – открытая страна. Мы не просто ждем назад своих IT-специалистов, уехавших за рубеж, о чем сегодня говорили на встрече. Мы открыты во всех сферах. Открыты, например, и в рамках конкурса «Лидеры России». Около 170 человек – финалистов из других стран – могут рассчитывать на ускоренное получение гражданства и на работу в российских проектах», – говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, который был победителем «Лидеров России» в 2020 году.
«Благодаря уже четвертому выпуску конкурса «Лидеров России» создана хорошая кадровая база для работы как внутри России, так уже и за границей – на территории Донецкой и Луганской народных республик», – полагает депутат.
В четверг в ходе встречи с президентом победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов рассказал, что принял приглашение стать заместителем министра образования Донецкой народной республики. А еще один победитель конкурса «Лидеры России» – проректор Севастопольского государственного университета Иван Кусов – станет министром образования ЛНР.
«Мне понравился общий настрой участников встречи с президентом – позитивный, оптимистичный. Президент и победители конкурса обсуждали, как развиваются в нашей стране IT-проекты, как добиваться успеха в других сферах, в которых Россия претендует на лидерство в мировом масштабе. Это, к примеру, фармацевтика. Или биология – тоже основа для прорывных решений в сфере здравоохранения», – считает Наумов.
«Сегодня ребята также рассказывали президенту, как развивается речное судостроение, речной межрегиональный транспорт в целом и речные вокзалы в комплексе с автовокзалами. Мне лично кажется, что ближайшие десять лет мы должны посвятить развитию внутренних путей сообщения, в том числе и речным маршрутам, которые свяжут разные области. А в рамках Евразийского экономического союза нужно развивать единую транспортную инфраструктуру нового типа – наряду с той, которой и президент уделил сегодня внимание, когда говорил о железных дорогах и об автомобилестроении», – указал Наумов.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в четверг провел беседу с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Одной из тем стало положение молодых ИТ-специалистов, перебравшихся в другие страны. По словам главы государства, многие из них уехали, поскольку засомневались в том, что в России можно эффективно работать. Теперь они вернулись, потому что «дома лучше», а также благодаря поддержке государства, оказанной цифровой индустрии, благодаря улучшению бытовых условий жизни для самих ИТ-специалистов.
Одним из участников встречи стал победитель конкурса, живущий в Эмиратах специалист по искусственному интеллекту Максим Хайтович, который недавно заявил о решении вернуться в Россию.
Глава государства напомнил, что Россия уделяет большое внимание ИТ-сфере и старается внедрить современные технологии везде, начиная с госуправления и заканчивая системами образования, культуры, здравоохранения. «Конкурентное преимущество РФ – это люди и школа. «За этим будущее, и все, что от нас зависит, будем делать для поддержания этого направления, этого вида деятельности», – подчеркнул он.
Путин: Экономика России оказалась устойчивее, чем думали «за бугром»
Базовые основы российской экономики оказались устойчивее, чем другие страны это себе представляли, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций.
«Все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российской экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром», – передает ТАСС его слова.
По словам президента, уход иностранных компаний с российского рынка пошел лишь на пользу. «На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики – и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел», – заметил он.
Ранее российский лидер заявил, что западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине.
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Путин: Самое главное удовольствие в жизни приносит самореализация
Больше всего в жизни приносит удовольствие самореализация, но она невозможна без служения людям и Родине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Жизнь скоротечна. Нам кажется, что она бесконечна, но на самом деле это не так. И очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки, интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от этой жизни, а самое главное удовольствие – в самореализации», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, самореализация невозможна без служения людям и Отечеству, а само служение может быть самым разным. «Если каждый на своем участке, стремясь к самореализации, будет добиваться успехов, из этого будет состоять успех страны в целом», – заключил глава государства.
Ранее президент в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.
Победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР
Проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ), победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР, президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» поддержал его назначение.
«Мы с «Лидерами России» готовы приложить усилия, свои компетенции для восстановления и помощи Донбассу. В «Лидерах» принято показывать личный пример: Леонид Иванович Пасечник предложил войти в команду правительства Луганской Народной Республики и возглавить министерство науки и образования. Я с удовольствием согласился», – приводятся слова Кусова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Путин поддержал назначение Ивана и подчеркнул, что талантливые кадры необходимы для восстановления жизни на Донбассе.
«Важно иметь возможность получить образование у себя на родине, там люди очень талантливые. Нужно будет поднимать и материально-техническую базу, Россия им поможет. Мы будем делать все, для того чтобы жизнь восстановилась в полном объеме, стала нормальной для всех людей, которые там проживают, а в целом в ЛНР и ДНР проживают 3,7 млн человек. Для того, чтобы люди имели возможность жить в современных условиях, многое придется сделать, будем помогать», – подчеркнул Путин.
С 2019 года Кусов работает проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города Севастопольского государственного университета (СевГУ). Это молодой вуз, который был создан четыре года назад, чтобы обеспечить кадрами стратегию Севастополя. Сейчас в университете обучается почти 1000 студентов, которые с первого курса вместе с учеными развивают город, выполняют проекты в сфере пространственного развития, архитектуры, туризма и даже виноделия. Иван Кусов сообщил о том, что в СевГУ также ведутся работы по созданию новой технологической долины.
Кусов также рассказал главе государства о том, как сегодня растет и развивается Севастополь. «В 2014 году мы с женой и, на тот момент еще пока с одним ребенком, переехали из Москвы в Севастополь. Теперь это наш дом, и не могу не отметить, что за прошедшие 8 лет, которые мы там живем, произошли колоссальные изменения, обновлена инфраструктура, появились сотни новых социальных объектов, парки, туда переезжают люди со всей страны, город, конечно, развивается. Я очень рад, что удалось застать этот исторический период в Севастополе», – отметил Кусов.
Он подчеркнул, что, находясь в непосредственной близости от Донбасса, Севастополь остро переживает все, что там происходит и первыми идет на помощь.
Кусов родился в 1987 году. В 2008 году с отличием окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в своем же вузе преподавателем. В 2014 году стал заместителем директора филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе. В 2019 году исполнял обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя. Затем назначен проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города СевГУ.
Кроме того, победитель конкурса «Лидеры России» Алена Беликова станет заместителем Министра развития инфраструктуры Калининградской области
Беликова на протяжении пяти лет возглавляет городской автовокзал. Она высказала мнение о том, что система регулярных пассажирских перевозок в стране нуждается в цифровой трансформации.
Беликова сообщила Путину, что после победы в конкурсе «Лидеры России» она получила предложение от Губернатора Антона Алиханова занять должность заместителя Министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять: «Я благодарна конкурсу «Лидеры России» за возможность проверить и вывести на новый уровень свои управленческие компетенции, потому что для меня важно заниматься вопросами развития транспортной системы, и я хотела бы делать это на государственной службе. Я очень преданный своему делу человек и готова вкладывать всю свою энергию в развитие транспортной отрасли нашей страны».
Владимир Путин выразил уверенность, что ее деятельность в этой должности принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране.
Беликова – автор многих социальных проектов, участница региональных и федеральных грантовых конкурсов. Год назад стала полуфиналисткой конкурса управленцев «Лидеры России», а в 2022 году – победительницей (трек «Государственное управление»).
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра образования ДНР
Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов станет заместителем министра образования Донецкой народной республики, об этом он сам рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в свою очередь отметил, что выбор Трофимова достоин уважения, сообщается в Telegram-канале проекта «Лидеры России».
«То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешевой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения. Я желаю вам успехов, работа там непростая, мягко говоря. Поэтому удачи, она не помешает», – сказал Путин.
Ранее генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил в интервью ТАСС о работе победителей и финалистов «Лидеров России» в ДНР и ЛНР.
«Кто-то уже начал там работать, например, председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко, победитель конкурса «Лидеры России», выпускник президентского кадрового резерва, который реализуется в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов – это тоже наш выпускник. Уже есть такие назначения, и я уверен, что еще многие из наших победителей себя попробуют. Здесь важно учитывать не только желание и готовность, но и тот опыт и компетенции, которые у них есть, в тех областях, которые важны людям. Есть база людей, которые готовы помогать, и я уверен, что она будет востребована», – сказал Комиссаров.