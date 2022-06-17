Путин ответил цитатой Марка Твена на заявления об «экономическом блицкриге» против России

Президент России Владимир Путин привел цитату Марка Твена, комментируя провал «экономического блицкрига» против России в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, – ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – передает его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.

Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.