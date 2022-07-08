Джонсону пришлось сменить место проведения свадьбы

Празднование свадьбы уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перенесено из особняка политика в другое место, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

«Теперь номер 10 (на Даунинг-стрит – прим. ВЗГЛЯД) подтвердил Sky News, что она (вечеринка – прим. ВЗГЛЯД) больше не будет проходить в этом месте», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».

Поженились Джонсон и Керри в мае 2021 года, но тогда на свою свадьбу они могли позвать не более 30 человек, поэтому свадебное торжество было решено перенести в усадьбу XVI века Чекерс в графстве Бакингемшир в центре Англии, чтобы пригласить туда свои семьи и друзей.

Также сообщается, что в 2020 году Борис Джонсон потратил более 208 тыс. фунтов стерлингов на ремонт дома номер 11 на Даунинг-стрит, где он проживал с семьей, следует из копии официального счета, пишет газета Independent.

Стоимость ремонта составила 208 тыс. фунтов, когда как для этих целей премьерам выделяется 30 тыс. в год. Канцелярия утверждала, что Джонсон сделал ремонт за свой счет, но позже выяснилось, то все-таки привлекались средства Консервативной партии. Но позднее Джонсон вернул долг и оплатил собственными средствами.

Самыми дорогими покупками стали два дивана для гостиной общей стоимостью более чем 15 тыс. фунтов стерлингов, восемь стульев для обеденного зала, коврик для гостиной за 7 тыс. и лампа за 6 тыс. фунтов. В общей сумме на одну только гостиную было потрачено более 78 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.